Préouverture Paris : peu de mouvements en vue...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reste hésitant ce mercredi 14 juillet dans le sillage de Wall Street qui a légèrement reculé hier en gardant un oeil sur l'inflation et en attendant l'intervention de Jerome Powel ce soir, tandis que le variant Delta continue sa progression rapide dans le monde... La séance promet d'être globalement calme, fête nationale tricolore oblige !

WALL STREET

La tendance était donc finalement rouge en clôture mardi à Wall Street, après les mauvais chiffres de l'inflation du mois de juin publiés aux Etats-Unis. Le DJIA recule finalement de 0,31% à 34.889 pts et le S&P 500 cède 0,35% à 4.369 pts. Le Nasdaq glisse de 0,38%, de retour à 14.678 pts. Le baril de brut WTI remonte à 75,30$. L'euro pointe à 1,1780/$. Le bitcoin régresse à 32.390$ sur CoinMarketCap.

ECO ET DEVISES

Les chiffres de l'inflation américaine publiés sont ressortis assez préoccupants : Ainsi, l'indice US des prix à la consommation du mois de juin a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu puisque le consensus était de +0,5%... L'indicateur ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi progressé de 0,9% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Le CPI monte donc de 5,4% en glissement annuel, contre 4,9% de consensus. Le CPI ajusté, hors éléments volatils, augmente de 4,5% par rapport à l'an dernier, contre 4% de consensus... A l'arrivée, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont affiché là leur plus forte hausse en 13 ans !

L'inquiétude persiste par ailleurs concernant les variants du coronavirus, qui pourraient plomber la reprise, malgré le déploiement massif des vaccins. Aux USA, la Secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est inquiétée du fait que les variants puissent faire dérailler la reprise économique. Yellen en appelle ainsi à un déploiement urgent et plus rapide des vaccins à travers le monde.

Ce mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention des investisseurs au sujet de l'éventuel 'tapering', réduction des achats d'actifs de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. Les investisseurs prendront aussi connaissance de l'indice des prix à la production (demande finale), de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, ou encore du Livre Beige de la Fed.

Le pétrole remonte sur les 76,50$ le brent, tandis que l'euro redescend à 1,1780/$ entre banques. Le bitcoin s'échange à 31.830$.

AVIS DE BROKERS

- Jefferies ajuste son objectif sur ArcelorMittal de 38 à 40 euros ('achat').

- Jefferies ajuste sa cible sur Aperam de 46 à 47 euros ('conserver').

- Jefferies relève le curseur sur Vallourec de 12,8 à 14,5 euros ('achat').

- Berenberg porte son objectif sur Kering de 730 à 880 euros ('acheter').

- Berenberg revalorise LVMH de 660 à 730 euros ('acheter').

- JP Morgan passe à 'surpondérer' sur Nokia avec un objectif porté de 3,8 à 6,5 euros.

- La Deutsche Bank vise désormais 14,5 euros sur ALD contre 13 euros précédemment ('achat').

VALEURS A SUIVRE

EDF a annoncé l'ouverture de son bureau à Varsovie, entièrement dédié à l'accompagnement de la préparation d'une offre nucléaire intégrée, adaptée au marché polonais. La décision d'ancrer l'activité de développement de l'offre d'EDF pour la Pologne à Varsovie confirme l'engagement de long terme d'EDF pour soutenir l'ambition nucléaire polonaise. L'offre portée par EDF concerne notamment la construction de 4 à 6 réacteurs EPR en Pologne.

À la tête du nouveau bureau, EDF a nommé Thierry Deschaux. En 14 ans de carrière en Pologne au sein de différentes filiales d'EDF, et notamment de Dalkia Polska dont il était le Directeur Général, M. Deschaux a acquis une connaissance approfondie du secteur énergétique polonais à toutes les étapes de sa transformation.Thierry Deschaux a également travaillé pendant 15 ans au sein de la branche nucléaire d'EDF en France dans les domaines de l'ingénierie, de l'exploitation et de la maintenance, ainsi que dans la négociation de grands contrats d'achat de combustible nucléaire.

L'activité du bureau d'EDF à Varsovie se concentrera sur l'approfondissement du dialogue qu'EDF a construit au cours des 10 dernières années avec tous les acteurs clés impliqués dans le programme nucléaire polonais. L'une de ses missions principales sera d'intégrer l'industrie polonaise dans la " supply chain " industrielle européenne d'EDF pour les réacteurs EPR, en établissant des partenariats de long terme et en accélérant la qualification des fournisseurs polonais. Le bureau est rattaché à la Direction du Développement du Nouveau Nucléaire d'EDF et bénéficiera pleinement du soutien de ses équipes d'ingénierie.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 7 mai, Albioma a été victime d'une cyberattaque par ransomware sur le réseau informatique du Groupe. Pour rappel, l'attaque n'a eu aucune conséquence sur l'activité industrielle d'exploitation ; toutes les centrales du Groupe continuent de fonctionner normalement.

