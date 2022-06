Préouverture Paris : petit rebond attendu avec la Chine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après sa rechute d'hier, le CAC40 s'apprête à tenter un petit rebond avec l'aide du reflux du pétrole ce mercredi matin et des nouvelles en provenance de Chine qui tourne la page des confinements... L'activité industrielle chinoise a ralenti "moins rapidement" en mai, alors que les restrictions sanitaires ont été assouplies et qu'une partie de la production a pu reprendre, montrent les résultats publiés mercredi d'une enquête privée. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 48,1, après 46 en avril qui avait marqué un point bas de 26 mois !

Après un week-end de trois jours pour cause de 'Memorial Day', Wall Street a terminé en léger repli hier soir après avoir hésité entre le rouge et le vert en cours de séance. Les taux d'intérêt se sont tendus, et en Europe, l'inflation a accéléré en mai, dépassant désormais les 8% sur un an... A Washington, Joe Biden a reçu mardi le patron de la Fed Jerome Powell pour parler de l'économie et de l'inflation et a promis de le laisser faire son travail de lutte contre la hausse des prix...

WALL STREET

A la clôture de cette dernière séance de mai, le Dow Jones a cédé 0,67% à 32.990 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,63% à 4.132 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,41% à 12.081 pts.

La semaine dernière, les trois indices avaient vivement rebondi, de 6,2% pour le DJIA, de 6,5% pour le S&P 500 et de 6,8% pour le Nasdaq. Les indices ont ainsi mis fin à une série noire de 8 semaines de baisse d'affilée pour le Dow Jones, sa plus longue série baissière depuis... 1932 ! Le S&P 500 et le Nasdaq avaient reculé pendant 7 semaines de suite. Malgré son rebond, le Nasdaq abandonne encore 24% par rapport à ses sommets de novembre 2021, à 16.057 pts.

La saison des résultats d'entreprises du 1er trimestre étant désormais presque bouclée, les investisseurs restent focalisés sur l'inflation et la réponse monétaire de la Fed à la flambée des prix. Ils surveilleront plus particulièrement cette semaine le rapport mensuel sur l'emploi en mai, attendu vendredi, ainsi que les indicateurs d'activité PMI et ISM manufacturiers, mercredi, puis des services, vendredi. Le Livre Beige de la Fed sur la situation économique aux Etats-Unis sera aussi décortiqué, mercredi soir, pour déterminer si la banque centrale est susceptible de faire une pause dans ses hausses de taux à l'automne pour évaluer leurs effets sur l'inflation.

ECO ET DEVISES

Mardi soir, le président américain Joe Biden a reçu dans le Bureau ovale le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, pour évoquer avec lui l'économie américaine et mondiale, au moment où les Etats-Unis font face à une flambée d'inflation inédite depuis 40 ans. La secrétaire au Trésor Janet Yellen (et ex-présidente de la Fed) était aussi présente à cette réunion, au cours de laquelle Joe Biden a notamment promis de préserver l'indépendance de la banque centrale américaine en matière de politique monétaire.

A l'issue de la réunion, Powell ne s'est pas exprimé et Biden a assuré que son "plan" pour contrôler les prix "commençait par un postulat simple: respecter la Fed, respecter l'indépendance de la Fed". Il a estimé par ailleurs que les membres de la banque centrale étaient "totalement concentrés" sur le contrôle des prix qui est leur mission, avec le soutien à l'emploi. Le président démocrate a répété que sa "plus grande priorité (est de) répondre à l'inflation pour réussir la transition d'une économie de reprise à une croissance soutenue" et durable.

Jerome Powell avait indiqué le 17 mai dernier au 'Wall Street Journal', que la Fed aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir ses hausses de taux. Lundi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'est prononcé en faveur de hausses de taux d'un demi-point pendant "plusieurs réunions" jusqu'à ce que l'inflation revienne de façon "substantielle" plus près de l'objectif de 2% de la Fed. Ses déclarations ont quelque peu douché l'espoir que la Fed ferait une pause en septembre dans son cycle haussier. Un espoir qui avait soutenu le rebond du marché la semaine dernière...

L'inflation a légèrement ralenti en avril outre-Atlantique, mais elle reste à un niveau très élevé. Sur un an, les prix ont bondi de 8,3% en avril, après +8,5% en mars, et sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6% en avril après un bond de 1,2% en mars, laissant espérer aux marchés financiers qu'un pic pourrait désormais avoir été atteint aux Etats-Unis, ce qui reste à confirmer...

Dans la zone euro, les prix ont au contraire continué de grimper en mai, selon les chiffres préliminaires publiés mardi, qui ont déprimé les marchés boursiers européens. La hausse des prix a ainsi grimpé à un record de 8,1% sur un an dans la zone euro, après 7,4% en avril sur fond de hausse ininterrompue des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

La statistique majeure de la semaine aux Etats-Unis sera le rapport mensuel sur l'emploi attendu vendredi... Le consensus des économistes table sur 325.000 créations d'emplois, après 428.000 en avril, et sur un taux de chômage à 3,5% contre 3,6% en avril. Les marchés scruteront la hausse des salaires horaires, attendue en léger ralentissement, à 5,2% sur un an contre +5,5% en avril et +5,6% en mars. Le rapport sur l'emploi sera précédé, mercredi, par les données ADP sur l'emploi dans le secteur privé, et jeudi, par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Tout signe montrant un apaisement des tensions sur le marché de l'emploi pourrait rassurer les marchés, et à l'inverse, des chiffres plus élevés que prévu feraient craindre une surchauffe et des actions plus énergiques que prévu de la Fed.

