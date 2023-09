Préouverture Paris : prudence confirmée avant la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début de semaine très rouge dans le sillage de la correction de la SG de 12% en raison d'objectifs jugés trop timorés, la tendance est attendue plus stable ce mardi en Bourse de Paris, même si la prudence l'emporte encore avant le verdict de la Fed attendu demain soir, laquelle devrait passer son tour monétaire.... Le regard que portera la banque centrale US sur la trajectoire des prix et de l'activité (sans oublier ceux du pétrole qui continuent de monter) sera essentiel, alors que le marché du travail commence à ralentir mais que l'inflation tarde à refroidir.

WALL STREET

Wall Street s'est stabilisée lundi, après sa chute de vendredi emmenée par les grandes valeurs technologiques. Le S&P 500 grappille 0,07% à 4.453 pts, tandis que le Nasdaq gagne symboliquement 0,01%. Le Dow Jones avance de 0,02% à 34.624 pts. La prudence reste donc de mise avant le verdict monétaire de la Fed... Sur le Nymex, le baril de brut WTI poursuit sa progression et grimpe encore de 2% à 92,55$, contre près de 95$ pour le Brent de la mer du Nord. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 10 ans se tend à 4,33%, contre plus de 5% pour le 2 ans.

ECO ET DEVISES

La semaine boursière à Wall Street sera donc largement dominée par la réunion de la Fed, qui se déroule mardi et mercredi. Le communiqué monétaire de la banque centrale américaine est attendu mercredi soir à 20 heures, avant la traditionnelle conférence de presse de Jerome Powell à 20h30... La Fed devrait sans nul doute (probabilité de 99% selon FedWatch) choisir mercredi soir de laisser ses taux inchangés dans une fourchette allant de 5,25 à 5,5%, observant une pause après une phase de durcissement accéléré aux effets économiques décalés. Concernant la réunion suivante, des 31 octobre et 1er novembre, la probabilité est de 68% selon FedWatch que les taux restent au même niveau, contre 31% de 'proba' d'une hausse de taux d'un quart de point.

Une attention particulière sera portée au 'dot plot' de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les estimations des banquiers centraux US concernant les taux. Le 'dot plot' de septembre laisserait donc ouverte la possibilité d'un durcissement de 25 pb pour la réunion suivante, mais il reste à savoir dans quelles proportions.

Les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'août seront par ailleurs annoncés ce mardi à 14h30 aux USA. Mercredi, les opérateurs prendront aussi connaissance du rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques. Le pétrole rejoint les 95$ le baril de brent ce matin, tandis que l'euro campe sous les 1,07/$. Le Bitcoin pointe à 26.835$.

BROKERS

- Exane BNP Paribas dégrade la Société Générale à 'neutre' en visant 28 euros.

- RBC Capital abaisse la mire sur la Société Générale de 35 à 32 euros ('performance sectorielle').

- Morgan Stanley ramène son objectif sur la Société Générale de 35 à 32 euros ('surperformer').

- Exane BNP Paribas dégrade ALD à 'neutre' et coupe sa cible de 19 à 9 euros.

- Stifel ajuste son objectif sur ALD de 20 à 19 euros ('achat').

- Barclays réduit sa cible sur Air France KLM de 26 à 22 euros ('surpondérer').

VALEURS A SUIVRE

Groupe SMCP, maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, ajuste ses prévisions annuelles 2023.

Le groupe vise désormais :

- une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires vs. 2022 à taux de change constants ('mid-single digit') contre "une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute", précédemment, et

- une marge d'EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%, contre "une amélioration de sa marge d'EBIT ajusté vs. 2022", soit 9,2% du chiffre d'affaires, précédemment.

Depuis la dernière publication du groupe fin juillet, les conditions de marché se sont globalement dégradées, avec un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste, comme en France où l'ensemble du marché enregistre une consommation atone depuis le début du mois d'août (indice IFM en recul de 4,6% en août) ou dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Italie. La consommation chinoise n'a pas poursuivi la trajectoire escomptée, comme l'indiquent les indicateurs clés en Chine.

Pour le second semestre, le Groupe anticipe une "croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un 3e trimestre stable ou en légère baisse, et un 4e trimestre plus en ligne avec la tendance du 1er semestre, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en Chine".

