Préouverture Paris : prudence de mise avant l'inflation US

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine de consolidation, la séance de ce lundi devrait être calme dans l'attente demain des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Une accalmie de l'indice des prix US est attendue en rythme annuel de 6,5% à 6,2%. Cependant, sur un mois, certains analystes attendent de voir le détail des chiffres qui pourrait réserver quelques surprises en ce début d'année...

Les marchés demeurent donc prudents, alors que les derniers commentaires de responsables régionaux de la Fed ont montré la détermination persistante de la banque centrale américaine à lutter encore contre l'inflation en maintenant les taux à un niveau restrictif durant une période longue...

WALL STREET

Wall Street a terminé la semaine en ordre dispersé, avec un Nasdaq qui a poursuivi sa correction avec une 3e séance consécutive de repli. Le S&P 500 reprend +0,22% à 4.090 pts. Le Dow Jones monte de 0,5% à 33.869 pts. Le Nasdaq Composite abandonne -0,61% à 11.718 pts.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0675$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,45$. L'once d'or se traite 1.864$.

VALEURS A SUIVRE

Nissan et Renault annoncent qu'ils vont investir 600 millions de dollars afin de produire 6 nouveaux modèles de véhicules en Inde, parmi lesquels deux modèles électriques, un plan qui prévoit la création de jusqu'à 2.000 emplois.

Renault est devenu en 2022 la 3e marque électrifiée du marché des Véhicules Particuliers (VP) avec plus de 228.000 véhicules vendus (+12% vs 2021). Conformément à ses ambitions d'atteindre le mix le plus vert du marché européen à l'horizon 2025, avec plus de 65% de véhicules électrifiés dans le mix des ventes, Renault a accru sa part de ventes électrifiées de +9 pts par rapport à 2021.

La gamme e-Tech (électrique et hybride) représente désormais 39% des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2022, alors que la moyenne du marché se situe autour de 31%.

Orpea fait état d'une progression de 7,7%, dont +5,7% en organique, de son chiffres d'affaires au quatrième trimestre. Sur l'exercice 2022, la croissance ressort à +8,9%, dont +5,5% en organique, conduisant à un chiffre d'affaires global de 4,7 milliards d'euros, en ligne avec celui présenté le 15 novembre 2022 dans le cadre du Plan de Refondation de la société. Le chiffre d'affaires réalisé en France enregistre une croissance de +2,1% (dont +1,9% organique). Il reste sensiblement pénalisé par le contexte de crise affectant les maisons de retraite du Groupe. Les autres zones géographiques se caractérisent par des taux de croissance élevés, essentiellement de nature organique, grâce au redressement de l'activité lié à la sortie progressive de la crise sanitaire, à la montée en puissance d'établissements nouvellement ouverts et à des revalorisations tarifaires intervenues au cours du deuxième semestre dans certains pays (notamment en Allemagne et en Belgique).

La position de trésorerie du Groupe au 31 décembre 2022 est estimée à 856 millions d'euros (chiffre non audité), soit un niveau supérieur à la prévision de 350 millions d'euros indiquée dans le communiqué du Plan de Refondation du 15 novembre dernier. A fin janvier 2023, le solde de trésorerie s'élève à 694 ME (chiffre non audité), la forte baisse d'environ 160 ME observée par rapport au 31 décembre 2022 s'expliquant essentiellement par le décaissement de paiements décalés en fin d'année 2022. La dette financière brute est estimée quant à elle à 9,7 MdsE (chiffre non audité) à fin décembre 2022. Compte tenu de la position de trésorerie au 31 décembre incluant le tirage de la Tranche A4 de 200 millions d'euros et de la suspension au 1er décembre 2022 des remboursements de dette non sécurisée d'Orpea SA mise en oeuvre dans le cadre de la conciliation en cours, la Société considère désormais que le risque de manque de liquidité est repoussé à la fin du deuxième trimestre 2023.

Le Groupe rappelle que la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre de cette restructuration financière entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants, qui, sur la base des paramètres financiers communiqués par la Société le 1er février et de la valorisation des capitaux propres de la Société retenue par les parties pour les besoins de ces opérations, feraient ressortir des prix d'émission significativement inférieurs au cours de bourse actuel de l'action Orpea et une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro.

Ainsi, dans la première augmentation de capital de la Société, qui conduirait les actionnaires existants à détenir environ 1% maximum du capital de la Société (dans l'hypothèse dans laquelle aucun actionnaire existant ne souscrirait à celle-ci), se traduirait par l'émission d'environ 6,4 milliards d'actions nouvelles pour un montant d'émission d'environ 3,8 milliards d'euros, faisant ressortir un prix d'émission théorique des actions nouvelles d'environ 0,59 euro par action.

La deuxième augmentation de capital, en permettant au Groupement de détenir environ 50,2% du capital de la Société, se traduirait par l'émission d'environ 6,5 milliards d'actions nouvelles pour un montant d'émission d'environ 1,16 milliards d'euros, faisant ressortir un prix d'émission théorique des actions nouvelles d'environ 0,18 euro par action,

Enfin, la troisième augmentation de capital, à laquelle les membres du Groupement s'engagent à souscrire à titre irréductible à hauteur d'environ 0,2 milliard d'euros en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, et garantie pour le solde par les membres du SteerCo pour la partie non souscrite par les actionnaires le cas échéant, à l'issue de laquelle les actionnaires existants détiendraient environ 0,4% maximum du capital de la Société (dans l'hypothèse dans laquelle aucun actionnaire existant ne souscrirait aux augmentations de capital), avec l'émission d'environ 2,9 milliards d'actions nouvelles pour un montant d'émission d'environ 0,4 milliard d'euros, faisant ressortir un prix d'émission théorique des actions nouvelles d'environ 0,13 euro par action.

