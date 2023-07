Préouverture Paris : plus compliqué que prévu pour le CAC 40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 pourrait légèrement rebondir à l'ouverture, mais la tendance demeure fragile à trente minutes du début de séance et elle pourrait encore s'inverser... Les prises d'initiative pourraient rester limitées sur le marché français, la journée étant fériée aux Etats-Unis pour la journée de l'Indépendance.

Les derniers indicateurs avancés publiés aux Etats-Unis tempèrent l'image d'une économie résistante, le secteur manufacturier étant en nette contraction. Les investisseurs s'inquiètent d'autant plus d'un ralentissement de l'économie américaine que la Réserve fédérale pourrait relever ses taux deux nouvelles fois cette année, un scénario qui n'est pas encore bien intégré par les marchés.

Après l'euphorie du premier semestre boursier, certains observateurs mettent en garde contre un potentiel second semestre plus compliqué... Les données économiques devraient se détériorer et les bénéfices seront probablement sous pression, estiment par exemple les stratèges de JP Morgan Chase.

WALL STREET

Wall Street a évolué autour de l'équilibre en ce début de semaine écourtée : le Dow Jones prend 0,03% à 34.418 pts, le S&P 500 +0,12% à 4.455 pts et le Nasdaq est monté de 0,21% à 13.816 pts. La séance du jour a été exceptionnellement été clôturée plus tôt à 19H, heure de Paris. Wall Street sera fermé aujourd'hui.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Wall Street fermé pour le Jour de l'Indépendance.

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0901 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,81 $. L'once d'or se traite 1.925 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino annonce avoir reçu ce jour les propositions suivantes en vue du renforcement des fonds propres du Groupe : une proposition de la part de EP Global Commerce a.s. et Fimalac, et une proposition de la part de 3F Holding. Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du Conseil d'administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d'une réunion organisée le 5 juillet sous l'égide des conciliateurs. Aucune décision relative à ces propositions ne sera prise par les organes de gouvernance du Groupe tant que ces propositions n'auront pas été présentées et discutées avec les créanciers sous l'égide des conciliateurs.

Airbus : Le Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) de Coblence (Allemagne) a accordé à Airbus le renouvellement du contrat de support de l'A400M de la Luftwaffe. Ce contrat est d'une durée de 7,5 ans, et s'inscrit dans le prolongement du contrat de support en service de l'A400M qui était en place depuis décembre 2014. "Cette prolongation de contrat montre un engagement à long terme du gouvernement allemand envers l'A400M.

Virbac révise ses prévisions de croissance et d'EBIT ajusté 2023. "Plusieurs éléments impactent actuellement notre activité et nous amènent aujourd'hui à réviser nos prévisions pour l'exercice 2023", indique le groupe vétérinaire qui précise. "Pour rappel, à taux et périmètre constants, nos prévisions initiales s'établissaient dans une fourchette comprise entre 4% et 6% pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires et dans une fourchette comprise entre 13% et 14% pour ce qui est du ratio d'EBIT ajusté. Nous attendons désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 0% et 4%. Le ratio d'EBIT ajusté devrait maintenant se consolider dans une fourchette comprise entre 12% et 13% à taux de change constants".

Argan a vu ses revenus locatifs augmenter de 11% à 90,9 ME au premier semestre 20232. Cette hausse est essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours du 1er semestre 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+4% en moyenne). Tenant compte des projets de livraison prévus pour le deuxième semestre, Argan ajuste à la hausse son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME contre 182 ME initialement.

Stellantis a annoncé un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros pour transformer son site italien de Mirafiori, à Turin, en " Green-campus ". L'objectif est de réaménager de manière innovante et durable les sites historiques de Stellantis dédiés au design automobile, à la R&D et aux fonctions tertiaires. Mirafiori rejoint ainsi la première phase du programme, qui intègre les installations de Poissy en France et de Rüsselsheim en Allemagne.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Prismaflex

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays est à 'surpondérer' sur Saint-Gobain avec un objectif qui passe de 68 à 78 euros.

Stifel conserve Teleperformance, mais avec un cours cible abaissé de 220 à 200 euros.

Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Ipsen avec une cible ajustée en hausse à 111 euros.

Bernstein est à 'performance de marché' sur L'Oréal avec un objectif ramené de 445 à 425 euros.

INFOS MARCHE

Neolife : "L'AG a été le théâtre d'un simulacre de démocratie actionnariale" selon CAPRIONA

Aurea : pas d'augmentation de capital réservée aux salariés

Alan Allman Associates lève des fonds

EN BREF

Voltalia : début de la production au complexe de Serra Banca

Obiz accompagne Adecco

Mauna Kea : Cellvizio a été installé à l'University College Cork - APC Microbiome Irland

Phaxiam Therapeutics : pour Akkadian, les actionnaires de Pherecydes ont vendu !