Les cours du pétrole retombent assez nettement ce matin. Ils avaient initialement été soutenus hier par l'accord européen sur un embargo sur le pétrole russe, la perspective d'une forte demande de brut aux Etats-Unis pour la saison estivale et l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine... En soirée, un article du 'Wall Street Journal' a nettement refroidi les cours en affirmant que certains membres de l'Opep envisageaient d'exempter la Russie des objectifs de production du groupe Opep+, ce qui pourrait, selon les sources du 'WSJ', ouvrir la voie à des hausses de production d'autres membres de l'alliance...

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet), qui gagnait plus de 3,5% en début de journée a fini en recul de 0,4% à 114,67$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord retombe à 115$ ce matin.

Sur le marché des changes, l'euro pointe à 1,07$. La devise européenne a regagné près de 3% depuis le 12 mai, soutenue par le changement de ton plus "faucon" de la BCE et de sa patronne Christine Lagarde, qui envisage désormais de remonter les taux directeurs en terrain positif d'ici à septembre (contre -0,4% actuellement pour le taux de dépôt).

A SURVEILLER AUJOURD'HUI

INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles de mai (BEA).)

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

VALEURS A SUIVRE

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de "Traitement innovant" (Breakthrough Therapy) à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. Cette désignation est fondée sur les données de l'étude pivot XTEND-1 de phase III. Sanofi et Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha.

La désignation de "Traitement innovant" vise à accélérer le développement et l'évaluation réglementaire, aux États-Unis, de médicaments destinés à traiter des maladies graves ou engageant le pronostic vital. Cette désignation nécessite d'apporter des données cliniques préliminaires attestant de l'amélioration notable de critères d'évaluation cliniques significatifs par rapport aux traitements existants.

Kering a annoncé avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel, selon les termes annoncés le 24 janvier 2022.

Le groupe avait accompagné ces deux maisons dans leur développement, renforcé leur positionnement et s'était assuré qu'elles disposent des ressources adéquates pour financer leur croissance.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Kering de donner la priorité aux maisons ayant le potentiel d'atteindre une taille significative à l'échelle du groupe, et auxquelles il peut apporter dans la durée un soutien décisif.

Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Kaycan Ltd, entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis, pour un montant de 928 millions de dollars américains en numéraire (soit environ 860 millions d'euros).

Avec cette acquisition, Saint-Gobain renforce son statut de leader mondial de la construction durable en devenant l'acteur majeur dans les clins de façade ("siding") au Canada et en élargissant son offre de revêtements en vinyle aux Etats-Unis avec des solutions incluant notamment des produits complémentaires à base d'aluminium ou de bois transformé.

Avant synergies, le prix correspond à un multiple d'environ 11,2x l'EBITDA estimé 2021-20221 de Kaycan de 83 millions de dollars américains. Le multiple s'établit à environ 8x l'EBITDA après prise en compte des synergies en année pleine de 30 millions de dollars américains et sur la base d'un prix net d'acquisition d'environ 820 millions de dollars américains après la cession prévue rapidement après la finalisation de la transaction, à une tierce partie, de la petite activité de distribution de Kaycan aux Etats-Unis (qui représente un chiffre d'affaires de revente à des tiers des produits Kaycan d'environ 70 millions de dollars américains et un EBITDA d'environ 10 millions de dollars américains), en prenant pour hypothèse un multiple avant synergies similaire pour cette cession. L'activité de distribution au Canada, avec une implantation locale très forte, sera conservée.

CIS renforce sa position en Afrique, où le Groupe est implanté depuis près de 30 ans, avec la signature de 2 contrats majeurs auprès d'acteurs internationaux du secteur de l'énergie.

Succès d'un nouveau contrat offshore en Afrique de l'Ouest

Ce nouveau contrat s'inscrit dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyin (GTA) pour le développement de deux champs de gaz offshore sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le projet, considéré comme l'un des plus importants au monde, doit fournir à compter de 2023 du Gaz Naturel Liquéfié pour l'exportation mondiale.

CIS fournit des services de restauration, d'hôtellerie et de facility management pour 400 personnes résidant sur les plateformes.

CIS conforte sa position dans deux pays stratégiques d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie et le Sénégal, et consolide son expérience dans l'offshore.

Renouvellement d'un contrat stratégique en République Démocratique du Congo

Ce nouveau succès confirme la relation de confiance que CIS entretient avec ses clients et en particulier avec cette très importante compagnie qui développe ses activités on shore et offshore en République Démocratique du Congo.

