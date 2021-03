Préouverture Paris : prises de bénéfices au menu!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'heure des prises de bénéfices semblent avoir déjà sonné sur le marché parisien attendu en baisse à l'ouverture. Hier, le CAC40 a fait un bond en avant (+1,21%) décidé durant l'après-midi.

Hier, les valeurs bancaires ont été le fer de lance de la remontée. On a appris que les pertes infligées aux grandes banques lors de la liquidation forcée du fonds spéculatif Archegos, en fin de semaine dernière, pourraient atteindre finalement que 6 milliards de dollars, selon des données compilées mardi par l'agence 'Reuters'.

Le rendement du "dix ans" américain revient à 1,73% après avoir touché un pic de 14 mois hier, à 1,776%, après les annonces du président Joe Biden sur l'ouverture de l'accès aux vaccins contre la COVID-19 à 90% de la population du pays dans trois semaines.

Mais ce mercredi, les investisseurs porteront toute leur attention sur le plan "infrastructures" de Joe Biden qui promet, de nouveau, de déverser une montagne de dollars sur l'économie américaine.

WALL STREET

Les indices boursiers américains ont fini en baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant avant l'annonce, mercredi par Joe Biden, des détails de son plan de modernisation des infrastructures, dont le financement devrait comporter des hausses d'impôts redoutées par les marchés. Le taux à 10 ans américain est monté à 1,77% en séance, au plus haut depuis la fin 2019, avant de retomber à 1,71% en soirée. Parmi les secteurs en hausse, les bancaires se sont remises du choc de la liquidation du hedge fund Archegos, qui a occasionné de lourdes pertes pour certaines banques.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,31% à 33.066 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,32% à 3.958 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,11% à 13.045 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indices de prix de production et d'importation de l'industrie. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Balance britannique des comptes courants. (08h00)

- PIB final britannique. (08h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1761 ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,67$. L'once d'or se traite 1.705$.

VALEURS A SUIVRE

Cap Gemini se fixe de nouvelles ambitions financières pour le moyen terme : réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025 ; atteindre une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.

Casino annonce avoir mené avec succès son opération de refinancement lancée le 22 mars 2021 incluant : Un nouveau prêt à terme (Term Loan B) de 1 milliard d'euros, de maturité août 2025 et de taux d'intérêt Euribor +4%, avec les mêmes sûretés que le prêt à terme existant ; Une nouvelle obligation non sécurisée de 525 millions d'euros, de maturité avril 2027 et de coupon 5,25%. Le montant total de ces financements atteint 1,525 milliard d'euros, et dépasse les 1,225 milliard d'euros initialement visés en raison d'un fort intérêt des investisseurs.

Ipsen a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé Cabometyx (cabozantinib) en association avec le médicament Opdivo (nivolumab) de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé. Cette décision marque la première approbation de Cabometyx en association avec un autre traitement en Europe et la troisième indication de Cabometyx dans le RCC.

XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 6,072 milliards d'euros, soit une baisse de -5,3% par rapport à 2019 (-4,5% à taux de change constant). Le résultat opérationnel s'établit pour 2020 à 175,4 millions d'euros (281,7 ME en 2019). Le résultat net part du Groupe s'élevait à 46,1 ME en 2020, soit en baisse de 79,9 ME par rapport à 2019.

Eramet : Le Conseil d'administration a évalué positivement l'exercice par Christel Bories de sa mission de Présidente-directrice générale dans le cadre de son premier mandat.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Visiomed, Voluntis, Munic, Egide, genOway, Lysogene.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan ajuste son objectif de cours sur Michelin de 125 à 140 euros.

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Total avec un cours cible relevé à 49 euros et Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant 44 euros.

GreenSome Finance est à l'achat sur Egide avec un objectif de cours ajusté à 1,74 euro.

INFOS MARCHES

Agripower France : vif succès de l'augmentation de capital.

HF Company souhaite son transfert sur Euronext Growth Paris.

EN BREF

CGG remporte trois contrats d'imagerie sismique pour BP.

Voltalia annonce sa décision de se retirer du Myanmar.

CIS : près de 60 M$ de nouveaux contrats.

Predilife signe un accord de distribution de Mammorisk au Moyen Orient.