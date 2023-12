Préouverture Paris : rendez-vous avec l'inflation en zone euro à 11h

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir battu jeudi son record historique en séance, à 7 653,99 points, et vendredi son record en clôture à 7.596,91 points, le CAC 40 s'est montré incapable de franchir les 7.600 points à la hausse hier et les investisseurs ont assez logiquement cédé aux prises de bénéfices.

Trois membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), dont Bostjan Vasle, ont jugé lundi prématuré d'évoquer une baisse des taux. Ce dernier estime en outre que la forte détente actuelle sur le marché obligataire pourrait être contre productive, conduisant à un cycle prolongé de taux élevés pour ramener l'inflation à 2%. De quoi légitimer une pause dans le rallye haussier des marchés actions en Europe...

A suivre ce matin, un indicateur qui pourrait décider de la tendance du jour : les prix à la consommation en novembre en zone euro divulgué à 11h...

WALL STREET

Wall Street est resté orienté dans le vert lundi, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,45% à 4.740 pts, proche de ses sommets, le Dow Jones campant à 37.306 pts et le Nasdaq s'accordant encore un gain de 0,61% à 14.904 pts. Les indices profitent toujours essentiellement des espoirs d'assouplissement monétaire et d'une série d'opérations financières...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice final des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0928$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,99 $. L'once d'or se traite 2.023 $.

VALEURS A SUIVRE

Innate Pharma et Sanofi annoncent que Sanofi a levé son option de licence pour un programme de NK Cell Engager dans les tumeurs solides, issu de la plateforme ANKET(R) (Antibody-based NK Cell Engager Therapeutics) d'Innate Pharma, conformément aux termes de l'accord de licence conclu en décembre 2022. Suite à une période de collaboration de recherche, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits. Sanofi conserve une option de licence pour une cible additionnelle ANKET(R) conformément à l'accord de licence.

ADP : au mois de novembre, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de +4,5%, à 7,34 millions de passagers, soit 92,5% du trafic de 2019, avec 5,11 millions de passagers pour Paris-CDG (+7,9% ; 90,2% du trafic de 2019) et 2,23 millions de passagers pour Paris-Orly (-2,7% et 98,4% du trafic de 2019). Le trafic groupe du mois de novembre est en hausse de + 9,3%, à 25,01 millions de passagers, soit 98,9% du trafic de 2019. Au cumul de janvier à novembre 2023, le trafic du Groupe ADP atteint 310,04 millions de passagers. Il grimpe de 21,2% et représente 98,3% du trafic de 2019.

Plastivaloire a dégagé au second semestre de son exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA de 8,7%, soit 80 points de base au-dessus de celle du 1er semestre. Cette performance porte à 8,3% la marge d'EBITDA annuelle (7,4% sur l'exercice précédent), un niveau en ligne avec l'objectif fixé par le groupe. L'EBITDA ressort ainsi à 69,4 MEUR en progression de +32,8%. Le résultat opérationnel courant ressort à 22,1 ME (4,3 ME en 2021-2022) Le résultat net s'améliore également fortement (+43,7%) mais reste négatif de 11,4 ME en raison de charges non courantes nettes à hauteur de 20 ME (dont 15,3 ME de dépréciation de goodwill en Allemagne sans impact sur la trésorerie). Le résultat net serait positif sans ces éléments non récurrents, comme il l'a d'ailleurs été au second semestre. Plastivaloire avait réalisé sur l'exercice 2022-2023 le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, à 834,2 ME (+18,5%).

Focus Entertainment a annoncé la création de Scripteam, plateforme audiovisuelle, avec la prise de participation dans deux studios de production audiovisuelle expérimentés : Make it Happen Studio à hauteur de 65% et Marvelous Productions à 66,67%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Piscines Desjoyaux

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste à la vente sur OVH et ramène sa cible de 8,50 à 7 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Sartorius Stedim Biotech en ciblant un cours de 282 euros et reste à la vente sur Clariane avec un objectif ajusté de 1,59 à 1,69 euro.

INFOS MARCHE

Sodexo annonce le projet de cotation en bourse de Pluxee le 1er février 2024

Predilife se refinance a minima jusqu'en août 2025

PCAS : réalisation de l'augmentation de capital de 200 ME, après retrait obligatoire

EN BREF

Arcure conclut un partenariat avec ArcelorMittal France

Voltalia démarre la centrale solaire de Karavasta en Albanie

Avenir Telecom investit au capital de Kai OS Technologies

Bassac acquiert le solde du capital de Maisons Baijot

Gaussin : Metalliance annonce une grosse commande en Italie

HRS a reçu une nouvelle commande