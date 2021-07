Préouverture Paris : peu de prises de risques à attendre...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs vont se montrer peu enclins à prendre des initiatives à l'ouverture, alors que les marchés américains resteront fermés pour l'Independence Day et alors qu'on attend en matinée la publication des indices PMI définitifs pour les services.

Peu enclins à s'exposer aux actions aussi car en Chine, la croissance de l'activité du secteur a nettement ralenti le mois dernier, au plus bas depuis 14 mois, la recrudescence des contaminations au coronavirus dans le sud du pays renforçant les craintes d'un essoufflement de la deuxième économie mondiale.

De son côté, Wall Street, qui sera donc fermé aujourd'hui, a clôturé vendredi sur des records après la publication du rapport officiel sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, qui, selon les acteurs du marché, ne devrait pas inciter la Réserve fédérale à précipiter le resserrement de sa politique monétaire...

WALL STREET

Les trois principaux indices boursiers américains ont fini vendredi en terrain record, à la veille d'un week-end de trois jours pour Independence Day aux Etats-Unis, le 4 juillet. La fête tombe un dimanche cette année, mais selon la tradition, le lundi suivant sera férié à Wall Street. Vendredi, les investisseurs ont salué l'annonce de 850.000 créations d'emplois en juin aux Etats-Unis, un chiffre bien plus élevé que les attentes des économistes. L'hôtellerie et les loisirs ont embauché massivement à la faveur de la réouverture de l'économie, après la levée des restrictions liées au coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,44% à 34.786 points, son premier record depuis le 7 mai dernier, tandis que l'indice large S&P 500 a encore progressé de 0,75% à 4.352 pts, enchaînant non moins de 7 séances de records d'affilée ! Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,81% à 14.639 pts.

ECO ET DEVISES

L'indice PMI chinois des services calculé par Caixin/Markit a reculé à 50,3, soit à un plus bas depuis avril 2020, contre 55,1 en mai.

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Lendemain de l'Independence Day.Wall Street sera fermé.

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- PMI espagnol des services. (09h15)

- PMI italien des services. (09h45)

- Indice PMI final allemand des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI final britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1868$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,17$. L'once d'or se traite 1.787$.

VALEURS A SUIVRE

Lacroix lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 47,7 ME, pouvant être porté à 54,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Une priorité au coeur de l'opération : la mise en oeuvre du plan stratégique Leadership 2025 pour accompagner le changement de dimension du Groupe.

GenSight Biologics annonce que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a accordé une Autorisation Temporaire d'Utilisation de Cohorte (ATUc) pour LUMEVOQ dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) causée par un gène ND4 muté. L'accès précoce à LUMEVOQ a d'abord été autorisé en France en décembre 2019 par l'ANSM qui a accordé une ATU Nominative (ATUn) au CHNO des Quinze-Vingts à Paris. A ce jour, 18 patients ont été traités sous ATUn dans ce même établissement de santé. Dans le cadre de l'ATUn, une demande individuelle est à adresser à l'ANSM pour chaque patient nommément désigné. L'ATU de Cohorte simplifie grandement le processus d'accès des patients à LUMEVOQ(R) avant l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) européenne attendue au premier semestre 2022.

Seb a convoqué ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 6 août, à 10h00, au siège social d'Ecully. Le Conseil d'administration du 29 juin 2021 a arrêté l'ordre du jour de cette Assemblée qui se résume à un seul projet de résolution : la révocation du mandat d'administrateur de la société holding FÉDÉRACTIVE qui réunit une partie minoritaire de l'actionnariat familial détenant 9,3% du capital et qui a progressivement pris ses distances avec le concert familial, lequel détient 31,9% du capital. SEB précise qu'au cours des dernières semaines, FÉDÉRACTIVE a développé un projet opposé au modèle historique du groupe et au concert familial. " Elle a également imposé par voie de communiqué de presse un nouveau représentant au conseil d'administration, extérieur à la famille, en rupture avec la procédure de sélection des administrateurs arrêtée à l'unanimité par le Conseil et les pratiques antérieures des actionnaires familiaux ", dénonce le groupe. La révocation de FÉDÉRACTIVE a été votée par l'ensemble des membres du Conseil à l'exception des deux représentants de FÉDÉRACTIVE.

Capgemini fait part de l'acquisition d'Acclimation, un des leaders dans le domaine des services SAP en Australie. Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, renforce considérablement les capacités SAP de Capgemini dans la région ainsi que son portefeuille de clientèle dans le pays. Les équipes d'Acclimation composées de plus de 100 collaborateurs experts en solutions SAP, basées sur les technologies cloud leaders du secteur, sont présentes à Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse est à 'surperformance' sur le dossier Kering avec un cours cible ajusté en hausse à 790 euros.

Jefferies est à l'achat sur Pernod Ricard avec une cible qui grimpe de 200 à 210 euros.

AlphaValue repasse à 'accumuler' sur Rexel.

INFOS MARCHES

Acheter-Louer.fr : augmentation de capital par conversion d'OCEANE.

Neovacs : nouvelle levée de fonds de 2 ME.

Auplata Mining Group : augmentation de capital réservée de 4,2 ME.

Publicis : des fonds BlackRock passent sous les 5% de capital.

EN BREF

Europlasma : l'acquisition de Tarbes Industry en bonne voie.

Nicox : paiement d'étape anticipé de 2 M$ d'Ocumension.