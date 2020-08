Préouverture Paris : planètes alignées! Le CAC40 peut continuer à monter

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance favorable va se poursuivre en Bourse de Paris. Hier le CAC40 a repris plus de 100 points pour se hisser de nouveau au-dessus des 5.000 points à la faveur d'annonces favorables à propos d'un traitement par plasma de la Covd-19 ainsi que de l'avancée d'un nouveau vaccin. De quoi donner du baume au coeur des investisseurs!

Et ce matin, les planètes semblent décidément bien alignées puisqu'un nouveau catalyseur à la hausse voit le jour : des annonces favorables dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine! Les principaux négociateurs américains et chinois sur le commerce, qui se sont entretenus lundi par téléphone, constatent des progrès sur la résolution de questions en lien avec l'accord commercial de "phase un" conclu en janvier dernier. Revenu sur le devant de la scène à la faveur de nouvelles tensions liées à la crise sanitaire, l'affrontement Chine/Etats-Unis demeure une préoccupation majeure des investisseurs.

WALL STREET

La cote américaine, déjà bien orientée en fin de semaine dernière, poursuit sa progression ce lundi sur des espoirs de traitement du nouveau coronavirus. Le Dow Jones termine en belle hausse de 1,35% à 28.308 pts, alors que le S&P500 gagne 1% à 3.431 pts. Le Nasdaq progresse de 0,6% à 11.379 pts. S&P500 et Nasdaq s'offrent ainsi de nouveaux records ce lundi.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- PIB final allemand. (08h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.929$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1810$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,20$.

VALEURS A SUIVRE

EssilorLuxottica prend acte de la publication hier par le tribunal néerlandais de son jugement dans le cadre de la procédure en référé lancée par la société. Le tribunal a rejeté la requête d'EssilorLuxottica visant à obtenir l'accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise du Covid-19. Les informations et données saisies dans les locaux de GrandVision sur permission expresse du tribunal resteront protégées de toute altération et disponibles pour des procédures ultérieures. EssilorLuxottica explique étudier le jugement et évaluer ses voies de recours, dont la possibilité d'interjeter appel. La société reste "préoccupée de l'attitude de GrandVision qui continue à refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19".

LVMH et Tiffany vont se donner trois mois supplémentaires pour mener à bien leur projet de rapprochement, la transaction ne s'étant pas clôturée à la date du 24 août fixée dans les termes de l'accord, indique Reuters.

GL Events vient de clôturer "avec succès" ce dimanche 23 août la 17ème édition du salon CACLP (China Association Of Clinical Laboratory Practice Expo), acquis en mars 2020. Afin de s'adapter aux contraintes liées à la COVID-19, cette édition, initialement prévue en mars 2020 a été décalée en août 2020 à Nanchang (ville du sud de la Chine). Elle a réuni plus de 1 000 exposants chinois et internationaux (contre 870 en 2019) sur une superficie de 70 000 mètres carrés. "Ce salon confirme sa dynamique avec une progression du visitorat de plus de 50 % par rapport à l'année 2019, pour atteindre 35 000 visiteurs en 3 jours", se félicite GL Events.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Soitec : Berenberg est à l'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 130 Euros.

Trigano : Berenberg toujours à l'achat avec un objectif de cours relevé de 107 à 134 Euros.

Aperam : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 30 Euros.

Vinci Morgan Stanley continue de conseiller le titre à l'achat mais modifie à la baisse son objectif de cours qui passe de 88 à 90 Euros.

INFOS MARCHES

Nexans : nouvelle opération d'actionnariat salarié.

Agta Record : reprise de cotation avant l'ouverture de l'OPA.

EN BREF

Pizzorno Environnement renonce à candidater au marché de nettoiement de Marrakech.

Drone Volt conclut un partenariat majeur avec Aquiline Drones aux Etats-Unis.

MND Group remporte un projet en Belgique.