Préouverture Paris : publications d'entreprises en pagaille, Fed en action

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est attendu encore ferme ce jeudi matin, en hausse de près de 1%, après le verdict de la Fed hier soir qui a de nouveau relevé ses taux directeurs de 0,75 point pour tenter de mieux maîtriser l'inflation tout en balisant le terrain pour la fin de l'année. De leurs côtés, les résultats des entreprises se bousculent avec Air Liquide, EDF, STM et beaucoup d'autres...

WALL STREET

Wall Street a nettement rebondi ce mercredi, stimulé par les dossiers Alphabet, Microsoft, PayPal et Boeing. Le S&P 500 reprend 2,62% à 4.023 pts, le Dow Jones 1,37% à 32.196 pts et le Nasdaq 4,06% à 12.032 pts. Le baril de brut WTI remonte aussi de 3% sur les 98,30$.

ECO ET DEVISES

La Fed américaine, face à une inflation record, a annoncé relever comme prévu de nouveau de 75 points de base le taux de ses fonds fédéraux, entre 2,25 et 2,5%, contre une fourchette allant de 1,5 à 1,75%.

Jerome Powell, le patron de la Fed, a répété qu'il ne voyait pas de récession pointer à l'horizon et a laissé entendre que l'objectif de taux pour la fin de l'année se situait 75 à 100 points plus haut seulement...

L'euro remonte ce matin sur les 1,0220/$. Le pétrole grimpe à 107,70$.

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

France :

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice final européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du deuxième trimestre (première estimation). (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

BROKERS

Jefferies est à l'achat sur Airbus avec un objectif qui passe de 155 à 145 euros.

Exane BNP Paribas repasse de 'surperformance' à 'neutre' en ciblant un cours de 4 euros sur Aramis.

VALEURS A SUIVRE

Air Liquide a publié sur le premier semestre un résultat net part du groupe de 1,31 milliard d'euros, en hausse de 5,3% en données publiées. Le résultat opérationnel courant a grimpé sur un an de 17,4% en données publiées et de 9,2% à périmètre, taux de change et prix de l'énergie constants, à 2,29 milliards d'euros au premier semestre. La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 16,1%, en repli de 190 points de base mais en hausse de 50 points de base hors énergie.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide est ressorti à 14,21 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 31% en données publiées et de 7,7% en données comparables par rapport à la même période de 2021.

Selon le consensus de place, les analystes s'attendaient à un résultat net de 1,45 milliard d'euros, à un résultat opérationnel courant de 2,28 milliard d'euros au premier semestre et à un chiffre d'affaires de 14,15 milliards d'euros.

Le groupe confirme ses perspectives pour 2022.

Orange a publié une légère hausse de son bénéfice d'exploitation de référence au deuxième trimestre, de 0,5% par rapport à l'année précédente, la forte croissance de sa division Afrique/Moyen-Orient ayant compensé la baisse de l'activité en France et en Espagne. L'EBITDAaL, l'indicateur phare du groupe en matière de résultat d'exploitation, atteint 3,31 milliards d'euros sur la période, un chiffre en ligne avec la moyenne des estimations des analystes de la place.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est tassé de 0,4% sur une base comparable, pour atteindre 10,7 milliards d'euros.

Orange a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, notamment une augmentation du bénéfice d'exploitation de base comprise entre 2,5% et 3%. Il a indiqué par ailleurs qu'il proposerait un dividende de 70 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2022, conformément à ce qui était prévu...

Rexel a fait part au premier semestre d'un chiffre d'affaires de 9,08 milliards d'euros, en hausse de 28,7%. Sur le deuxième trimestre, la hausse est de 26,3% à 4,7 milliards d'euros. L'Ebita ajusté ressort à 703,7 millions d'euros au premier semestre, en progression de 63,4%. Le résultat net récurrent s'établit à 471,1 millions d'euros.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 8,80 milliards d'euros et sur un résultat net de 360 millions d'euros.

Au premier semestre, le free cash-flow avant intérêts et impôts de Rexel a atteint 231,6 millions d'euros, contre 116,3 ME.

STMicroelectronics annonce un chiffre d'affaires net de 3,84 milliards de dollars au T2, une marge brute de 47,4%, une marge d'exploitation de 26,2% et un résultat net de 867 millions de dollars.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires net ressort à 7,38 milliards de dollars, la marge brute à 47,1%, la marge d'exploitation à 25,5% et le résultat net à 1,61 milliard de dollars.

Point médian des prévisions pour le troisième trimestre : un chiffre d'affaires net de 4,24 milliards de dollars et une marge brute de 47%.

Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus Group s'élève à 24,8 milliards d'euros (24,6 MdsE au 1er semestre 2021). Airbus a livré un total de 297 avions commerciaux.

L'EBIT ajusté consolidé est globalement stable à 2,645 MdsE (2,703 MdsE au 1er semestre 2021).

