Préouverture Paris : pour le CAC40, c'est toujours rouge !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le recul du CAC40 va se poursuivre ce lundi. Le contexte demeure compliqué pour les indices internationaux et le CAC40 qui vient d'aligner trois séances consécutives de baisse dont celle de vendredi (-1,73%). Ce matin, le recul s'annonce conséquent, dans la foulée de la clôture de Tokyo (-2,53%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne 1,5 point de base à 3,1487% après un pic de 18 mois à 3,1580%. En Chine, le confinement à Shanghai semblent devoir se prolonger jusqu'à la fin du mois. Des éléments pesant négativement sur les marchés actions.

En outre, des spéculations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine pourrait officiellement déclarer la guerre à l'Ukraine ce lundi à l'occasion des célébrations commémorant la capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées affectent le sentiment du marché.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé la première semaine de mai en baisse, même si les indices américains ont réduit leurs pertes en soirée. Les investisseurs s'interrogent toujours sur les risques liés à l'inflation et au cycle de hausse des taux de la Fed, qui a relevé son taux directeur d'un demi-point mercredi pour le porter entre 0,75% et 1%. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril, tandis que la hausse des salaires a un peu ralenti par rapport à mars, mais reste élevée. Le pétrole a progressé alors que l'Union européenne cherche à s'accorder sur un embargo sur le pétrole russe.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,30% à 32.899 points, après une chute de 3,12% jeudi, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 0,57% à 4.123 pts, après -3,56% jeudi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 1,4% à 12.144 pts, après un plongeon de 4,99% jeudi, et un recul de 2,6% en début de séance ce vendredi.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0505$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 112,66$. L'once d'or se traite 1.860$.

VALEURS A SUIVRE

Eurofins : annonce avoir signé un accord avec Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie ("PAMM"), une société de diagnostic de laboratoire de microbiologie médicale et de pathologie située aux Pays-Bas. PAMM dessert 6 hôpitaux aux Pays-Bas, dont 2 centres d'oncologie clinique de premier ordre, praticiens et centres de traitement indépendants. Le laboratoire est spécialisé en microbiologie médicale et pathologie et a été le premier aux Pays-Bas à avoir mis en oeuvre un process entièrement numérique. PAMM emploie plus de 265 personnes et pathologistes et viendra compléter l'offre de tests cliniques d'Eurofins. En unissant ses forces, PAMM sera en mesure d'améliorer encore la qualité d'offre pour ses clients et le service aux patients dans le cadre du système de santé néerlandais.

Danone est parvenu à un accord avec Mengniu pour lui céder sa participation de 25% dans Yashili et sa participation de 20% dans la joint-venture Inner Mongolia Dairy. En parallèle, Danone acquiert 100% de Dumex Baby Food Co Ltd, un fabricant chinois de lait infantile, détenu par Yashili. La clôture de ces opérations ne sera pas nécessairement concomitante. Ces opérations font suite à la cession de la participation minoritaire de 9,8% de Danone dans Mengniu annoncée en 2021. Leur finalisation mettra un terme au partenariat entre Danone et Mengniu.

Vivendi : Dans le cadre de l'offre sur les actions de Lagardère SA, Qatar Holding LLC, qui détient 11,52% du capital de Lagardère SA, a fait part de sa volonté concernant sa participation... Le fonds d'investissement n'apportera pas à l'offre de Vivendi. En outre, "Qatar Holding LLC pourrait envisager de procéder à des achats ou à des cessions d'actions Lagardère SA en fonction des opportunités de marché et/ou des exigences réglementaires applicables".

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Les Hôtels Baverez, KKO International, Delfingen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan débute le suivi d'EUROAPI à "surperformance".

INFOS MARCHÉS

Lhyfe : lance son IPO à Paris pour lever 110 ME.

Arcure lance un emprunt obligataire convertible de 4 ME.

eureKing, SPAC santé à Paris.

Europlasma : nouveau tirage obligataire.

EN BREF

Recylex : l'audience d'examen de reprise fixée au 14 juin.