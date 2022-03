Préouverture Paris : retour au calme pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 devrait se calmer ! Attendu en légère baisse trente minutes avant l'ouverture, l'indice parisien a retrouvé hier son niveau d'avant guerre à la faveur d'un vif rebond (+3,08%), clôturant proche des 6.800 points.

Sur le front militaire, le président ukrainien Zelensky a évoqué des signaux "positifs" après l'annonce russe d'une "réduction de l'activité militaire" autour de Kiev. Kiev a

proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties sur la sécurité du pays. De leur côté, les forces russes cherchent vraisemblablement à recentrer leur puissance de frappe vers les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Tactique ou définitif dans ce conflit? Les opinions divergent...

Sur le marché obligataire, la brève inversion mardi de la courbe des taux aux Etats-Unis à deux et dix ans pour la première fois depuis septembre 2019 ravive les craintes d'une récession de la première économie mondiale.

Le programme macroéconomique du jour est assez fourni, notamment en Europe avec, entre autre, la première estimation de l'inflation allemande pour mars. Les chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre seront aussi publiés, de même que l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain dans le privé.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé mardi en nette hausse, sa 4e séance positive, saluant les progrès réalisés lors des dernières négociations menées en Turquie entre la Russie et l'Ukraine. Les investisseurs ont affiché leur optimisme malgré l'apparition de signaux inquiétants sur les marchés obligataires, où le rendement des T-Bonds à 2 ans frôle désormais celui de l'emprunt US à 10 ans... Le pétrole a poursuivi sa décrue, le cours du Brent revenant vers les 110$ le baril.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,97% à 35.294 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,23% à 4.631 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 1,84% à 14.619 pts. Le DJIA et le S&P 500 signent ainsi une 4e séance consécutive de hausse, tandis que le Nasdaq a inscrit sa 3e hausse en 4 séances.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- PIB final américain du quatrième trimestre. (14h30)

Europe :

- Indice espagnol préliminaire des prix à la consommation. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice final européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1111$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 110,91$. L'once d'or se traite 1.924$.

VALEURS A SUIVRE

Unibail-Rodamco-Westfield va partager aujourd'hui avec le marché sa trajectoire jusqu'en 2024 et au-delà : Après l'achèvement de son programme complet de désendettement, qui comprend la réduction radicale de l'exposition financière aux États-Unis en 2022 et 2023, URW émergera comme un 'pure player' européen avec un portefeuille d'actifs de haute qualité et très performants situés dans les régions les plus riches du continent, villes et zones de chalandise. Le NRI de détail européen représentera la grande majorité des revenus d'URW et devrait revenir aux niveaux pré-COVID sur une base de taux d'exécution en 2023 avec plein effet en 2024. Avec la reprise de l'activité 'Convention & Exhibition' ce plan vise un retour de l'EBITDA du Groupe pour l'Europe aux niveaux de 2019 en 2024. URW rétablira un dividende durable à partir de l'exercice 2023 conformément au cadre d'allocation de capital discipliné de l'entreprise.

Exclusive Networks présente ce jour ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont la publication a été approuvée par le Conseil d'administration du 29 mars 2022. Le chiffre d'affaires brut publié de l'exercice s'inscrit à 3,3 MdsE, en hausse de 15,1% par rapport à 2020.

L'EBITA ajusté de l'exercice ressort à 119,2 ME, (+10% par rapport à 2020). Le résultat net ajusté de l'exercice est de 72,6 ME, en hausse de 85,1% par rapport à 2020.

Abionyx Pharma annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD - Orphan Drug Designation) à la Bio-HDL CER-001 pour le traitement du déficit en lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT).

Orpea confirme à nouveau être favorable à la publication du rapport de l'Igas et de l'Igf, dont il avait été annoncé par Mme la ministre chargée de l'autonomie samedi 26 mars qu'il ne serait pas rendu public. "Notre accord à cette publication ne nous a été demandé que lundi 28 mars par le cabinet de Mme la Ministre, auquel nous avons répondu par courriel ainsi "nous vous confirmons partager l'opinion du Ministre M. Véran, qui considère qu'il est important de rendre public le rapport définitif, à l'exception de ce qui est couvert par le secret des affaires." Les seuls éléments qui pourraient relever du secret des affaires ne porteraient que sur des informations ponctuelles dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts concurrentiels d'Orpea et dont l'occultation n'altèrerait en rien les faits, les analyses et les conclusions qui figurent dans le rapport" conclut le groupe.

Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 712 ME, un niveau record reflet d'une croissance de 18,6% par rapport à 2020 et de 14,5% par rapport à 2019. Grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers et les actions de performance, le résultat d'exploitation ressort en forte amélioration à 31,2 ME à +58,4% par rapport à 2020. Le taux de marge d'exploitation ressort à 4,4% contre 3,3% un an auparavant et 2,9% en 2019. Le résultat net part du Groupe 2021 est en très forte amélioration à 19,1 ME contre 10,5 ME en 2020 et 7,5 ME en 2019. Sur la base des résultats annuels 2021, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,80 Euro par action.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Toosla, I.CERAM, Pizzorno Environnement, Affluent Medical, Visiomed

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Crédit Suisse reste 'neutre' sur Nestlé.

INFOS MARCHÉS

Toutabo : suspension de cotation.

Prologue déménage sur Euronext Growth.

Madvertise : arrivée de Park Partners GP au sein du capital.

EN BREF

Lexibook : renouvellement et extension du contrat de licence avec Disney.

AB Science pourrait faire appel de la sanction de l'AMF.

Manitou inaugure une nouvelle usine à Candé.

GTT choisi par Eastern Pacific Shipping et Hyundai Samho Heavy Industries.

BOA Concept : contrat majeur de plus de 10 ME.