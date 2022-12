Préouverture Paris : Powell envoie le CAC 40 en direction des 6.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Jerome Powell lâche les chevaux ! Le patron de la Fed a prononcé hier les paroles que tous les investisseurs rêvaient d'entendre, à savoir que le rythme de hausse des taux d'intérêt allait ralentir et que vraisemblablement la prochaine hausse de taux ne serait pas de 75 points de base mais de 50. Ce faisant il valide le scénario vert des investisseurs, qui, il est vrai, anticipaient déjà majoritairement un abaissement à 50 points de base. Le CAC 40 est attendu en nette hausse à l'ouverture.

"La banque centrale américaine pourrait ainsi freiner dès le mois de décembre le rythme de ses hausses de taux", a souligné le président de la Réserve fédérale lors d'un débat organisé par la 'Brookings Institution' à Washington : "Il serait sensé de modérer le rythme de nos hausses de prix alors que nous approchons du niveau qui devrait être suffisant pour faire refluer l'inflation", a-t-il dit. "Le moment de la modération de la hausse des taux pourrait se produire dès la réunion de décembre", a-t-il ajouté... La lutte contre l'inflation est toutefois loin d'être terminée, a-t-il également souligné.

S'il n'a pas précisé à quel niveau il situait le "taux neutre" (le fameux 'taux pivot'), Powell a expliqué qu'il était probable qu'il ressorte supérieur aux 4,6% évoqués par les responsables de la Fed dans leurs projections de septembre dernier.

WALL STREET

Après une ouverture encore hésitante, Wall Street a accéléré au cours de la seconde partie de séance mercredi, refaisant largement son retard des deux derniers jours. Alors que les inquiétudes en provenance de Chine pourraient commencer à se dissiper grâce à un relâchement progressif des contraintes sanitaires, c'est surtout Jerome Powell qui a donné le ton...

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol final. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice markit PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0425$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,43 $. L'once d'or se traite 1.779$.

VALEURS A SUIVRE

Technicolor Creative Studios : l'activité sur les neuf premiers mois de 2022 s'inscrit en progression par rapport aux neuf premiers mois de 2021, malgré une performance au troisième trimestre inférieure aux prévisions initiales. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 atteint 624 ME, en hausse de 47,2% à taux courant par rapport à la même période l'an dernier, avec un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'élevant à 215 ME, en croissance de 36,9% à taux courant. L'EBITDA ajusté après loyers au 30 septembre 2022 est de 52 ME, en hausse de 7 ME à taux courant, malgré un recul au troisième trimestre à 9 ME contre 23 ME en 2021, soit une baisse de -61%.

Veolia annonce la finalisation de la cession des actifs dans le cadre des remèdes antitrust convenues avec la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 920 millions d'euros en valeur d'entreprise et contribuera à la réduction de la dette et viendra soutenir le développement du Groupe.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Signaux Girod, Drone Volt, GEA

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste neutre sur Crédit Suisse avec un objectif ajusté de 5,50 à 3,80 CHF.

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur L'Oréal en ciblant un cours de 350 euros, tandis que Citigroup repasse de 'vendre' à 'neutre' en visant 365 euros.

JP Morgan passe de 'neutre' à 'sous-pondérer' sur Rémy Cointreau en ciblant un cours de 145 euros.

INFOS MARCHÉS

EDF : succès de l'émission obligataire hybride pour 1 milliard d'euros.

EN BREF

Euronext finalise l'acquisition des activités technologiques de Nexi.

MedinCell a reçu 4 M$ de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Séché Environnement : finalisation de l'acquisition du traitement des eaux industrielles de Veolia.

Ekinops : sélectionné par Bandwidth and Cloud Services Group.

Vallourec remporte une importante commande auprès d'ExxonMobil Guyana.

Altheora vise une nouvelle acquisition dans l'injection thermoplastique grand format.

M6 : cession de Best of TV finalisée.

Fermentalg : première commande de son partenaire DDW.