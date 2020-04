Préouverture Paris : pousser encore le rebond du CAC40 ? Les investisseurs s'interrogent

LA TENDANCE



Après sa clôture à -3,76% hier, le CAC40 est attendu sur une note stable ce matin à l'ouverture. Les investisseurs, qui ont du mal à dépasser les 4.500 points, pourraient hésiter à se repositionner sur les niveaux actuels matérialisant encore plus de 20% de rebond par rapport aux plus bas en séance du début de crise. Et aucun élément n'apparaît susceptible de les motiver à pousser encore plus la prise de risque. Par exemple, le livre Beige de la Fed s'est transformé en livre Noir hier! L'institution a écrit que les mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", a indiqué la Réserve fédérale dans son dernier Livre Beige publié mercredi soir. Pas rassurant.

La croissance économique asiatique, elle, devrait tomber à 0 en 2020 pour la première fois en 60 ans, écrit le Fonds monétaire international dans un rapport publié ce jeudi. Bien que l'Asie semble mieux s'en sortir que d'autres régions souffrant de contractions économiques, les prévisions pour 2020 sont très mauvaises!

Côté pratique sur le marché boursier français, l'AMF a fait savoir que l'interdiction de les ventes à découvert, en vigueur depuis le 17 mars pour un mois, demeure justifiée car "les circonstances exceptionnelles actuelles restent à ce jour une menace sérieuse pour la confiance des marchés". La mesure est renouvelée jusqu'au 18 mai, avec la possibilité de les prolonger à nouveau.

WALL STREET

Malgré un début de ralentissement de la pandémie de coronavirus, ses effets dévastateurs sur l'économie américaine ne font que commencer... Après son récent rebond lié à un espoir de sortie de la crise sanitaire, la Bourse américaine a rechuté mercredi après la publication de statistiques bien pires que prévu pour l'économie. La consommation et la production industrielle ont notamment plongé en mars, et le Livre Beige de la Fed prévoit que le pire est à venir pour les entreprises. Les cours du pétrole WTI sont retombés sous les 20$, au plus bas depuis 2002...

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,86% à 23.504 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 2,2% à 2.783 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a perdu 1,44% à 8.393 pts.

ECO ET DEVISES

La hausse des prix à la consommation en Allemagne a ralenti en mars pour s'éloigner un peu plus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), confirment les chiffres définitifs publiés jeudi.

L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche une hausse de 0,1% par rapport à février et de 1,3% en rythme annuel, comme en première estimation.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.715$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0881$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 27,97$.

VALEURS A SUIVRE

bioMérieux Le chiffre d'affaires a atteint 769 millions d'euros, contre 632 millions d'euros au premier trimestre 2019, soit une croissance de 21,5%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, a atteint 20,8% du fait de la demande exceptionnelle pour les tests de biologie moléculaire nécessaires dans le contexte de l'épidémie de COVID-19. bioMérieux annonce suspendre ses objectifs 2020 publiés le 26 février dernier et qui comprenaient, comme annoncé, "des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus COVID-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre".

Devoteam conserve une assise financière robuste... Au 31 décembre 2019, Devoteam possédait une trésorerie nette de 48 millions d'euros d'euros correspondant à 81,6 ME de trésorerie brute diminué de 33,6 ME de dettes financières pour l'essentiel à échéance en juillet 2021. A fin mars 2020, la trésorerie brute s'élève à 79,1ME avec un endettement brut quasi stable. Le Groupe dispose aussi de lignes de crédits confirmées, auprès de contreparties bancaires de premier rang, d'une durée résiduelle d'environ 4 ans et pour un montant total de 105 ME non tiré à date.

Manitou : le Conseil d'administration renonce à la proposition de versement du dividende de 0,78 euro par action qui avait été initialement annoncée.

Virbac : au premier trimestre s'est élevé à 247,7 ME, en nette progression de +13,9% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, la croissance ressort à +14,3%. Le groupe table à ce stade sur un repli de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2020, et très probablement également sur l'année 2020. Pour autant, en raison des incertitudes liées au nombre de pays touchés par les mesures de confinement, à la magnitude des impacts de ces mesures sur l'activité, à la durée de la progression de l'épidémie et donc à la durée des périodes de confinement, il n'est pas possible au groupe, à ce jour, d'évaluer précisément l'ampleur du repli de l'activité sur l'ensemble de l'année. Par voie de conséquence, il est aussi difficile de confirmer à ce stade l'objectif d'un ratio d'EBITA autour de 15% autour de 2022, à taux et périmètre constants.

ADP : Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe est en baisse de 10,1% avec un total de 44,5 millions de passagers accueillis et le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 20,9% avec un total de 18,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance à Paris Aéroport est en diminution de 19,3%.

ILS ONT PUBLIÉ LEURS CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Pharmasimple, Mint, Installux, Infotel, Thermador Groupe, Dontnod, SuperSonic Imagine, Adomos, Manutan, Drone Volt, Catana.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Deutsche Bank repasse de 'conserver' à 'vendre' sur Air France KLM en ciblant un cours de 3,50 euros.

HSBC repasse à l'achat sur Getlink en ciblant un cours de 14,30 euros.

Goldman Sachs est négatif sur Valeo avec un objectif de cours ramené de 15 à 14 euros. Goldman Sachs repasse d'achat à 'neutre' sur Bouygues en ciblant un cours de 34 euros.

INFOS MARCHES

Gaussin : l'augmentation de capital de 1,2 ME est effectuée.

DBT tire la 2e tranche d'Oceane avec BSA attachés.

Electricité et Eaux de Madagascar : en procédure de sauvegarde pour 6 mois.

EN BREF

Valbiotis accélère le développement clinique de son pipeline.

Novacyt veut doubler sa capacité de production de tests COVID-19.

SergeFerrari Group réduit son dividende mais reprend ses activités.