La revue de l'objectif annuel de chiffre d'affaires entraîne une réduction mécanique de la cible de marge d'Ebit 2023, en dépit d'un pilotage renforcé des coûts.

Dans ce contexte, le Groupe est pleinement "mobilisé et concentré" sur la mise en oeuvre de son plan d'actions articulé autour de quatre grands piliers et en ligne avec sa stratégie RSE :

- la poursuite de la stratégie 'full price' ;

-- la priorisation des investissements avec une attention particulière portée aux dépenses marketing et IT ;

- l'expansion qualitative du réseau physique et digital, avec des effets de périmètre plus visibles d'ici la fin de l'année ;

- et l'amélioration de la productivité des équipes en magasins ainsi que l'ajustement de la politique de recrutement dans les sièges.

En dépit de cet ajustement, et grâce à ce plan d'actions, qui s'appuie sur des équipes engagées et une forte désirabilité de ses marques, SMCP est "confiant dans sa capacité de résilience dans cet environnement dégradé, et va continuer de saisir les opportunités de croissance pour les mois et années à venir".

Rallye indique avoir déposé un recours contre la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rendue le 7 septembre 2023.

Rappelons que lors de l'audience de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, le régulateur a accusé Rallye et son dirigeant de l'époque, Franck Hattab, d'avoir trompé le marché "en diffusant de l'information fausse ou trompeuse entre mars 2018 et mai 2019, date à laquelle une protection du tribunal de commerce a été demandée". A ce titre, la holding encourt une amende de 25 millions d'euros pour 'manipulation' du marché'.

Eiffage, à travers Herbosch-Kiere filiale d'Eiffage Benelux, a signé en groupement (50/50) avec Enshore Subsea -une entreprise britannique spécialisée dans le domaine de l'ingénierie sous-marine- un contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, au Sénégal, attribué par MCA-Sénégal II.

Cette opération, dont le montant global s'élève à 205 millions de dollars (192 millions d'euros), répond à une demande d'amélioration du réseau haute tension de Dakar et de ses alentours. Elle fait partie des différents projets développés dans le cadre du programme Senegal Power Compact (accord de don d'investissement entre le Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique), qui a pour objectif de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté dans le pays. La gestion de ce programme est assurée par la structure publique sénégalaise MCA-Sénégal II.

ACTIA Group a enregistré un chiffre d'affaires de 288,7 ME sur ce 1er semestre 2023, soit une croissance de 16,2% comparée à la même période en 2022. En ligne avec ses perspectives annuelles, le Groupe a une activité soutenue même si la poursuite des tensions sur certains composants continue de limiter la production avec un retard d'une dizaine de millions à fin juin 2023.

Sur ce 1er semestre 2023, avec une conjoncture marquée par l'inflation et un marché de l'emploi tendu, ACTIA Group a dégagé un EBITDA des activités poursuivies en hausse de 3,3%, à 20,7 ME (7,2% du chiffre d'affaires). La saisonnalité des ventes, en particulier dans les SatCom, devrait générer une amélioration significative au 2ème semestre 2023.

Le conseil d'administration de la société ABC arbitrage s'est réuni le 14 septembre 2023, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés semestriels 2023.

Les données financières se caractérisent comme suit :

Produit de l'activité courante 20,2 ME, contre 31,5 ME.

Résultat semestriel 2023 : 8,8 ME, contre 16,2 ME.

Bénéfice net par action (BNPA) 0,15 euro contre 0,27 euro.

ROE annualisé : 11%.

BioSenic, société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce aujourd'hui la publication de données fournissant des indications clés supplémentaires pour son principal IPA (Ingrédient Pharmaceutique Actif), le trioxyde d'arsenic (ATO), dans le traitement de la sclérose systémique (ScS), dans un journal international à comité de relecture.

Les données sont publiées dans un article intitulé "Arsenic trioxide demonstrates efficacy in a mouse model of preclinical systemic sclerosis" par la revue internationale "Arthritis Research & Therapy". Ce travail étudie les effets de l'ATO sur un modèle préclinique de maladie auto-immune, qui présente un remodelage vasculaire anormal sévère des artérioles pulmonaires et une maladie pulmonaire interstitielle non spécifique de type pneumonie, ressemblant étroitement à l'hypertension pulmonaire associée à la sclérose systémique (ScS) chez l'homme.