Ce pays, où CIS opère depuis plus de 13 ans, dispose également de ressources minières parmi les plus importantes au monde.

Ces deux succès confortent la position de leader de CIS dans la gestion base vie.

Bone Therapeutics : Position de trésorerie nette à fin mars 2022 à hauteur de 6 ME. La gestion disciplinée des coûts et de la trésorerie de la société reste une priorité essentielle. La consommation nette de trésorerie pour l'ensemble de l'année 2022 devrait se situer entre 8 et 10 millions d'euros, dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal, car un impact de l'épidémie de COVID-19 en cours ne peut toujours pas être entièrement exclu. La situation continue d'être activement et étroitement surveillée. Bone Therapeutics estime disposer de la trésorerie nécessaire à la réalisation de ses objectifs commerciaux jusqu'au premier trimestre 2023, en supposant, entre autres, l'émission intégrale de la nouvelle facilité d'obligations convertibles.

Navya annonce avoir remporté, avec des partenaires de premier plan, le projet ULTIMO, financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de la Commission Européenne et par le Gouvernement Fédéral Suisse.

ULTIMO s'inscrit dans la continuité du projet AVENUE, lancé en mai 2018 avec l'objectif d'accélérer le développement des véhicules autonomes dans les centres urbains européens. Treize navettes Navya ont ainsi été expérimentées dans six villes européennes : Lyon, Luxembourg, Genève, Copenhague, Esch-sur-Alzette et Sion.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021-22 de Miliboo est de 9,3 ME, en retrait de -14,1%. Cette baisse s'explique par une conjoncture moins favorable pour la consommation des ménages durant la période et par une base de comparaison particulièrement exigeante compte tenu du niveau d'activité très élevé enregistré à la même période l'an passé.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 39,2 ME proche de celui de l'exercice précédent.

Miliboo est confiant dans sa capacité à délivrer un Ebitda 2021-22 bénéficiaire malgré l'impact des tensions inflationnistes sur la marge brute.

A l'issue de l'exercice 2021/22, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 470,1 ME, en progression de +13%, supérieur à l'objectif de 462 ME. Au cours de l'exercice, Wavestone a acquis la practice conseil de la société Everest Group ainsi que les cabinets why innovation! et NewVantage Partners. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +10%, portée par une demande soutenue des clients et de nombreux grands projets de transformation.

Porté par la bonne dynamique de l'activité et l'orientation positive des indicateurs opérationnels, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 74,8 ME en 2021/22, en progression soutenue de +40% par rapport à l'exercice 2020/21.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 15,9%, conforme à l'objectif, relevé en fin d'exercice, d'une marge supérieure à 15,5%.

Pour mémoire, la marge opérationnelle courante dégagée un an plus tôt était de 12,8%. Le résultat net part du groupe a doublé au titre de l'exercice 2021/22, pour s'établir à 51 ME contre 25,4 ME un au plus tôt.

La marge nette s'est ainsi établie à 10,9%, contre 6,1% en 2020/21.

A l'issue de l'exercice 2021/22, Wavestone a généré une capacité d'autofinancement de 79,0 ME, en progression de +18%.

Au 31 mars 2022, les fonds propres de Wavestone étaient renforcés à désormais 257 ME.

La trésorerie nette s'élevait à 60,3 ME à l'issue de l'exercice 2021/22, contre 31,8 ME à fin mars 2021.

Le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront à l'Assemblée générale des actionnaires le versement au titre de l'exercice 2021/22 d'un dividende de 0,38 Euro par action, en progression de +65% par rapport à celui versé en 2021.

Au titre de l'exercice 2022/23, Wavestone se fixe l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 ME.

En matière de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 15%.

Ces objectifs intègrent Nomadéis, et s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Technicolor annonce avoir finalisé la vente de son activité Licences de Marques. Dans le cadre de cette cession Technicolor a reçu un montant en numéraire d'environ 100 millions d'euros, soumis à des ajustements de prix usuels.

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd'hui que son ciment H-UKR sans clinker a obtenu deux nouvelles ATEX de cas A délivrées par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, pour des applications de la superstructure et des fondations sur tous types d'ouvrages intérieurs et extérieurs.

Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de The Bradery, acteur en très forte croissance de la vente événementielle premium principalement à destination des millennials.

Showroomprivé a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans The Bradery, avec la possibilité d'acquérir les 49% restants d'ici à 2026.

Cette acquisition permet au Groupe de consolider sa stratégie d'acteur référent du smart shopping en faisant cohabiter des plateformes aux positionnement complémentaires : Showroomprivé.com pour l'aspect généraliste, Beauté Privée pour la verticale très prometteuse de la beauté, et The Bradery pour la verticale en pleine expansion de la mode premium et jeune.

Graines Voltz a publié son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de son exercice 2021/2022 et annonce la signature d'un contrat de liquidité.

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2021/2022 s'est établi à 76,2 ME en croissance de 13,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du groupe, hors prise en compte des filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie) s'établit à 73,3 ME en progression de 16,8% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse de 14% sur le marché français et de 20,2% sur les autres pays européens.