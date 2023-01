Préouverture Paris : prises de bénéfices annoncées !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'appétit pour le risque s'est matérialisé hier par une première séance de l'année en vive hausse (+1,87%), alors que la plupart des autres marchés internationaux étaient fermés. Ce matin des prises de bénéfices sont annoncées et le CAC 40 devrait perdre une partie du terrain gagné hier. Mais dans des proportions qui ne remettent pas en cause l'ensemble de la progression enregistrée hier.

Les prochains rendez-vous importants pour les investisseurs sont connus, comme le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, qui sera publié mercredi et pourrait fournir des indications sur l'orientation des taux en 2023. Aujourd'hui, sera à suivre, la première estimation de l'inflation en Allemagne.

Dans l'actualité économique du jour, les résultats des enquêtes chinoises auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier montrent une nouvelle dégradation de l'activité avec l'impact de l'épidémie de COVID-19 les chaînes de production, l'indice PMI Caixin-Markit reculant à 49 et le PMI officiel à 47.

WALL STREET

Fermé hier.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0652$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,20 $. L'once d'or se traite 1.841$.

VALEURS A SUIVRE

Orpea annonce les derniers tirages, à hauteur de 205 millions d'euros, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin 2022. Ainsi, deux nouveaux tirages ont été effectués par Orpéa, fin décembre 2022.

GTT annonce qu'il arrête ses activités en Russie. Comme déjà précisé à l'occasion de plusieurs communiqués diffusés en 2022, GTT est engagé en Russie dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda), ainsi que dans la conception des cuves de trois réservoirs sous-marins pour la société Saren. Au 1er octobre 2022, un chiffre d'affaires de 74 ME restait à reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d'ici 2025 et de 12 ME au titre des cuves de réservoirs sous-marins d'ici 2027, soit une exposition représentant, au total, moins de 6% du carnet de commandes.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Rolls-Royce avec un objectif de 125 GBp, conserve Safran avec un objectif de cours relevé de 112 à 118 euros. Enfin, Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' sur Thales avec un cours cible de 135 euros et est toujours à l'achat sur Airbus avec un objectif ajusté de 132 à 135 euros.

INFOS MARCHÉS

Vinci propose des actions à 80,08 euros à ses salariés.

EN BREF

Sensorion : premier patient dans l'essai de preuve de concept de Phase 2a du SENS-401.

Vergnet : le site de Servian conclut un contrat avec le chantier Outremer à La Grande Motte.