Le Groupe rappelle qu'il s'est engagé dans une restructuration financière dont les objectifs primordiaux sont d'atteindre une structure financière soutenable et d'apporter les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du Plan de Refondation présenté le 15 novembre 2022. Les discussions se poursuivent afin de formaliser cet Accord de Principe et devraient permettre d'aboutir rapidement à la conclusion de l'Accord de lock-up.

Pour ce 1er semestre 2022/2023, Cogra a enregistré un chiffre d'affaires de 25,4 ME, en hausse de 25% par rapport à l'exercice précédent. Dans un marché du bois énergie en pleine effervescence, Cogra a bénéficié à plein de ses capacités de production, augmentées par la mise en route de sa nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon au 1er trimestre 2021, et de la bonne gestion de ses stocks et approvisionnements.

Cette performance est d'autant plus notable que Cogra a fait le choix de limiter la hausse des prix de vente qui est intervenue en plusieurs paliers et dont le cumul est inférieur à 20% en fin de période.

Plébiscité pour sa fiabilité, Cogra a servi sa clientèle de distributeurs et de revendeurs sur le territoire français et a ouvert un quota de ventes directes aux particuliers. Les ventes de granulés de bois représentent 87% du chiffre d'affaires et sont en hausse de 27%. Sur le semestre, les ventes de poêles et chaudières ressortent, à 3,2 ME, en hausse de 16%.

Les résultats semestriels sont à des niveaux record avec une marge d'EBITDA de 19% et un résultat net semestriel multiplié par plus de 3.

Cafom a réalisé un chiffre d'affaires de 110,8 ME au premier trimestre de son exercice 2022-2023, ce qui ressort en légère croissance de +1,6% grâce à une solide croissance du pôle Outre-Mer (+3,5%) et à une résistance de l'activité e-commerce en Europe continentale (-1,8%).

Le chiffre d'affaires du pôle e-commerce intègre les commissions générées par la place de marché de Vente-unique.com en France. Conformément à la feuille de route, le déploiement international de cette place de marché est engagé dès le deuxième trimestre 2022-2023 avec une priorité donnée à l'Europe du Sud.

Thales et Schiebel ont remporté un contrat auprès du ministère britannique de la Défense pour fournir un système de drones aériens révolutionnaire visant à doter les navires de guerre de la Royal Navy de capacités de protection de type "oeil dans le ciel".

Ce contrat ayant pour objet le programme Peregrine implique de déployer un drone tactique à voilure tournante équipé de puissants capteurs de surveillance maritime afin de protéger une frégate de type 23 en opération.

Ce partenariat mobilise une expérience combinée de 30 ans dans la conception, l'intégration, les essais et l'exploitation de systèmes de drone aérien S-100. Dans le cadre de ce programme alliant les capacités de Schiebel en matière de système de drone aérien et toute une série de capteurs et systèmes de haute précision en renseignement, surveillance et reconnaissance développés par Thales, Thales jouera le rôle de maître d'oeuvre de systèmes intégrés.

Holcim lance la première opération de ciment d'argile calcinée en Europe dans son usine de Saint-Pierre-la-Cour pour livrer le ciment vert ECOPlanet avec une empreinte CO2 inférieure de 50% par rapport au ciment standard (CEM I). Cette ligne de production avancée, une première mondiale, fonctionnant sur la technologie propriétaire de Holcim, proximA Tech, produira jusqu'à 500.000 tonnes de ciment à faible émission de carbone par an.

Ses opérations durables sont alimentées par des combustibles alternatifs à base de biomasse à 100% et des systèmes de récupération de la chaleur résiduelle, ce qui rend la fabrication d'argile calcinée presque sans carbone et ultra-efficace.

Metavisio a signé une lettre d'engagement octroyant à Riverside Management Group LLC, par le biais de sa filiale de courtage américaine en propriété exclusive BCW Securities LLC, un mandat exclusif de levée de fonds, dans la perspective d'une cotation au Nasdaq.

Cette levée de fonds devrait permettre à la société de se développer à l'international et d'accompagner l'ouverture d'un distributeur dans chaque pays, en sachant qu'elle s'est implantée dans 24 pays supplémentaires en plus de la France depuis début 2023, après une année 2022 qui lui a permis de renforcer son équipe commerciale et donc d'accélérer fortement les ouvertures dans d'autres pays.

La levée de fonds devrait se faire en deux étapes, avec une première mobilisation de capitaux dont la conclusion est prévue avant la fin du 1er trimestre de 2023. La seconde devrait s'achever en même temps que l'admission à la cote des actions de la société sur le marché Nasdaq aux Etats-Unis. Elle devrait prendre la forme d'une double cotation ou d'une fusion avec une société déjà cotée sur le Nasdaq.

Rappelons qu'une cotation sur le Nasdaq doit permettre d'améliorer la visibilité de la société auprès du public, de la communauté d'analystes de Wall Street, et des investisseurs particuliers et institutionnels du monde entier, améliorer la liquidité du titre, aider la société à financer des acquisitions et sa croissance future, et augmenter globalement la valeur actionnariale.

Tikehau Capital annonce le succès de l'introduction en bourse de sa participation EuroGroup Laminations SpA, leader mondial de la conception, de la production et de la distribution de stators et rotors, pièces essentielles aux moteurs et aux générateurs électriques.

Les actions sont cotées sur Euronext Milan et négociées sous le symbole EGLA. Le prix de 5,5 euros par action implique une capitalisation boursière d'environ 922 millions d'euros.