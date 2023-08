Préouverture Paris : peu de prise de risque avant l'inflation US

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La hausse d'hier en bourse de Paris alimentée par le secteur de l'énergie tente de se prolonger ce jeudi matin dans des marchés toujours calmes et prudents avant la publication des indicateurs d'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juillet... Les mauvais indices économiques chinois qui s'accumulent depuis quelques semaines n'incitent pas non plus à trop s'exposer, même si les espoirs d'un plan de relance à l'initiative des autorités de Pékin pourrait finir par se concrétiser... Les prix à la consommation ont baissé en Chine en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021, tandis que les prix à la production ont reculé pour le dixième mois consécutif.

C'est la première fois depuis novembre 2020 que les prix à la consommation et à la production enregistrent des contractions, de quoi alimenter le moulin de la déflation redoutée par certains économistes.

WALL STREET

Wall Street a terminé prudemment en baisse mercredi soir, à la veille de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis : le S&P 500 a trébuché de 0,70% à 4.467 pts, le Dow Jones a cédé 0,54% à 35.123 pts et le Nasdaq s'est replié de 1,17% à 13.722 pts. Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation au mois de juillet, à +3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans... Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe le maintien d'une inflation annuelle à 4,8%.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré en attendant que la Banque centrale américaine pourrait être au stade où elle peut laisser les taux d'intérêt tels qu'ils sont, sauf changement brusque dans la direction des données économiques récentes... Cependant, certains responsables de la Fed penchent toujours dans le sens d'une hausse, la gouverneure Michelle Bowman ayant par exemple déclaré lundi que la combinaison d'une inflation toujours élevée et d'une croissance économique continue signifiaient que de nouvelles hausses de taux sont "probables"... Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'une hausse de taux de 25 pb lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont de moins de 15%.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) a rebondi de 1,5% à 84,35$. L'once d'or reperd 0,3% à 1.915$. L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence à 102,2 pts et l'euro remonte de 0,2% face au billet vert à 1,0985$. Le Bitcoin stagne à 29.495$

BROKERS

HSBC repasse à 'conserver' sur BMW avec un objectif ramené à 108 euros. HSBC est à l'achat sur Stellantis avec un objectif qui passe de 21 à 24 euros et est aussi acheteur sur Renault avec un objectif relevé de 42 à 50 euros.

HSBC maintient sa recommandation à 'conserver' sur FDJ avec une cible de 34 euros.

Morgan Stanley est 'en ligne' sur Roche avec un objectif ramené de 310 à 305 CHF.

Goldman Sachs est 'neutre' sur Adecco avec un objectif ajusté de 33 à 36,50 CHF.

VALEURS A SUIVRE

Alstom et le Département des Transports du Connecticut (CTDOT1) ont confirmé une commande de 60 voitures à un niveau, d'une valeur d'environ 285 millions d'euros (soit environ 315 millions de dollars américains), assortie d'options pour la livraison de 313 voitures supplémentaires, dans le cadre du programme de renouvellement des voitures du CTDOT sur les lignes "Shore Line East" et "Hartford Line". La livraison est prévue pour 2026.

L'accord prévoit la livraison de voitures de trains de banlieue de nouvelle génération, durables et entièrement personnalisées, spécialement conçues pour l'Amérique du Nord, offrant aux usagers un service sûr et confortable, à une vitesse d'à peu près 200 km/h. Les nouveaux véhicules seront conformes aux exigences de l'Americans with Disabilities Act (ADA), de la Federal Railroad Administration (FRA) et de l'American Public Transportation Association (APTA).

Allianz a publié ce jeudi matin une hausse de 18% de son bénéfice net au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions, profitant d'une volatilité moins importante que prévu sur ses marchés. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,337 milliards d'euros à la fin juin, contre 1,977 milliard d'euros sur la même période un an plus tôt. Ce résultat dépasse les 2,308 milliards d'euros prévus par le consensus de place.

Siemens a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes des analystes... Le fabricant de trains et de systèmes d'automatisation a enregistré un profit industriel en baisse de 4% à 2,75 milliards d'euros à fin juin, alors que les analystes tablaient sur 2,90 milliards d'euros.

"Nous avons constaté une normalisation de la demande, en particulier en Chine et dans les activités à cycle court", a déclaré le président du directoire Roland Busch dans un communiqué. Les prises de commandes des industries numériques ont reculé de 37% au cours du trimestre, en particulier dans le secteur de l'automatisation des usines à cycle court, a déclaré Siemens.

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de Viel & Cie s'est élevé à 553,7 millions d'euros, contre 494,2 millions d'euros sur la même période en 2022, en croissance de 12,1% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 560,5 millions d'euros, en hausse de 13,4%.

L'évolution des chiffres d'affaires consolidés semestriels par pôle d'activité montre une hausse du pôle d'intermédiation financière de 11,1% à cours de change courants et de 12,5% à cours de change constants, et une hausse de 30,1% de la bourse en ligne.

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre 2023 s'établit à 263,4 millions d'euros, contre 240,9 millions d'euros en 2022, en hausse de 9,3% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires est en hausse de 12,4%.

La situation financière du Groupe n'a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2022.

Innate Pharma SA annonce aujourd'hui que des membres de son équipe de direction seront présents à la conférence investisseurs suivante H.C. Wainwright Immune Cell Engager Virtual Conference le 17 août en virtuel.