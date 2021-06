Préouverture Paris : prudence sur le CAC40 avant l'emploi US

Préouverture Paris : prudence sur le CAC40 avant l'emploi US









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Petite baisse attendue à l'ouverture ce matin et le niveau des 6.500 points pourrait être menacé dès le début de séance. La prudence va dominer les échanges en matinée dans l'attente de la publication du rapport sur l'emploi US pour mai. Dans le contexte de craintes sur l'inflation et la politique monétaire de la Réserve fédérale, la donnée du jour prend une importance majeure. Les économistes attendent 600.000 créations d'emplois après les 218.000 en avril. En attendant, le "10 ans" américain revient autour de 1,6265% après avoir grimpé jusqu'à 1,632% prenant ainsi près de quatre points de base, soutenu par les solides indicateurs américains publiés hier.

HIER A WALL STREET

Après un début de séance dans le rouge vif, Wall Street a réduit ses pertes jeudi en clôture, grâce à l'annonce d'une forte activité dans les services aux Etats-Unis et à de bonnes nouvelles sur l'emploi US, en attendant les données complètes de mai, attendues vendredi. Les investisseurs restent cependant prudents, dans la crainte d'un dérapage de l'inflation. Le pétrole WTI a marqué le pas, mais reste proche de ses plus hauts depuis octobre 2018, tandis que le dollar et les taux ont progressé dans l'anticipation d'une réduction du soutien de la Fed à l'économie d'ici à la fin de l'année.

Après un recul d'environ 0,8% en début de séance, l'indice Dow Jones a cédé en clôture 0,07% à 34.577 points, mettant fin à une série de 5 hausses consécutives. L'indice large S&P 500 a fléchi de 0,36% à à 4.192 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 1,03% à 13.614 pts, après un recul de 1,5% au plus bas de la séance.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

- PMI britannique de la construction. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2107 ce matin. Le baril de Brent se négocie 71,37$. L'once d'or se traite 1.869$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi s'associe à des groupes coopératifs de premier plan menant des recherches cliniques qui transforment la prise en charge du cancer du sein, à savoir le Breast International Group (BIG), l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC, European Organization for Research and Treatment of Cancer) et l'Alliance Foundation Trials (AFT), en vue de lancer un essai pivot consacré à un dérégulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes (SERD) en situation adjuvante. L'étude AMEERA-6 de phase III évaluera l'efficacité et la sécurité de l'amcénestrant de Sanofi comparativement au tamoxifène chez des femmes atteintes d'un cancer du sein positif pour les récepteurs des oestrogènes (ER+) qui ne peuvent pas poursuivre leur traitement adjuvant par inhibiteur de l'aromatase.

Nanobiotix : NBTXR3/RT2 associé aux anti-PD-1, a induit une régression tumorale locale ou distante chez 76,9 % des patients évaluables de l'étude, indépendamment de leur exposition antérieure aux anti-PD-1. NBTXR3/RT2 associé aux anti-PD-1, a montré dans cet essai, la possibilité de stimuler la réponse immunitaire et de convertir des patients non-répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adeunis.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur le Crédit Agricole avec un cours cible ajusté en hausse à 14,50 euros.

Berenberg conserve Rémy Cointreau.

AlphaValue est l'achat sur Euronext avec un objectif qui remonte à 113 euros.

INFOS MARCHES

Tessi : projet d'OPR à 172 Euros.

SFL : offre à 46,66 euros et 5 actions Colonial pour 1 action SFL apportée.

EDF : les actionnaires ont largement choisi les actions en paiement du dividende.

EOS Imaging : Alphatec pointe à plus de 90% du capital.

U10 : nouveau programme de rachat d'actions.

Avenir Telecom : rapprochement à l'étude avec Thomson Computing.

EN BREF

Damartex rembourse par anticipation son PGE de 80 ME.

Carbios : rachète à SPI ses 37,29% dans Carbiolice.

Medesis Pharma : bonnes nouvelles pour NanosiRNA HD dans la maladie de Huntington.

Valneva : nouvelle avancée du candidat vaccin contre la COVID-19.

Advini cède à VdB ses parts de la SAS Rigal.

Imerys ouvre une nouvelle usine en Inde.

Altamir cède BIP, détenue via le fonds Apax Midmarket I.