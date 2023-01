Préouverture Paris : pourquoi le CAC 40 va continuer à grimper !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va de nouveau l'emporter sur le CAC 40 à 9 heures, à moins d'un retournement de situation durant les trente dernières minutes avant l'ouverture. La première semaine boursière de 2023 s'est soldée par un gain de presque 6% pour l'indice principal de Paris et visiblement les investisseurs ne sont donc pas rassasiés!

Le rapport sur l'emploi du département américain du Travail a montré vendredi un ralentissement un peu plus marqué que prévu de la hausse du salaire horaire moyen, ravivant la perspective d'une modération de la remontée du coût du crédit aux Etats-Unis. Le marché évalue désormais avec une probabilité de 75% un relèvement des taux de la Fed limité à un quart de point le 1er février. La proportion était de 55% en milieu de semaine dernière.

Une intervention du président de la Fed, Jerome Powell, est attendue demain lors d'une conférence sur l'indépendance des banques centrales. Le reste de la semaine sera marqué par le début de la saison des résultats aux Etats-Unis, les grandes banques américaines ouvrant le bal vendredi.

WALL STREET

Wall Street, qui avait corrigé jeudi à la suite de bons chiffres de l'emploi privé américain mesurés par ADP, alimentant la thèse d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed, s'est redressé vendredi dans la foulée du rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi... Notons que l'ISM des services américains publié est aussi ressorti très inférieur aux attentes des analystes, ce qui fait redescendre les anticipations de resserrement monétaire. Le S&P 500 gagne 2,28% désormais à 3.895 pts, le Dow Jones +2,13% à 33.630 pts et le Nasdaq +2,56% à 10.569 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0643 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,57 $. L'once d'or se traite 1.866$.

VALEURS A SUIVRE

Renault Group a finalisé avec succès son plan d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan, ouvert à l'ensemble de ses collaborateurs. Plus de 95 000 salariés vont bénéficier de 6 actions gratuites. Parmi eux, plus de 40 000 ont également souscrit des actions à un prix préférentiel de 22,02 euros. Au total, avec près de 2,7 millions d'actions supplémentaires détenues par les salariés, l'opération Renaulution Shareplan représente 0,9 % du capital de Renault. Les salariés détiendront environ 4,7 % du capital à l'issue de l'opération ; nouvelle étape dans l'ambition d'atteindre 10 % d'actionnaires salariés d'ici à 2030.

Ipsen et Albireo ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif aux termes duquel Ipsen acquiert Albireo, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques cholestatiques chez l'enfant et l'adulte. L' acquisition prévue permettra ainsi à Ipsen de renforcer son portefeuille de produits commercialisés et de produits en 'R&D' dans les Maladies Rares.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cogra, Figeac Aero

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Sodexo avec un objectif de cours ajusté de 88 à 96 euros.

Société Générale repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Getlink avec un cpurs cible de 16,50 euros.

Citigroup repasse d'acheter à 'neutre' sur Renault en visant un cours de 39 euros.

Goldman Sachs repasse d'acheter à 'neutre' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 73 euros.

INFOS MARCHÉS

Elis : le fonds Lac1 prend plus de 5% au capital.

Nicox : projet de transfert vers Euronext Growth.

EN BREF

CGG : projet de retraitement sismique 3D dans la marge équatoriale du Brésil.

Euroapi : 40 ME pour le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Hermes International : une nouvelle boutique en Chine.

Crossject obtient 14 ME de prêts bancaires.