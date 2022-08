Préouverture Paris : regain d'optimisme sur le CAC 40 alors que débute Jackson Hole

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond qui a pris forme en deuxième partie de séance hier doit se confirmer à l'ouverture ce matin. L'indice parisien est attendu, potentiellement, au-dessus des 6.400 points.

Un regain d'optimisme alors que débute aujourd'hui le rendez-vous annuel des banquiers centraux de chaque fin août à Jackson Hole. En point d'orgue, demain soir, le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Les investisseurs anticipent que la banque centrale américaine maintienne le rythme de sa remontée des taux après la succession de déclarations jugées restrictives de plusieurs de ses responsables au cours des dernières jours. En attendant, plusieurs indicateurs économiques viendront animer la séance, comme par exemple l'indice du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'août et la deuxième estimation du produit intérieur brut américain au deuxième trimestre.

WALL STREET

Wall Street a réussi à terminer en hausse mercredi soir, même si la prudence est restée le mot d'ordre sur les marchés, à la veille du début du symposium de Jackson Hole dans le Wyoming, grand-messe des banquiers centraux. Le point d'orgue est prévu vendredi, avec une intervention du patron de la Fed, Jerome Powell. Les investisseurs guetteront une nouvelle fois des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt, dans un contexte d'inquiétude pour la santé de l'économie.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones gagne 0,18% à 32.970 points, et le S&P 500, plus large, avance de 0,29% à 4.140 points. Pour le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, c'est un gain de 0,41% à 12.431 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice du climat des affaires. (08h45)

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, juillet. (12h00)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du deuxième trimestre (2e estimation). (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- PIB allemand du deuxième trimestre (final). (08h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9995$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 101,75$. L'once d'or se traite 1.756$.

VALEURS A SUIVRE

Actia Group affiche une croissance de 24,8% sur ce 2ème trimestre, après un 1er trimestre à + 5,1 %. Tous les segments de marchés ont progressé sur la période, à l'exception des Véhicules Légers, en liaison avec la fin annoncée du contrat Volvo Car. "Cette belle progression reste néanmoins freinée par la poursuite des tensions sur les approvisionnements de composants, qui ne permettent pas de produire l'ensemble des commandes passées par les clients, à hauteur d'une vingtaine de pourcent, et pour lesquelles aucune amélioration significative n'est à ce stade communiquée par les fournisseurs", tempère la société. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022 s'établit à 248,5 ME, en croissance de 14,9 % par rapport au 1er semestre 2021, en tenant compte des retraitements IFRS pour les activités cédées ou en cours de cession.

Erytech Pharma annonce sa décision, suite aux réponses de la Food and Drug Administration (FDA), de ne plus demander d'approbation de Graspa pour le traitement des patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée.

Deezer a publié un chiffre d'affaires de 219 ME pour le premier semestre 2022, soit une hausse sur un an de +12% en données publiées, et de +10% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires sur le segment direct B2C s'est élevé à 155 ME, en progression de 12,2% ou de 10,8% à taux de change constant. Cette performance résulte de l'amélioration de l'ARPU sur le segment direct - B2C, qui est passé de 4,1 euros à 4,6 euros, sous l'effet des hausses de prix, et du changement du mix géographique résultant de la nouvelle stratégie de Deezer consistant à focaliser son activité sur quelques marchés clés. La base d'abonnés B2C a connu une progression solide en France et une baisse dans le reste du monde, en ligne avec cette nouvelle stratégie.

Vinci fait état d'un trafic autoroutier en hausse de 6,1% en juillet. L'effet calendaire a bénéficié au trafic des véhicules légers, particulièrement dynamique en dépit de la hausse des prix des carburants. A l'inverse, cet effet a été défavorable au trafic des poids lourds, dont la tendance sous-jacente reste néanmoins bien orientée. Du côté des aéroports, le trafic affiche un repli de 22,5% par rapport à juillet 2019, mais est multiplié par 2,1 par rapport à juillet 2021. Le redressement du trafic passagers s'est poursuivi le mois passé dans la quasi-totalité des plateformes du réseau de Vinci Airports, précise le groupe. La tendance d'un retour du trafic à un niveau proche de celui de 2019 s'est confirmée dans plusieurs aéroports, notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Alan Allman Associates, Adocia, Highco

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays est à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne' sur Vallourec, objectif 17 euros.

INFOS MARCHÉS

Alstom : les actionnaires ont préféré le paiement du dividende en actions.

EN BREF

Enertime : la satisfaction client reconnue.

AB Science a déposé une demande d'AMM conditionnelle auprès de l'EMA pour le masitinib dans la SLA.