"Les équipes informatiques d'Albioma ont fait preuve de réactivité pour restaurer le système d'information bureautique du Groupe dans les meilleurs délais. Les investigations menées en profondeur par les experts en cybersécurité que nous avons diligentées ont fait apparaitre qu'une exfiltration de certaines données de l'entreprise a été constatée. Les mesures de vigilance et de protection appropriées à la situation sont prises. L'entreprise a déposé plainte et travaille en concertation étroite avec les autorités compétentes. Les polices d'assurance ad hoc ont été activées".

Esker : Au deuxième trimestre de l'exercice 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 33,4 ME en croissance de 32% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Pour l'ensemble du premier semestre, les ventes s'établissent à 64,4 ME en croissance de 22% à taux de change constant.

La société réalise à nouveau le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire.

La croissance d'Esker devrait continuer à être soutenue au cours du troisième trimestre en raison des importants succès commerciaux enregistrés depuis le T4 2020, de la forte reprise économique constatée dans le monde et d'un effet de base encore favorable.

Esker relève sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 16% à 17%, ce qui devrait porter le chiffre d'affaires du Groupe aux alentours de 131 ME si la parité euro/dollar reste inchangée.

À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12% et 15%.

Latécoère annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 193,4 millions d'euros, susceptible d'être portée à environ 222,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

-Prix de souscription : 0,51 euro par action nouvelle

-Parité de souscription : 4 actions nouvelles pour 1 action existante

Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier, annonce sa prise de participation de 10% du capital de KIZE par l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) dans le cadre du partenariat technologique et commercial entre les deux sociétés.

Comme annoncé dans le communiqué du 1er mars 2021[1], Acheter-Louer.fr a décidé d'exercer une 1ère tranche de ses bons de souscription d'actions pour entrer au capital de Kize et prendre une participation de 10% qui pourra être portée au maximum à 19%. Cette 1ère tranche a été financée sur les fonds propres disponibles de la société.

Celyad Oncology SA, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui qu'elle organisera un webinar 'R&D' le mardi 20 juillet 2021 à 17h30 CET.

Spineway a enregistré une hausse de 153% de son chiffre d'affaires sur le 2nd trimestre 2021 par rapport au T2 2020, porté par la reprise de son activité sur ses principales zones et l'intégration de la société Distimp. Cette bonne orientation et les efforts du groupe pour accompagner ses clients permettent de porter le chiffre d'affaires à 1,89 ME au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 30% par rapport au premier semestre 2020.

Sur ce premier semestre 2021, Spineway précise que chacun des territoires connaît une nette hausse de son chiffre d'affaires, laquelle devrait permettre de retrouver progressivement le niveau du chiffre d'affaires de 2019. La poursuite du développement à l'international porte ses fruits, l'Amérique latine qui demeure la première zone du groupe (45% du CA) voit notamment ses ventes progresser de 38% à fin juin (850 KE).

Drone Volt : Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) s'est élevé à 1,7 million d'euros, enregistrant ainsi une très bonne progression de +142% par rapport au 1er semestre de l'année dernière.

DRONE VOLT a pu notamment livrer 33 drones et 2 caméras intelligentes sur ce semestre, malgré un contexte de crise sanitaire ayant engendré le report de certaines livraisons.

Dans le cadre des contrats de livraisons de drones signés durant ce 1er semestre, DRONE VOLT a livré :

- 5 drones HERCULES 20 SPRAY liés au contrat signé avec son client d'Europe centrale en février 2021. Au-delà de ce contrat, DRONE VOLT a pu livrer 4 drones additionnels à son client ;

- 2 drones HERCULES 10 et 2 drones HERCULES 20 à AQUILINE DRONES dans le cadre du contrat signé en mai 2021.

Nextedia annonce sa prise de participation dans la société Mavericx, localisée à Versoix dans le canton de Genève en Suisse. Ce rapprochement renforce notamment l'expertise du Groupe sur le Cloud et sur le marché du CRM, avec la solution mondiale SALESFORCE. Il présente, de plus, l'intérêt d'augmenter la couverture géographique de son offre.

Le protocole d'accord permet à Nextedia d'atteindre un contrôle majoritaire à terme.

Iris Knobloch, Artémis - holding patrimoniale de la famille Pinault représentée par François-Henri Pinault et Alban Gréget - et Combat Holding, annoncent ainsi la création d'I2PO, le premier "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) en Europe, dédié à l'industrie du divertissement et des loisirs.

Le SPAC prenant la forme d'une société anonyme nouvellement constituée et immatriculée en France, lance aujourd'hui une levée de fonds d'un montant de 250 millions d'euros (susceptible d'être porté à 300 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension), dans le cadre d'une offre réservée aux investisseurs qualifiés, à l'occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.

Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce le succès de son introduction en bourse sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO).