Préouverture Paris : Powell veut "des preuves indiscutables", le CAC 40 va accuser le coup sous les 6.000 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 risque fort de refluer sous les 6.000 points à l'ouverture au lendemain d'une réunion de la Fed particulièrement attendue. Si la Fed a relevé ses taux de 75 points de base alors que de nombreux investisseurs attendaient ces derniers jours, un tour de vis de 100 points de base, c'est le discours de Powell qui a jeté un froid sur les marchés.

La banque centrale US estime en effet que "de nouvelles hausses de taux seront appropriées"... Selon le patron de la Fed, "le marché du travail américain reste "extrêmement tendu", mais nous prévoyons que l'offre et la demande sur le marché du travail se rééquilibreront au fil du temps". Selon lui, "il n'y a pas de place pour de la complaisance sur l'inflation" (...) "Au cours des prochains mois, nous serons à l'affût des preuves indiscutables du reflux de l'inflation".

WALL STREET

Wall Street qui s'offrait un petit rebond en début de séance, a connu une fin de journée éprouvante après l'intervention de la Réserve fédérale en soirée. Le S&P 500 corrige finalement de 1,71% à 3.789 pts, le Dow Jones chute de 1,70% à 30.183 pts et le Nasdaq cède 1,90% à 11.220 pts. Le S&P 500, principale référence pour de nombreux investisseurs, a désormais reperdu près de 12% depuis son pic du 16 août pour retomber au plus bas depuis deux mois...

ECO ET DEVISES

France :

- Indice du climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9835$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,31$. L'once d'or se traite 1.661$.

VALEURS A SUIVRE

Deezer : L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 4,6 ME à -24,6 ME au 1er semestre 2022 (-29,2 ME au 1er semestre 2021), sous l'effet conjugué de la hausse de la marge brute ajustée et de la baisse des dépenses de marketing attribuable en particulier à la stratégie du Groupe. La marge d'Ebitda ajustée s'est améliorée pour atteindre -11,2% au 1er semestre 2022 (-14,9% au 1er semestre 2021). La perte opérationnelle (EBIT) a atteint -52,6 ME au 1er semestre 2022, en amélioration de 8,4 ME par rapport aux -61,1 ME enregistrés au 1er semestre 2022. Au S1 2021, le Groupe avait comptabilisé une dépréciation pour contrat onéreux. Au 1er semestre 2022, il a enregistré des dépenses non récurrentes liées à son introduction en Bourse. De ce fait, la marge d'exploitation s'est améliorée à -24% au 1er semestre 2022 (-31,2% au S1 2021). La perte nette a atteint -51,9 ME au 1er semestre 2022, en hausse de 8,8 ME par rapport aux -60,7 ME du S1 2021, en raison principalement de la réduction de la perte opérationnelle.

Synergie a réalisé un bon début d'année avec un niveau d'activité semestriel record de 1,431 milliard d'euros. L'International (+12%) représente près de 58% du consolidé. En France, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 603,3 ME (576,1 ME hors services numériques). Le résultat opérationnel courant atteint 69,3ME (57,9ME en 2021), dont 30,3ME à l'International et 39 ME en France. Le résultat opérationnel s'est établi à 64,2ME compte tenu d'amortissements d'incorporels limités à 2,4ME et d'une dépréciation de Goodwill relative à l'Allemagne de 2,6ME. Le bénéfice net consolidé du 1er semestre s'établit à 41,2ME, contre 35,4 ME en 2021, à ses plus hauts historiques.

Navya réagit à la suite de la publication d'un document strictement confidentiel : Navya a pris connaissance de la diffusion d'un document strictement confidentiel sur le réseau social Twitter. Ce document à usage exclusivement interne évoque des pistes de financement de la société. Navya informe ses clients et ses partenaires qu'une enquête est lancée ce jour pour faire la lumière suite au non-respect des clauses de confidentialité et met en garde le marché contre la diffusion d'informations potentiellement trompeuses susceptibles d'influer, à la hausse comme à la baisse, sur le cours de l'action Navya.

Casino : Franprix, filiale du groupe et la Famille Zouari ont décidé de prolonger leur partenariat historique et stratégique. Cette collaboration a vocation à participer au dynamisme de la politique de développement de l'enseigne avec la création de nouvelles synergies et un objectif commun de 75 ouvertures de magasins.

Guerbet : Hors effets de change et à périmètre comparable, le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 358,3 ME en recul de 1,3%. Au 30 juin, le résultat opérationnel s'établit à 16,9 ME vs. 34,8 ME. Il intègre une hausse des amortissements mais également des provisions, liées à des litiges qualité avec des fournisseurs de composants. Le résultat net du premier semestre ressort à 3,3 ME contre 23,4 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Sensorion, Graines Voltz, Lhyfe, Ecoslops, AdVini, Acheter-Louer.fr, Hexaom, Hopscotch, Reworld, Bio-UV Group, Infotel, Nextedia, Kalray

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Euronext : Crédit Suisse abaisse sa recommandation à "Neutre" contre "Surperformance" et son cours cible à 77 euros, contre 89 euros.

INFOS MARCHÉS

Chargeurs : Le Groupe Fribourg se renforce au capital.

Neolife : nouveau tirage obligataire.

Europlasma : tirage d'une nouvelle tranche obligataire d'un montant de 1 ME.

Pherecydes Pharma va lever 3 ME.

EN BREF

Biosynex annonce l'acquisition de la société BIGIX PHARMA en Italie.

Holcim finalise l'acquisition de Cantillana.

Nanobiotix établit la dose recommandée pour l'étude 1100 (NBTXR3+anti-PD1).

Navya et Lohr forment une alliance stratégique.

Guerbet : la FDA approuve le produit de contraste Elucirem.

AdVini : Décès de Pierre Guénant, Président du Conseil de Surveillance.

Thales : partenariat avec SMRT Trains à Singapour.

Forsee Power, Keolis et Iveco France s'associent.

JCDecaux : contrat de 10 ans avec ViaQuatro dans le métro de São Paulo.

Prodways collabore avec Henkel.