Préouverture Paris : retour au calme après le rebond?

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 48h chahutées le CAC40 est revenu au point de départ non loin de son plus haut annuel correspondant à un plus haut depuis novembre 2000. Ce matin, il est attendu proche de ce niveau, les catalyseurs pour reprendre le mouvement haussier semblant plus difficiles à déceler.

Les investisseurs demeurent toujours tiraillés entre la perspective d'un rebond économique vigoureux et la crainte d'un emballement des prix qui contraindrait les grandes banques centrales à resserrer prématurément leur politique. Janet Yellen avait pour la première fois, de façon officielle, évoqué cette question mardi, provoquant les ventes sur le marché actions.

A suivre, une multitude de publications trimestrielles intervenues ce matin, parmi les poids lourds de la cote parisienne. Société Générale, Thales, AirFrance-KLM, Legrand vont susciter les arbitrages.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, soutenue par les secteurs cycliques, qui ont permis au Dow Jones de signer un nouveau record. Mais le rebond tenté par les technologiques en début de séance n'a pas tenu en clôture... Les "techs" ont donc vécu une 3e séance difficile dans la crainte d'un dérapage de l'inflation à l'occasion de la reprise post-Covid. Le marché de l'emploi dans le secteur privé a poursuivi son essor en avril, bien qu'à un rythme un peu moins soutenu qu'attendu, et l'activité dans les services est restée très dynamique le mois dernier.

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,29% à 34.230 points, un nouveau sommet historique donc, tandis que l'indice large S&P 500 a grappillé 0,07% à 4.167 pts, mais que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,38% à 13.582 pts portant son recul à près de 3% en 3 séances.

ECO ET DEVISES

France :

- Chiffres préliminaires de l'emploi privé en France. (08h45)

- Balance commerciale française. (08h45)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole préliminaire. (14h30)

- Indice du coût de l'emploi. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Ventes de détail européennes. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2010 ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,17$. L'once d'or se traite 1.791$.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale enregistre un net rebond de ses résultats au premier trimestre. Sur la période, la banque rouge et noire a réalisé un bénéfice net part du groupe de 814 millions d'euros contre une perte de 326 ME un an plus tôt, pour un produit net bancaire en hausse de 20,8% à 6,245 milliards d'euros. Le coût net du risque a baissé de 66,3% sur le trimestre.

Thales a renoué avec la croissance : l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a indiqué que son chiffre d'affaires trimestriel avait augmenté de 1,9% à périmètre constant, à 3,917 milliards d'euros. Une activité portée par la demande pour les radars militaires et la cybersécurité qui a compensé la baisse de l'activité aéronautique civile fortement touchée par la pandémie.

EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2021 s'élève à 4 060 millions d'euros, en hausse de 7,3 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 (+14,3 % à taux de change constants). Le chiffre d'affaires consolidé enregistre une hausse de 1,9 % par rapport à celui du premier trimestre de 2019 à taux de change constants.

Air France KLM : sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a continué à subir cet impact négatif, comme le reste de l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, en baisse de 57% par rapport à l'année dernière. La perte d'EBITDA est de -0,6 milliard d'euros, atténuée grâce à un contrôle strict des coûts et aux régimes nationaux d'activité partielle. Le résultat d'exploitation ressort à -1,2 milliard d'euros, en baisse de 0,4 milliard d'euros par rapport à l'année dernière. Un résultat net est de -1,5 milliard d'euros après prise en compte des charges d'intérêt.

Legrand rehausse ses objectifs annuels après un solide premier trimestre, qui a bénéficié de la demande des marchés résidentiels et des centres de données. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe industriel a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 361,1 millions d'euros, en hausse de 27,8%, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 10,5% à 1,67 MdE (+13,1% en organique). Le bénéfice net part du Groupe est en hausse de 36,4% à 228 ME. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. La marge opérationnelle (avant acquisitions) s'élève à 21,9% et le cash-flow libre normalisé représentant 16,5% des ventes, en croissance de 19,9% et en progression de 1,3 point par rapport au premier trimestre 2020.

Arkema a publié un chiffre d'affaires en progression de 12,7% en données organiques, à 2,23 milliards d'euros. L'Ebitda progresse de 19,3% à 358 millions d'euros.

ArcelorMittal annonce un bénéfice plus élevé que prévu au titre du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 16,1 milliards de dollars. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) du groupe s'élève à 3,24 milliards de dollars (3,33 milliards d'euros), soit plus du triple du chiffre de l'année précédente (967 millions de dollars).

Vicat : sur ce premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 707 millions d'euros, en progression de +14,9% en base publiée et de +22,1% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020.

Elis : Au 1er trimestre 2021, environ 75% des activités du groupe se sont maintenues à un niveau proche de celui du 1er trimestre 2020 : environ +3% en Santé, -2% en Industrie et -3% en Commerces & Services. Au total, le CA du groupe ressort à 658,2 ME (-12,8% en organique).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Viel et Cie, Euro Ressources, ST Dupont, Enensys Technologies, Jacquet Metals, Umanis, Hexaom, Sogeclair, Neurones.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

GreenSome Finance reste à l'achat sur Sogeclair avec un objectif ajusté en hausse à 30 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Solvay avec une cible relevée de 125 à 140 euros et conserve Hugo Boss avec un cours cible ajusté à 38 euros.

INFOS MARCHES

Carrefour : lance un programme de rachat d'actions pour 500 ME.

Visiativ : augmentation de capital de 8 ME.

EN BREF

Sanofi noue une collaboration de trois ans avec Stanford Medicine.

CGG lance SeaScope, une solution de surveillance de l'environnement.

McPhy signe un partenariat technologique avec Plastic Omnium.

GECI International a été débouté de sa demande de remboursement de 4 ME.

EDF Renouvelables met en service un complexe éolien de 344 MW au Brésil.