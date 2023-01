Préouverture Paris : peu de prise de risque avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le léger recul d'hier (-0,21%), témoin d'un contexte de marché un peu plus prudent, devrait se poursuivre sur la place parisienne ce matin puisque le CAC 40 est attendu de nouveau en léger retrait. Les prises de position s'annoncent limitées sur les marchés à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale et à l'avant veille du rendez-vous de la BCE.

Le comité de politique monétaire de la Fed entame ses débats dans la journée et les marchés s'attendent largement à ce que l'institution ralentisse sa hausse de taux à un quart de point. Les investisseurs seront surtout attentifs à la tonalité du communiqué et du discours de Jerome Powell, le président de la Fed. Le baromètre Fedwatch est à 98,6% dans le cas de figure d'un relèvement d'un quart de point...

En attendant, la journée sera également riche en données macroéconomiques avec entre autres la première estimation du produit intérieur brut en France et dans l'ensemble de la zone euro au quatrième trimestre, et les chiffres préliminaires de l'inflation française en janvier.

WALL STREET

Wall Street a fléchi lundi, le S&P 500 abandonnant 1,3% à 4.017 pts, le Dow Jones -0,77% à 33.717 pts, tandis que le Nasdaq a lourdement chuté de 1,96% à 11.393 pts. Les opérateurs ont redoublé de prudence avant la réunion de la Fed et les comptes trimestriels des géants technologiques, en particulier ceux des 3A, Amazon, Alphabet et Apple, qui publieront leurs résultats jeudi soir... Parmi les grands stratèges de la place, JP Morgan et Morgan Stanley viennent d'avertir du risque couru sur les marchés à court terme, peu convaincus par le récent rebond boursier alors que la politique monétaire devrait rester globalement "restrictive".

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (07h30)

- PIB français préliminaire du quatrième trimestre. (07h30)

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- Indice français des prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs. (16h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- PIB allemand préliminaire du quatrième trimestre. (10h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (10h00)

- PIB préliminaire italien du quatrième trimestre. (10h00)

- PIB préliminaire européen du quatrième trimestre. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0839 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,65 $. L'once d'or se traite 1.915$.

VALEURS A SUIVRE

Euroapi a redémarré progressivement la production de prostaglandines sur son site de Budapest le 19 janvier. Comme indiqué au marché dans son communiqué de presse du 7 décembre 2022, EUROAPI a identifié, au cours d'une évaluation interne, certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication concernant la documentation relative à la production et a décidé par mesure de précaution de suspendre proactivement et temporairement les activités liées aux prostaglandines sur son site de Budapest.

Kaufman & Broad : Le résultat opérationnel courant s'établit à 98,2 ME, à comparer à 98,4 ME en 2021. Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 7,5% (7,7% en 2021). A fin novembre 2022, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 69,3 ME, à comparer à la même période en 2021 où il s'élevait à 66,3 ME. Les participations ne donnant pas le contrôle s'élèvent à 20,2 ME au 30 novembre 2022 (22,5 ME en 2021). Le résultat net - part du groupe ressort à 49 ME (43,9 ME sur la même période en 2021).

Elis : Le chiffre d'affaires en 2022 est à un niveau record de 3,821 milliards d'euros, en croissance de +25,3%, dont +21% en organique. Elis souligne une reprise de l'hôtellerie, ainsi qu'une activité commerciale soutenue, assortie d'ajustements de prix venant compenser la forte inflation des coûts de l'énergie. Elis confirme ses objectifs 2022 : la marge d'Ebitda ajustée 2022 est toujours attendue à environ 33%.L'EBIT ajusté 2022 est toujours attendu au-dessus de 530 ME. Le résultat net courant par action 2022 est toujours attendu au-dessus de 1,45 euro. Le Free cash-flow 2022 (après paiement des loyers) est toujours attendu à environ 200 ME. Le levier d'endettement financier au 31 décembre 2022 est toujours attendu à environ 2,5x, en baisse de 0,5x sur l'année. Le début de l'année 2023 est bien orienté. La croissance organique du chiffre d'affaires 2023 est attendue au-dessus de +10%.

Seb annonce avoir réalisé en 2022 des ventes de 7.960 ME, quasi-stables (-1,2%) par rapport à 2021 en données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants. Seb confirme son objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2022 et estime à présent qu'elle se situera dans le haut de la fourchette de 7% à 7,5%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Ubisoft : Jefferies abaisse sa recommandation à 'sous-performance' contre 'achat', avec un cours cible abaissé de 52 à 17 euros.

TF1 : Barclays relève sa recommandation de 'sous-pondérer' à 'en ligne' et son objectif de cours de 6,5 à 8 euros.

M6 : Barclays abaisse sa recommandation à 'sous-pondérer' contre 'en ligne', mais avec un objectif qui passe de 13,5 à 14,5 euros.

INFOS MARCHÉS

NFL Biosciences : plus de 3 millions d'euros levés

EN BREF

Sensorion et Eveon collaborent

Theraclion : des résultats satisfaisants aux Etats-Unis avec Sonovein

Technip Energies : remporte un contrat pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde.

Valbiotis : Résultats cliniques positifs de TOTUM854 contre l'hypertension artérielle