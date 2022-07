Préouverture Paris : peu de mouvements, mais beaucoup de publications

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est attendu hésitant ce mardi matin avant la réunion de la Fed qui débute aujourd'hui et qui devrait de nouveau relever ses taux directeurs demain soir pour tenter de mieux maîtriser l'inflation. Après le tour de vis de 50 points de base de la BCE jeudi dernier, la balle est donc de nouveau dans le camp de la banque centrale américaine dans le cadre de la lutte contre l'inflation...

WALL STREET

La cote américaine était aussi hésitante lundi, en attendant le verdict de la Fed en milieu de semaine et une série de résultats trimestriels majeurs... Le S&P 500 a pris 0,13% à 3.966 pts et le Dow Jones 0,28% à 31.990 pts, mais le Nasdaq a perdu 0,43% à 11.782 pts. Le baril de brut WTI a regagné 2,4% sur le Nymex à 98$.

ECO ET DEVISES

La Fed américaine, face à une inflation record, devrait donc relever encore de 75 points de base le taux des fonds fédéraux mercredi, entre 2,25 et 2,5% contre une fourchette actuelle allant de 1,5 à 1,75%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de trois quarts de point est de 77,5%, contre 22,5% pour la probabilité d'un geste encore plus fort de 1%. Le même outil fait ressortir une probabilité de près de 41% d'une fourchette des taux allant de 3,25 à 3,5% à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 13 et 14 décembre, et une probabilité de plus de 29% d'une fourchette de 3,5 à 3,75% à cette même date.

La Fed devrait donc porter ses taux à 2,25-2,50% mercredi, une fourchette que la banque centrale considère comme un territoire neutre. La plus grande question semble concerner les attentes pour septembre. Le marché évalue actuellement une probabilité d'environ 50% d'un mouvement de 50 pb le 21 septembre, lors de la réunion suivante, tandis que la cote de 75 pb est d'environ 42% d'après FedWatch. Jerome Powell, dirigeant de la Fed, devrait mettre l'accent sur la lutte contre l'inflation, mais également réaffirmer qu'un atterrissage en douceur demeure réalisable. Jeudi apportera la publication du PIB du T2 (consensus FactSet +0,9%). Certains craignent tout de même un deuxième trimestre de contraction qui alimenterait les préoccupations plus larges en matière de croissance, même s'il est également probable qu'il y ait beaucoup de recul compte tenu de la solidité du marché du travail et des bilans des consommateurs...

L'euro est stable à 1,0220/$. Le pétrole remonte sur les 106$ le brent. Le Bitcoin pointe à 21.096$.

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

BROKERS

Téléperformance : RBC entame le suivi du titre à "surperformance" avec un objectif de 400 euros.

Veolia : JP Morgan reprend le suivi avec une recommandation à "sous-pondérer" et un objectif à 22,50 euros.

Alstom : Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 37 euros, contre 47 euros.

Vicat : Exane BNP Paribas repasse de 'surperformance' à 'neutre' en ciblant un cours de 32 euros.

VALEURS A SUIVRE

Dassault Systèmes a publié ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 2ème trimestre et le 1er semestre clos le 30 juin 2022. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration le 25 juillet 2022.

En non-IFRS, le croissance de 11% du chiffre d'affaires logiciel au 2ème trimestre 2022 a été tirée par une hausse de 10% du chiffre d'affaires souscription et support et de 14% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels.

Le groupe souligne l'augmentation de 30% du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS et de 23% du chiffre d'affaires logiciel cloud non-IFRS au 2ème trimestre 2022.

Le groupe souligne par ailleurs la croissance publiée de 21% du BNPA dilué non-IFRS à 0,26 euro, supérieure aux objectifs. Le BNPA dilué IFRS de 0,09 euro inclut une charge exceptionnelle suite à la conclusion d'un litige fiscal pour les exercices 2008-2013 sans impact de trésorerie.

Le flux de trésorerie opérationnelle du 2ème trimestre 2022 à 417 millions d'euros est en augmentation de 7%, permettant un désendettement plus rapide qu'anticipé.

Objectifs non-IFRS pour l'exercice 2022 : confirmation d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10%; augmentation de la fourchette d'objectifs de BNPA dilué non-IFRS, comprise entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14% à 16% de croissance.

Eutelsat et les actionnaires clés de OneWeb ont signé un protocole d'accord en vue d'un rapprochement d'Eutelsat et OneWeb dans une opération par échange d'actions.

Les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendront chacun 50% du capital social d'Eutelsat.

L'opération transformante, basée sur de solides fondations commencées en avril 2021 avec l'investissement d'Eutelsat dans OneWeb, donne naissance à un acteur mondial de premier plan, singulièrement positionné pour conquérir le marché de la Connectivité avec une offre complémentaire GEO/LEO2.

L'entité combinée aura une position unique pour répondre aux besoins du marché mondial de la connectivité, en croissance rapide.

L'accélération de la croissance d'Edenred au deuxième trimestre confirme la très bonne performance du premier trimestre et conduit à des résultats records. Le Revenu total de 922 millions d'euros au premier semestre 2022 est en hausse de +21,7% en données publiées (+18,1% en données comparables) par rapport au premier semestre 2021. Le Chiffre d'affaires opérationnel est de 891 millions d'euros, en progression de 20,9% en données publiées (+17,3% en données comparables).

Au second trimestre, le chiffre d'affaires opérationnel affiche une hausse de +24,5% en données publiées (+19,2% en données comparables).

L'EBITDA est de 365 millions d'euros, en hausse de 23,6% en données publiées (+22,0% en données comparables).

La Marge d'EBITDA est de 39,6%, en progression de 1,3 point à données comparables.

Le Résultat net, part du Groupe ressort à 170 millions d'euros, en croissance de +27,5%.

La génération de trésorerie en forte progression : marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 299 millions d'euros, en hausse de +17,5%

La Dette nette est de 1,06 milliard d'euros, en forte diminution par rapport à 1,45 milliard d'euros à fin juin 2021.

Edenred confirme sa capacité à tirer profit des effets d'échelle liés à la puissance, la technologie et l'agilité de sa plateforme digitale

- Poursuite du déploiement de sa stratégie Beyond Food dans les Avantages aux salariés avec, en particulier, l'essor de l'offre multiproduits en France (dont Kadéos, ProwebCE, Ticket Mobilité) intégrée dans l'application mobile MyEdenred.

- Succès continu de l'offre Beyond Fuel, notamment au travers des solutions 100% digitalisées de gestion de la maintenance donnant aux gestionnaires de flotte l'accès à un large portefeuille de services.

- L'innovation produits et technologique au service d'une expérience utilisateur omnicanale enrichie, avec, par exemple, le lancement d'UTA EasyFuel permettant le paiement mobile directement à la pompe.

- Une conquête commerciale soutenue, sur des marchés largement sous-pénétrés, tels que les marchés des PME en France et en Allemagne.

Rémy Cointreau a publié sur le premier trimestre clos au 30 juin, un chiffre d'affaires en hausse de 27% en organique à 409,9 millions d'euros. Le groupe a fait part de sa confiance pour son exercice fiscal 2022-2023 après avoir dégagé un niveau de chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre.

Le groupe de spiritueux souligne avoir bénéficié d'une forte demande aux Etats-Unis et en Europe, tandis que l'activité a fortement rebondi en Chine en juin après avoir pâti des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 en avril et mai.

Soitec a présenté un chiffre d'affaires de 203 millions d'euros pour le 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 (clos le 30 juin 2022), en hausse de 12% par rapport au chiffre d'affaires de 180 millions d'euros réalisé au 1er trimestre 2021-2022. Cette hausse résulte d'une croissance de 6% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 6%.

Cette performance résulte d'une croissance soutenue en Communications mobiles (+13%) et d'une forte progression du chiffre d'affaires Automobile & Industrie (+46%). La production du site de Bernin a été affectée du 5 au 9 avril par une coupure d'électricité consécutive à un incendie de lignes électriques qui s'est déclaré à l'extérieur du site, puis, du 10 au 16 juin, par un mouvement social. Soitec devrait cependant être en mesure de rattraper progressivement la perte de production (environ 10 jours) et ne s'attend pas à ce que ces événements aient un impact sur ses objectifs 2022-2023.

Au 2e trimestre de son exercice 2022, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,1 millions d'euros, en repli de -5% par rapport au 2e trimestre 2021 qui constituait un effet de base très exigeant (+37% de croissance au 2e trimestre 2021).

La période écoulée est restée perturbée par les tensions mondiales en matière de transport de fret (fermeture à répétition des ports en Chine due à la pandémie de Covid et congestion des ports en Europe) qui se sont traduites par des retards d'approvisionnement sur certaines gammes de produits et composants.

Grâce à la forte dynamique de son activité jeux vidéo, Nacon réalise un bon 1er trimestre 2022-2023, à 42,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de +25,8% (33,7 ME au 30 juin 2021).

Le chiffre d'affaires Jeux ressort à 27,6 ME, en croissance de +126,2%. Le chiffre d'affaires Accessoires s'établit à 14 ME, en retrait de 31,8%.

Au 2e trimestre 2022-2023, Nacon enregistrera de nouveau une activité très soutenue avec la sortie de plusieurs nouveaux jeux dont 'SteelrisingTM, Session Skate Sim' et 'Train Life'. The Lord of the Rings : Gollum est désormais programmé sur le 2e semestre 2022-2023. Pour l'ensemble de l'exercice, Nacon réitère son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 250 ME, avec une marge opérationnelle courante supérieure à 50 ME.

Au 1er trimestre 2022-2023, Bigben Interactive réalise un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros (56,7 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +23,5%.

Grâce à la forte dynamique de son activité jeux vidéo, Nacon réalise 42,4 ME de chiffre d'affaires (+25,8%). Le chiffre d'affaires de Bigben Audio/Telco progresse également de +20,2%, à 27,7 ME, tiré par une activité Accessoires Mobiles qui réalise une belle performance.

Pour l'exercice 2022-2023, le Groupe Bigben confirme son objectif d'un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME.

L'Assemblée générale annuelle du 22 juillet a approuvé le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2021-2022 et la distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence de 1 Nacon pour 4 actions Bigben Interactive détenues. La mise en paiement interviendra le 29 juillet.