Préouverture Paris : rebond au-dessus des 5.000 points pour le CAC40?

Le rebond ce matin à l'ouverture sera t-il assez puissant pour permettre au CAC40 de franchir à nouveau les 5.000 points? Rien n'est acquis à 30 minutes du début de séance, et seule la couleur "verte" semble pour le moment à peu près certaine pour l'indice parisien qui a terminé à 4.981,13 points mercredi.

On est loin de l'euphorie alors que l'inquiétude persiste devant la résurgence des nouveaux cas de contaminations au Covid-19 aux Etats-Unis et le retour de mesures de confinement dans plusieurs pays.

Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie ressort désormais à 11,863 millions dans le monde, alors que le nombre de morts s'élève à 544.949. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec près de 3 millions de cas confirmés et 131.481 décès. Plus de 59.000 nouveaux cas ont été recensés au cours des vingt-quatre dernières heures, un record, et le nombre de décès supplémentaires a dépassé les 900, un niveau jamais constaté depuis juin. Le Brésil dénombre 1,668 million de cas depuis l'émergence du virus, pour 66.741 morts. L'Inde a recensé 742.417 cas et la Russie près de 700.000.

Au fil de la séance, la tendance s'est affirmée à Wall Street. La cote américaine termine avec un indice S&P500 en hausse de 0,78% à 3.169 pts. Le Nasdaq est ferme avec une hausse de 1,44% à 10.492 pts. Le Dow Jones prend 0,68% à 26.067 pts. Le baril de brut WTI gagne finalement 0,86% sur le Nymex à 40,86$, alors que le Brent prend 0,58% à 43,26$. L'once d'or progresse à nouveau à 1.815$ (+0,64%).

- Balance commerciale française. (08h45)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Balance commerciale allemande. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.812$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1359$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,18$.

bioMérieux : le chiffre d'affaires de a atteint 1.476 millions d'euros, contre 1.275 millions d'euros au premier semestre 2019, soit une croissance de 15,7%, hors effets de change et de périmètre. Les effets de change ont été neutres, le renforcement du dollar américain face à l'euro étant compensé par les dévaluations des devises émergentes. Au 2e trimestre, bioMérieux a réalisé une croissance solide de près de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Alstom proposera jeudi à la Commission européenne des concessions, parmi lesquelles la cession d'une usine produisant des trains régionaux en France, afin d'obtenir l'aval de Bruxelles à son projet de rachat des activités de transport ferroviaire du canadien Bombardier, ont indiqué mercredi trois sources proches du dossier.

Synergie : Daniel Augereau, Président du Directoire, a fait le point sur l'activité du groupe dans une interview publiée par Boursier.com : "A fin mai, le recul d'activité ressortait à -23% depuis le début d'année par rapport à 2019. A fin juin, le recul devrait vraisemblablement se situer autour de -20% soit un chiffre d'affaires de l'ordre du Milliard d'Euros sur le semestre. L'onde de choc de la crise est cinq fois plus puissante que celle de la crise de 2008. A la mi-mars, l'activité a plongé dans des proportions jamais observées puisque du jour au lendemain, la chute a atteint 75%. Nous avons toutefois commencé à préparer 'l'après' en nous fondant sur les retours de nos 750 agences. Cela nous a permis de repenser notre organisation et de redéfinir nos stratégies de développement."

Pierre et Vacances Center Parcs renonce à Roybon. Depuis plus de 10 ans, des procédures judiciaires contestant les autorisations administratives ont fait obstacle à la réalisation du projet. L'accès du site étant bloqué par des "zadistes" occupant illégalement le terrain depuis 2014, Center Parcs a décidé de se retirer de ce projet.

Focus Home Interactive a été informée, le 8 juillet, par FLCP & Associés au travers de sa filiale Neology Holding, Société Civile Nabuboto (Nabuboto) et Innelec Multimédia de la signature à cette date d'un contrat portant sur la cession par Nabuboto et Innelec Multimedia de l'intégralité des 1.883.218 actions Focus Home Interactive qu'elles détiennent, soit 35,48% du capital, au profit de Neology Holding.

Airbus a livré 36 avions commerciaux en juin 2020, soit une augmentation de 12 appareils par rapport à mai (14 livraisons en avril). Elles portent le total du 1er semestre à 196 livraisons. Au 1er semestre 2020, Airbus a enregistré un total de 298 commandes nettes d'avions commerciaux. Cela se compare à 389 appareils au 1er semestre 2019. La baisse reflète la crise du COVID-19 , explique le constructeur européen.

2CRSi, WE.CONNECT, Emova, Medicrea, LDC, Safe Orthopaedics, Median Technologies

Morgan Stanley reste à la vente sur Air France KLM en ciblant 4 euros, mais demeure à l'achat sur Airbus en visant 94 euros.

Morgan Stanley, toujours, ajuste son cours cible de 39 à 41 euros sur Bouygues.

Citi abaisse sa recommandation d'acheter à 'neutre' sur Engie, mais relève celui sur Legrand de 60 à 70 euros et vise désormais 100 euros sur Schneider.

RBC est favorable à Michelin en ciblant 112 euros.

JP Morgan est à l'achat sur Alstom avec un cours cible ajusté à 51 euros.

Integragen : OPA amicale d'ONCODNA à 2,20 Euros.

Sodexo a finalisé un emprunt obligataire de 1 MdE en deux tranches.

Inventiva : on connait la fourchette de prix pour la cotation sur le Nasdaq.

Rexel : des fonds et clients BlackRock s'allègent.

AudioValley solde le remboursement de sa dette auprès de Vivendi.

EOS imaging : première installation du système EOSedge en Allemagne.