Préouverture Paris : Société Générale à suivre ! Le CAC 40 attendu proche de son niveau de vendredi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'ouverture s'annonce relativement stable pour le CAC 40 attendu sur des niveaux assez proches de sa clôture de vendredi, potentiellement en léger retrait, à trente minutes du début de la séance. Il devrait demeurer sous les 7.400 points en début de séance.

Après la BCE la semaine passée, les marchés ont rendez-vous cette fois-ci avec la Réserve fédérale, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre, cette semaine. La Fed devrait décider mercredi de maintenir ses taux à leur niveau actuel, selon les anticipations de marché (99% pour le baromètre Fedwatch). Mais le regard que portera la banque centrale sur la trajectoire des prix et de l'activité sera essentiel pour jauger de l'évolution de la politique monétaire américaine, alors que le marché du travail commence à ralentir et que l'inflation demeure persistante. Par ailleurs, l'inflation en zone euro est attendue mardi.

WALL STREET

Wall Street a fléchi vendredi, effaçant son rebond de la veille qui avait été tiré par le succès de l'introduction en bourse d'Arm, ainsi que de bons chiffres économiques validant le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité US... Le Dow Jones a reperdu 0,83% à 34.618 pts, le Nasdaq recule de 1,56% à 13.708 pts et le S&P 500 cède 1,22% à 4.450 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0675 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,64 $. L'once d'or se traite 1.929 $.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale vise un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 9% à 10% en 2026 grâce à l'amélioration de sa rentabilité et à la réduction de ses coûts, a dit le groupe lundi. "Nous renforcerons le groupe en façonnant un business model simplifié. Nous prendrons les décisions nécessaires pour renforcer le capital et gagner en flexibilité, améliorer structurellement notre efficacité opérationnelle et maintenir notre gestion exigeante des risques au meilleur niveau" a déclaré le directeur général de la banque, Slawomir Krupa, dans un communiqué. Le groupe vise en outre un ratio de fonds propres CET1 de 13% et un coefficient d'exploitation inférieur à 60% en 2026, tout en ciblant une croissance annuelle des revenus entre 0% et 2% en moyenne sur la période 2022-2026.

Theradiag : Au 30 juin 2023, la trésorerie nette disponible s'élève à 5,7 millions d'euros, un niveau supérieur au plan de marche de la société et en hausse au cours du deuxième trimestre 2023, contre 6,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le résultat d'exploitation de Theradiag atteint un niveau record et s'établit à 835 KEUR. L'atteinte d'une marge d'exploitation de 12,5%. Le résultat net total connait une forte hausse et s'élève à 853 kEUR au 30 juin 2023 contre -56 kEUR au 30 juin 2022. Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros contre 6,3 millions au 1er semestre 2022, soit une progression de +7,0%.

Gensight annonce que son partenaire de production aux États-Unis a produit avec succès un lot de Drug Substance pour LUMEVOQ, la thérapie génique de la société pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), conforme aux normes de bonnes pratiques de fabrication ou Good Manufacturing Practice.

ALD LeasePlan présente son nouveau plan stratégique "PowerUP 2026". Le plan stratégique "PowerUP 2026" fait suite à la récente finalisation de l'acquisition de LeasePlan le 22 mai 2023, qui a donné naissance à ALD LeasePlan qui se classe désormais no1 mondial des acteurs du leasing automobile multimarques et multicanal et no1 dans 29 pays avec une flotte totale de 3,4 millions au 30 juin, soit deux fois la taille de son concurrent le plus proche. ALD LeasePlan prévoit de lancer une nouvelle marque d'ici la fin de l'année, afin de créer une nouvelle identité puissante à partir de deux acteurs très réputés du secteur. Le groupe vise un rendement des capitaux propres compris entre 13 et 15% en 2026, un objectif de ratio CET1 à 12% et de ratio Total Capital à 16% avec un taux de distribution de dividendes à 50%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Hoffmann Green Cement, NSC Groupe, Gensight

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur Airbus avec un cours cible de 147 euros, sur Safran (177 euros) et Thales (168 euros), mais neutre sur Dassault Aviation en visant un cours de 198 euros.

AlphaValue reste acheteur sur Chargeurs avec un objectif ajusté en baisse à 17,50 euros.

Barclays repasse à 'surpondérer' sur URW en ciblant un cours de 58 euros.

BNP Paribas Exane est à 'surperformance' sur Saint-Gobain avec un cours cible de 80 euros.

INFOS MARCHE

Celyad : du mouvement au capital

Bonduelle : projet de simplification de la structure de contrôle

EN BREF

Colas : OPR de Bouygues à 175 Euros