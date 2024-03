Préouverture Paris : pluie de résultats, le CAC 40 sur de nouveaux records?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les publications ont été nombreuses depuis la clôture d'hier et les écarts s'annoncent importants sur les titres concernés, dès l'ouverture ce matin... Cela devrait animer la cote parisienne dans les premiers échanges du jour, alors que les investisseurs attendent aussi, plus tard dans la journée, la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis. L'inflation en zone euro sera divulguée demain vendredi. Les données attendues pourraient forcer les marchés à réviser leurs scénarios d'assouplissement monétaire... D'ici ces deux rendez-vous, le marché parisien qui demeure juste en deçà de ses récents records, pourrait les tester rapidement. Le CAC 40 est tout proche aussi des 8.000 points, toujours dans le viseur...

Au cours de la semaine passée, l'indice parisien a battu, chaque jour, son record de clôture, culminant à 7.966,68 points vendredi, battant aussi, durant chaque séance, son record historique. Le dernier, vendredi, a été fixé à 7.976,40 points.

WALL STREET

Wall Street a perdu du terrain mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,17% à 5.069 pts, le Dow Jones reculant de 0,31% à 38.949 pts et le Nasdaq cédant 0,55% à 15.947 pts. Les prises de bénéfices l'ont emporté à la suite des récents records et en attendant les chiffres de l'inflation US prévus jeudi.

Cotation...

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- PIB final français du quatrième trimestre. (08h45)

- Indice français des prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales du mois de janvier (BEA).)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Indice national britannique du prix des maisons. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0835$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,49$. L'once d'or se traite 2.036 $.

VALEURS A SUIVRE

Veolia affiche un chiffre d'affaires annuel de 45 351 MEUR en forte croissance organique de +9 %, et de +4,4 % hors effet de la hausse du prix des énergies. L'EBITDA atteint 6 543 MEUR, en croissance organique soutenue de +7,8 % , au-dessus de la fourchette visée de +5 % à +7 %. Veolia annonce aussi 389 MEUR de gains d'efficacité pour un objectif annuel de 350 MEUR 168 MEUR de synergies, au-dessus de l'objectif annuel, soit 315 MEUR cumulés. L'EBIT courant est en forte hausse de +13,7 %, à 3 346 MEUR. Le résultat net courant de 1 335 MEUR est en hausse de +14,9?%, au-dessus de l'objectif de 1,3 MdEUR. La hausse du Free Cash Flow à 1 143 MEUR permet une réduction de l'endettement financier net à 17 903 MEUR, soit un levier de 2,74x. Veolia propose un dividende de 1,25?EUR par action. Les objectifs 2024 se veulent ambitieux, avec une croissance organique "solide" du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'EBITDA entre +5 % et +6 %, un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 MdEUR et un maintien du ratio dette nette / EBITDA en dessous de 3x.

Air France-KLM annonce un chiffre d'affaires record sur 2023, en ligne avec les attentes, à hauteur de 30 Milliards d'euros en 2023, en hausse de 14% sur un an. La marge opérationnelle du groupe a progressé de 1,2 point en rythme annuel, à 5,7%. Le manque de pièces de rechange et la pénurie de main d'oeuvre ont cependant encore été "des défis pour le groupe". Les compagnies aériennes européennes s'attendent toujours à une forte demande en 2024, mais les contraintes qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement entraînent une hausse des coûts et des retards dans les opérations de maintenance, souligne la direction. La capacité du groupe est ressortie à 93% du niveau de 2019 et le coefficient de remplissage à 87%. Sur le T4, le résultat d'exploitation a baissé de 190 Millions d'euros par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 Millions d'euros, affecté par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient. A l'arrivée, le résultat net annuel ressort à 0,9 MdE, permettant un retour à des fonds propres positifs à hauteur de 0,5 MdE pour la première fois depuis 2019. La dette nette est réduite de 1,3 MdE par rapport à la fin d'année 2022, ce qui se traduit par un ratio de dette nette/EBITDA à 1,2x. Les liquidités sont de 10,5 MdsE.

Getlink annonce un Chiffre d'affaires de 1,829 Milliard d'euros (+14%), avec un EBITDA de 979 Millions d'euros (+11%), après provision d'un montant de 156 Millions d'euros liée au futur partage des profits d'ElecLink. Le Free Cash Flow ressort à 638 millions d'euros. La Trésorerie au 31/12/2023 est de 1,562 Milliard d'euros (+366 Millions d'euros). Le Résultat net consolidé s'établit à 326 Millions d'euros (+30%).

Arkema : a réalisé une performance financière solide en 2023 dans un environnement macroéconomique exigeant, avec un EBITDA de 1,5 MdE, en ligne avec la guidance annuelle, et une excellente génération de cash. Arkema prévoit une croissance de l'EBITDA en 2024, principalement centrée sur la deuxième partie de l'année avec la montée en puissance de ses projets majeurs et une amélioration progressive des conditions de marché. Le Chiffre d'affaires du Groupe est de 9,5 MdsE, en retrait de 16,1% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2022 avec des volumes en baisse de 10%. L'EBITDA ressort à 1.501 ME, en baisse par rapport à la base de comparaison très élevée de l'an dernier (2.110 ME), et la marge d'EBITDA reste solide dans ce contexte de faible demande à 15,8% (18,3% en 2022). L'EBITDA du T4 est ressorti en hausse de 14% par rapport à l'an dernier à 331 ME, tiré par la belle performance des Adhésifs et la résilience des autres segments. Le Résultat net courant s'établit à 653 ME, soit 8,75 euros par action (15,75 euros en 2022). La proposition de dividende est de 3,50 euros par action (3,40 euros en 2022), en ligne avec la politique de croissance progressive et correspondant à un taux de distribution de 40%.

Euroapi : le chiffre d'affaires a atteint 1,013 milliard d'euros en 2023, soit une augmentation de +3,8% par rapport à la même période en 2022, et de +3,1% à taux de change constant. La marge brute s'est établie à 164,6 ME (176,9 ME sur l'exercice 2022). La marge brute a enregistré une baisse de 190 points de base en variation annuelle, atteignant 16,2%, et comprenant l'impact négatif de volumes décroissants et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. L'Ebitda s'est établi à 68,6 ME (93,7 ME sur l'exercice 2022), incluant 24,5 ME d'éléments non récurrents.

Eiffage : annonce une hausse de 7,4% sur un an de son chiffre d'affaires en 2023, soutenue par un carnet de commandes en vive progression avec la signature de deux contrats majeurs. Le groupe français de construction et de concessions a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 21,83 milliards d'euros sur la période écoulée, contre 20,32 milliards d'euros un an plus tôt, en hausse de 6,3% en données organiques. Eiffage dit viser une nouvelle hausse de l'activité en 2024 "mais avec une croissance organique moins soutenue que l'an dernier". La situation financière est solide avec une forte génération de cash-flow libre à hauteur de 2,3 MdsE (+0,5 MdE). Le carnet de commandes ressort en hausse à 26 MdsE (+40%), grâce à la signature de deux contrats majeurs. Le dividende proposé est de 4,10 euros par action, en hausse de 0,50 euro.

Deezer : l'Ebitda ajusté s'est amélioré de 26,9 ME pour s'établir à -28,8 ME en 2023, (-55,7 ME en 2022), en raison principalement de la hausse de la marge brute ajustée et de l'optimisation des dépenses de marketing. En outre, les charges de personnel et les frais généraux et administratifs ont été maîtrisés en 2023. Le résultat opérationnel est de -64,4 ME en 2023 comparé à -166,7 ME en 2022, reflétant principalement l'amélioration de l'Ebitda ajusté, ainsi que quelques éléments non récurrents qui ont affecté les résultats en 2022. Le résultat net s'établit à -59,6 ME en 2023 (-168,5 ME en 2022), reflétant principalement l'amélioration du résultat opérationnel

Neoen : le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 524,4 millions d'euros en 2023, en hausse de 4% par rapport à 2022. A taux de change constants, il a progressé de 8%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs entrés en production et mis en service en 2022 et 2023, essentiellement en Australie et en France et, dans une moindre mesure, en Irlande et en Finlande. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 474,8 ME en 2023, en hausse de +15% par rapport à 2022. A taux de change constants, c'est-à-dire en appliquant les taux de change moyens de 2022, l'Ebitda ajusté aurait atteint 488,6 ME, soit une progression de +18%. L'EBIT ajusté s'est élevé à 294,7 ME, en hausse de +14% par rapport à l'exercice 2022. Les charges d'amortissement ont progressé de 25 ME (+17%) en lien avec la croissance du parc d'actifs en opération. Le résultat opérationnel non courant a représenté une charge de 19 ME en 2023 (31,1 ME en 2022). Neoen rappelle avoir enregistré en 2022 une perte de valeur sur la centrale de Metoro au Mozambique, pour un montant de 19,9 ME.

Wendel : le chiffre d'affaires consolidé 2023 est de 7.127,6 ME, en hausse de + 5,7% en données publiées et en progression de + 6,4% en organique sur un an. Le résultat net consolidé part du Groupe est de 142,4 ME. En 2022 la cession de Cromology avait porté ce résultat à 656,3 ME. L'actif net réévalué au 31 décembre 2023 est de 160,2 Euros par action. Sur l'année 2023, il baisse de -2,7%, reflétant la baisse de valeur des actifs cotés, partiellement compensée par une croissance supérieure à 10% de la valeur des actifs non cotés sur l'année, à périmètre constant.

Nexity : le chiffre d'affaires 2023 de Nexity s'établit à 4.273 ME, en retrait de 9% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel ressort à 246 ME vs. 367 ME. Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2023 s'élève à 19 ME. L'endettement net avant obligations locatives s'élève à 776 ME à fin 2023, en baisse de 43 ME par rapport à 2022. Le groupe a pris la décision d'engager dans les prochaines semaines le processus d'information-consultation des IRP préalable à la mise en oeuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Par conséquent, il est proposé de suspendre le dividende au titre de 2023... Pour 2024, Nexity prévoit un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Alan Allman Associates, SMCP, Micropole, Thermador, Ramsay Santé, HDF, Enogia, U10, Frey, Reworld

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Eiffage avec un objectif ajusté de 120 à 122 euros.

Jefferies est à 'sousperformance' sur Worldline avec une cible qui passe de 11,60 à 9,20 euros.

BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur Bic avec un objectif de 78 euros.

Barclays est à 'pondération de marché' sur Bouygues avec un cours cible réhaussé à 44 euros.

INFOS MARCHE

Technip Energies : lance un programme de rachat d'actions

EN BREF

Ikonisys : Hospitex International conclut un partenariat avec Allianz Value en Italie

Clariane cède ses actifs et activités au Royaume-Uni

Damartex : cession d'Afibel