Les dépenses de R&D autofinancées consolidées s'élèvent à 1,256 MdE (1,262 MdE au 1er semestre 2021).

L'EBIT (reporté) consolidé s'établit à 2,579 MdsE (2,727 MdsE au 1er semestre 2021) et inclut des ajustements totalisant -66 millions d'euros net.

Le résultat net consolidé ressort à 1,901 MdE au 1er semestre (2,231 MdsE au 1er semestre 2021), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 2,42 euros (2,84 euros au 1er semestre 2021).

Le groupe Verallia dévoile ses résultats du premier semestre 2022 : Hausse de +23,4% du chiffre d'affaires à 1.639 ME (+22,8% à taux de change et périmètre constants) par rapport au S1 2021. Hausse de l'EBITDA ajusté à 425 ME au S1 2022, par rapport à 345 ME au S1 2021 (+23,4%). La Marge d'EBITDA ajusté est de 26% au S1 2022, comme au S1 2021. Le Résultat net ressort à 179 ME, contre 133 ME au S1 2021 (+34,9% vs. S1 2021) et le résultat par action à 1,49 euro.

Le groupe souligne la baisse du ratio d'endettement net à 1,5x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,7x à fin mars 2022 et 1,9x à fin juin 2021

Elis publie un chiffre d'affaires record au 1er semestre 2022, notamment porté par une forte reprise de l'activité hôtelière. Le groupe évoque un ajustement satisfaisant des prix dans un contexte de forte inflation. Les objectifs 2022 sont relevés. Le chiffre d'affaires semestriel est de 1,783 MdE (+29,7% dont +26,6% en organique). La marge d'EBITDA ajusté ressort en baisse de -100 pb à 32,3% du chiffre d'affaires, alors que la marge d'EBIT ajusté est en amélioration de +350 pb à 13,0% du chiffre d'affaires. Le résultat net courant s'affiche en vive hausse de +122% à 148,6 ME, soit un résultat net courant par action en hausse de +119% à 0,61 euro. Le free cash-flow (après paiement des loyers) est de 17 ME sur la période. Le levier d'endettement financier est en baisse à 2,7x au 30 juin 2022.

Le groupe Alten affiche toujours une impressionnante croissance organique : près de 20% au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires à fin juin s'établit à 1,83 milliard d'euros, en hausse de 30,9% par rapport au premier semestre 2021 avec +18,4% en France et +38% à l'International. À périmètre et change constants, la croissance est de 14,5% en France et de 22,8% à l'International.

Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Finances/Tertiaire, de l'Électronique, de l'Automobile et de l'Aéronautique Civile. Alten précise que tous les secteurs d'activité ont dépassé leur niveau d'avant crise, y compris l'Aéronautique Civile et l'Automobile, plus rapidement qu'anticipé. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance organique, supérieure à 15%. Seules la Scandinavie et la Suisse (7% du chiffre d'affaires au total) ont une croissance inférieure à 5%.

Le chiffre d'affaires de Kering au premier semestre est en croissance de +23% en données publiées et de +16% en comparable par rapport au premier semestre 2021.

Il s'inscrit également en forte hausse par rapport au premier semestre 2019, à +28% en comparable.

Au deuxième trimestre 2022, les ventes augmentent de +20% en données publiées et de +12% en comparable.

Le résultat opérationnel courant progresse de +26% sur le semestre, grâce à la contribution de chacune des Maisons. La marge opérationnelle courante s'établit à 28,4%, soit une hausse de 60 points de base par rapport au premier semestre 2021.

Le résultat net part du Groupe atteint un niveau record de 1.988 ME, en croissance de +34%.

Le cash-flow libre opérationnel se situe à plus de 2 MdsE.

Au 30 juin 2022, Kering affiche un endettement financier net de 942 ME.

Fnac Darty affiche une au deuxième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1.647 ME, stable en données publiées et en légère baisse de 0,8% à données comparables par rapport à l'année dernière. Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 3.428 ME, en baisse de -1,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021.

Par rapport au niveau pré-crise de 2019 proforma, Fnac Darty souligne enregistrer une solide croissance de ses ventes de +8,4%, portée par une hausse du panier moyen. Les ventes en ligne représentent 22% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, en hausse de 4 points par rapport au niveau pré-crise. Ce niveau, traditionnellement plus faible au premier semestre que sur l'année, a été réalisé dans un contexte de normalisation de la pénétration du digital dans le marché après deux années de ventes en ligne aidées par les fermetures de magasins. La dynamique de click & collect est restée soutenue et représente 47% des ventes en ligne du groupe sur le semestre.

Fnac Darty rappelle ne pas disposer d'implantations dans la zone du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ni ne s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans cette zone.

Carrefour publie une croissance de son chiffre d'affaires de +17,2% au T2 en données publiées, soit +7,3% en comparable, sur une base de comparaison élevée.

La croissance du chiffre d'affaires est de +13,2% au S1 en données publiées, soit +5,4% en organique, tirée par des gains continus de parts de marché dans tous les pays clés

Le groupe met en avant une accélération du e-commerce au T2 2022 avec une croissance de GMV de +22% après +10% au T1 2022.

La hausse du résultat opérationnel courant est de +10% et de +1,6% à changes constants, à 814 ME au S1, avec une marge stable de 2,1%.

Le résultat net ajusté part du Groupe est en léger repli en passant à 325 ME contre 337 ME...

Carrefour fait état d'une amélioration de +110 ME du cash-flow libre net à -1.880 ME au S1 2022.

Le groupe confirme l'objectif d'une génération de cash-flow libre net d'au moins 1 MdE en 2022.

Au 1er semestre 2022, à données comparables, Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires en en forte progression de +15% par rapport au 1er semestre 2021, avec une croissance à deux chiffres sur tous les segments.

A données réelles, le chiffre d'affaires atteint un nouveau record de 25,481 milliards d'euros, en hausse de +15,1% par rapport au 1er semestre 2021. L'effet de change de +3,3% reflète principalement l'appréciation du dollar américain, de la livre sterling, du réal brésilien et d'autres devises en pays émergents.

Le résultat d'exploitation du Groupe atteint un nouveau record au 1er semestre 2022 à 2,791 MdsE, soit une progression de +17,5% en réel et de +13% à taux de change comparables (+11,1% à données comparables) par rapport au premier semestre 2021.

La marge d'exploitation du Groupe progresse à un nouveau plus haut historique de 11% au 1er semestre 2022 (10,7% au 1er semestre 2021), en progression de 370 points de base depuis le début de la transformation (1er semestre 2018).

L'Ebitda progresse de +13,4% à un niveau record de 3,683 MdsE, et la marge d'Ebitda s'inscrit à 14,5%.

Sanofi a relevé ce jeudi sa prévision annuelle de résultat de ses activités, tandis que la forte croissance des ventes de son médicament vedette, le Dupixent, se confirme...

Le groupe pharmaceutique dit anticiper désormais un bénéfice net par action des activités 2022 en croissance d'environ 15% à taux de changes constants. Il prévoyait auparavant une croissance dans le bas de la fourchette à deux chiffres.

Le résultat opérationnel des activités du groupe a grimpé de 21,5% à 2,75 milliards d'euros au 2e trimestre, également aidé par un dollar américain fort, ce qui dépasse l'estimation moyenne des analystes de la place qui ressortait à 2,66 milliards d'euros.

Le Chiffre d'affaires semestriel ajusté de JCDecaux ressort en hausse de 36,3% à 1.474,8 millions d'euros. Le Chiffre d'affaires organique ajusté est lui en progression de +31,7%, avec un 2ème trimestre au-dessus des attentes à +21,6%

Marge opérationnelle ajustée de 183,6 millions d'euros, en hausse de +152,2 millions d'euros sur un an. Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, ressort à -17,9 millions d'euros, en hausse de +149,1 millions d'euros sur un an. Le Résultat net part du groupe est de -11,7 millions d'euros, en hausse de +142,6 millions d'euros sur un an.

Le Cash-flow disponible ajusté s'inscrit à -43,1 millions d'euros, en amélioration de +20,1 millions d'euros sur un an.

La croissance du chiffre d'affaires organique ajusté du troisième trimestre 2022 est attendue à environ +7%.

Le groupe EDF a publié ce jeudi une lourde perte nette de 5,3 milliards d'euros au titre du premier semestre, plombé par une très faible disponibilité du parc nucléaire français... Le groupe a revu à la hausse l'impact estimé des baisses de production sur ses comptes annuels. Jean-Bernard Lévy, le PDG de l'électricien public, a précisé que cet impact sur son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) était désormais estimé à 24 milliards d'euros environ cette année, contre 18,5 milliards précédemment.

EDF a accusé au titre du premier semestre une perte nette courante de 1,3 milliard d'euros (contre un bénéfice de 3,7 milliards au premier semestre 2021), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 2,7 milliards (-75%) et un chiffre d'affaires de milliards (+67%).

CS GROUP et Sopra Steria annoncent un accord entre les actionnaires de référence de CS GROUP et de Sopra Steria en vue de l'acquisition par Sopra Steria au prix de 11,50 euros par action, de 16.033.493 actions ordinaires représentant au total 65,26% du capital social de CS GROUP.

Ces actions viendraient s'ajouter aux 9,80% déjà détenus par Sopra Steria

L'acquisition en numéraire de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria, d'une OPA simplifiée soumise à l'Autorité des marchés financiers.

bioMérieux, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce aujourd'hui qu'il a reçu l'accréditation de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour VIDAS NEPHROCHECK, un test innovant capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA).