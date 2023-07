Préouverture Paris : pluie de résultats, ça va bouger sur la cote! Orange, LVMH, Danone, Stellantis...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu dans le rouge à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à une succession de réunion de banques centrales, dont la Réserve fédérale ce mercredi. Les trois principales banques centrales des pays développés se réuniront cette semaine pour décider de la suite de leur politique monétaire: la Fed se réunira mercredi, la Banque centrale européenne jeudi et la Banque du Japon vendredi.

En attendant ce sont les résultats semestriels qui vont focaliser l'attention des investisseurs avec une pluie de résultats intervenus depuis la clôture d'hier, dont LVMH, Orange, Danone; Stellantis, EssilorLuxottica, Nexans... Les bonnes et mauvaises surprises vont décider du sort des titres dès l'ouverture...

WALL STREET

Wall Street a progressé timidement mardi en clôture, le S&P 500 grappillant 0,28% à 4.567 pts et le Dow Jones 0,08% à 35.438 pts, alignant une 12e séance de hausse consécutive, contre une hausse de 0,61% du Nasdaq à 14.144 pts. Les résultats dévoilés depuis hier sont plutôt rassurants dans l'ensemble, mais la prudence prévaut avant les annonces de plusieurs grands noms technologiques, et alors que les publications de Tesla et Netflix avaient été fraîchement accueillies la semaine dernière...

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1070 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,12 $. L'once d'or se traite 1.969 $.

VALEURS A SUIVRE

Danone publie un chiffre d'affaires net de 14 167 millions d'euros au S1 2023, en hausse de +6,3% en données publiées et de +8,4% en données comparables, intégrant un effet prix de +9,4% et un effet volume/mix de -1,1%. Le chiffre d'affaires en progression de +6,4% en données comparables au T2, avec un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -2,3%. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,7 milliard d'euros au premier semestre 2023. La marge opérationnelle courante de 12,2%, est en progression de +14 points de base. Le Résultat net des sociétés mises en équivalence s'est établi à 33 millions d'euros, reflétant principalement le résultat de cession de la participation de 25% dans Yashili au S1 2023, en hausse par rapport au -89 millions d'euros de l'année précédente qui reflétaient la dépréciation relative à la cession des investissements minoritaires restants dans les partenariats avec Mengniu. En conséquence, le BNPA publié a augmenté de +48,3% à 1,70 euro, tandis que le BNPA courant a progressé de +7,6% à 1,76 euros.

Bureau Veritas : Le Résultat net part du Groupe de 232,5 millions d'euros, ressort en progression de 3,2 % par rapport aux 225,2 millions d'euros du premier semestre 2022. Le groupe prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer une croissance organique "modérée à élevée" à 1 chiffre de son chiffre d'affaires (comparé à une croissance organique modérée à un chiffre précédemment). Bureau Veritas vise une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant ; et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.

Orange : Le chiffre d'affaires du groupe Orange progresse de 2,6% au 2ème trimestre 2023 et de 2% au 1er semestre 2023. L'EBITDAaL, en hausse de 1,0% sur le T2, permet de réaliser une croissance de 0,8% sur le S1 grâce à la performance remarquable de l'Afrique & Moyen Orient (+12,0%) et à une Europe solide (+7,1%) tirée par le redressement de l'Espagne (+11%). Le résultat d'exploitation du Groupe au 1er semestre 2023 ressort à 2 142 millions d'euros, en baisse de -11,2%. Sa diminution s'explique notamment par la comptabilisation d'un complément de provision lié aux dispositifs Temps Partiel Séniors de 257 millions d'euros pour prendre en compte la réforme des retraites promulguée en avril 2023 en France.

Nexans annonce un EBITDA et un ROCE records "portés par un modèle unique de croissance basé sur la valeur". Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 3.322 millions d'euros à cours des métaux standard, en baisse organique de -0,6% par rapport au premier semestre 2022, et en hausse de +4,1% en excluant le segment Autres activités. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires est resté à des niveaux élevés dans les segments Distribution et Industrie & Solutions, tandis que l'activité Usages a été affectée par une base de comparaison élevée et une décélération dans certaines zones géographiques. L'EBITDA atteint 354 millions d'euros, en hausse de +11,6% à base comparable par rapport au premier semestre 2022. La marge d'EBITDA est solide à 10,7%, contre 9,1% au premier semestre 2022, illustrant la priorité donnée par Nexans à la performance et à la croissance en valeur. La guidance 2023 est revue à la hausse : -Une fourchette d'EBITDA entre 610 et 650 millions d'euros (précédemment entre 570 et 630 millions d'euros). -Une génération de trésorerie normalisée entre 220 et 300 millions d'euros (précédemment entre 150 et 250 millions d'euros).

Worldline a publié un Chiffre d'affaires de 2.242 millions d'euros, en croissance organique de 9,3%, dont +9,4% au T2. L'EBO ressort à 519 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d'affaires (+80 points de base). Le Flux de trésorerie disponible est de 232 millions d'euros, soit 44,7% de conversion de l'EBO.

Compagnie des Alpes : Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, soit pour la période close le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 893,7 millions d'euros (744,7 ME lors de la même période de l'exercice précédent), soit une progression de 20,0% à périmètre réel. Retraitée de l'acquisition de MMV, la croissance à périmètre comparable atteint 11,6%. Les trois divisions ont contribué au dynamisme de l'activité du Groupe. Au cours du seul 3ème trimestre de l'exercice 2022-2023, la Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 215,2 ME (203,5 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2021-2022). Ceci représente une progression de 5,8% à périmètre réel, soit une croissance à périmètre comparable de 4,1%.

M6 : Au 1er semestre de l'exercice 2023, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 621,9 millions d'euros, en baisse de -6,4% par rapport au 1er semestre 2022. Hors effet de périmètre, le recul est de -4,4%. Dans un environnement macro-économique dégradé, le marché publicitaire TV est marqué par une visibilité limitée et des volumes en retrait. Parallèlement, la Durée d'Ecoute Individuelle atteint 2h16 minutes sur la cible commerciale des 25-49 ans (-17 minutes par rapport au 1er semestre 2022). Dans ce contexte, le Groupe M6 enregistre des revenus publicitaires TV en diminution de -6%. Les recettes publicitaires des autres médias sont, quant à elles, en hausse de +2,2%.

Ipsos : Le chiffre d'affaires du 1er semestre d'IPSOS s'est établi à 1.087,1 millions d'euros, en retrait de 3,1% par rapport de l'année dernière, dont -1,1% de croissance organique, -1,8% d'effets de changes liés à l'appréciation de l'euro par rapport à de nombreuses devises émergentes et à la Livre Sterling et -0,1% d'effet périmètre. Comme prévu, la croissance organique du deuxième trimestre redevient positive à 0,5%, après -2,8% au premier trimestre. La performance par géographies au premier semestre montre un contraste important entre une solide dynamique de croissance dans les pays émergents (proche de 9%) et un repli de l'activité de près de 5% dans les pays développés.

Verallia annonce un hausse de 30,7% de son chiffre d'affaires à 2.143 ME (+28,6% à taux de change et périmètre constants) par rapport au S1 2022. Le groupe insiste sur la forte progression de l'EBITDA ajusté à 659 ME au S1, par rapport à 425 ME au S1 2022 (+54,9%). L'Amélioration importante de la marge d'EBITDA ajusté à 30,8% au S1 2023 est aussi à souligner, par rapport à 26% au S1 2022 (+480 pbs vs. S1 2022). Le Résultat net part du Groupe est de 311 ME, contre 174 ME au S1 2022 (+78,8% vs. S1 2022) et le résultat par action est de 2,65 euros. La baisse du ratio d'endettement net ressort à 1,3x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,3x à fin mars 2023 et 1,5x à fin juin 2022.

LVMH réalise au premier semestre 2023 des ventes de 42,2 MdsE, en hausse de 15%. La croissance organique des ventes s'établit à 17% par rapport à la même période de 2022.

Toutes les activités réalisent une croissance organique à deux chiffres de leurs ventes sur le semestre à l'exception des Vins et Spiritueux qui font face à une base de comparaison particulièrement élevée. Au second trimestre, la croissance organique des ventes est de 17%, en ligne avec les tendances du premier trimestre. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 s'établit à 11.574 ME, en hausse de 13%. La marge opérationnelle courante ressort à 27,4% des ventes. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 8.481 ME, en hausse de 30%.

EssilorLuxottica : La croissance du chiffre d'affaires au 2e trimestre a été répartie sur tous les domaines d'activité, par région, catégorie, canal de distribution et niveau de prix, à l'exception de la vente au détail de lunettes de soleil aux Etats-Unis, qui ont enregistré une performance négative en raison d'un ralentissement de la demande du marché. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 2,347 MdsE, représentant 18,3% du chiffre d'affaires et en hausse de 8,8% à taux de change constants par rapport au S1 (+6,6 % à taux courants). Le résultat net ajusté du Groupe s'élevait à 1,655 MdE à 12,9% du chiffre d'affaires, en hausse de 9% à taux de change constants comparé au 1er semestre 2022 (+6,9% à taux courants).

Soitec a réalisé un chiffre d'affaires de 157 ME au premier trimestre de son exercice 2023-2024, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2022-2023.

Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 3,701 milliards d'euros, en forte progression à +22,3% en données publiées et +19% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +87 millions d'euros principalement lié aux acquisitions de Marché International et Costa Pologne chez Lagardère Travel Retail et de Welbeck Publishing Group chez Lagardère Publishing, ainsi que par un effet de change défavorable de -4 ME, lié principalement à la dépréciation de la livre sterling. Le Résop Groupe s'établit à 141 ME, en amélioration de +34 ME par rapport à juin 2022 (107 ME). Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 24 ME (25 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net part du groupe est un bénéfice de 45 ME (-45 ME au 1er semestre 2022).

Stellantis vient de dévoiler des résultats semestriels assez nettement supérieurs aux attentes de la place grâce notamment à la hausse de ses ventes en Europe et en Amérique du Nord. Le constructeur automobile enregistre sur les six premiers mois de 2023 un résultat opérationnel ajusté de 14,1 milliards d'euros, en hausse de 11%, contre 12,2 MdsE de consensus, un profit net de 10,92 MdsE (+37%), contre 8,19 MdsE attendus et des revenus en croissance de 12% à 98,37 MdsE (96,6 MdsE de consensus). Le free cash-flow industriel bondit de 63% à 8,66 MdsE (3,54 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée, toujours l'une des plus élevées de l'industrie automobile, s'est légèrement tassée à 14,4%, contre 14,5% un an plus tôt. Elle ressort néanmoins nettement plus forte qu'anticipée par les analystes.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NHOA, Adocia, Carmila, Christian Dior, Lisi, OL Groupe, Audacia, Memscap, Bilendi, Prodware, Qwamplify, GeNeuro, Herige, Prismaflex, Broadpeak, AST Groupe, Solutions 30, Witbe, Econocom, Assystem, Invibes, LNA Santé, Broadpeak

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC reste favorable à LVMH en visant un cours de 960 euros. Jefferies cible 175 euros sur Essilor.

INFOS MARCHE

Clariane finalise plusieurs opérations de financement

EN BREF

Renault et Nissan signent les accords définitifs de l'Alliance

Neoen augmente la capacité de sa batterie de Western Downs (Australie) à 270 MW / 540 MWh

Eramet : offre pour un rachat d'Eramet Titanium & Iron

Airbus : beau contrat de 2,1 MdsE au Canada