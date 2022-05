Préouverture Paris : petit mieux attendu

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est plus favorable qu'hier sur le CAC 40 ce mardi matin en pré-séance, dans le sillage de l'Asie qui remonte avec Tokyo (+0,4%), Taïwan (+1%) et surtout Hong Kong (+2,5%), malgré les craintes de voir l'économie locale fortement ralentir. Hier, plusieurs indices économiques inférieurs aux attentes en provenance de Chine ont semé le trouble : Les ventes au détail ont ainsi chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l'an dernier, soit près de deux fois plus qu'attendu, et la production industrielle chinoise a reculé de 2,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020 ! Ces chiffres s'expliquent évidemment en grande partie par l'ampleur des restrictions sanitaires imposées par les autorités pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie de COVID-19.

Face à ce net ralentissement, la banque populaire de Chine a annoncé une baisse du taux des emprunts immobiliers pour les primo-accédants afin de stimuler le marché immobilier en berne. En outre, les autorités de Shanghai ont détaillé dimanche un calendrier de levée progressive du confinement sanitaire à partir du 21 mai, s'échelonnant ensuite jusqu'à la fin juin, ainsi que la réouverture de certains magasins à Shanghai à partir de ce lundi 16 mai.

A Wall Street, les valeurs technologiques sont reparties en baisse lundi soir, mais l'énergie, la santé et d'autres secteurs défensifs ont tiré leur épingle du jeu...

WALL STREET

A la clôture, le Dow Jones a légèrement progressé de 0,08% à 32.223 points, soutenu notamment par Chevron (+3%) et Merck & Co (+2,1%), tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,39% à 4.008 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rechuté de 1,2% à 11.662 pts, après son rebond de 3,8% vendredi.

ECO ET DEVISES

Aux Etats-Unis, l'activité s'est contractée dans la région de New York en mai. L'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York, publié lundi, est ainsi ressorti à -11,8, contre 15 de consensus et 24,6 un mois auparavant.

Parmi les indicateurs clés attendus cette semaine outre-Atlantique, figurent ce mardi les ventes de détail en avril, prévues en hausse de 0,9% sur un mois, après +0,7% en mars. Elles seront suivies mercredi de données mensuelles sur l'immobilier, à savoir les permis de construire et les mises en chantier. Deux géants de la distribution, Walmart et Home Depot publieront leurs comptes trimestriels mardi, suivis des autres poids-lourds du secteur plus tard dans la semaine. Ces comptes seront très suivis, car ils donneront des indications sur l'évolution de la consommation des ménages dans le contexte actuel de flambée des prix.

Sur le front géopolitique, les opérateurs surveillent la reprise des discussions au sein de l'UE concernant un embargo sur le pétrole russe, ainsi que le processus d'admission de la Finlande et la Suède à l'Otan. Vladimir Poutine a estimé lundi qu'un "élargissement de l'Otan ne constitue pas une menace immédiate" pour Moscou, mais il a prévenu qu'un "déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse".

Sur le front monétaire, le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera aussi ce mardi lors d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal'. Dans ses derniers propos en public, il avait indiqué la semaine dernière que la Fed devrait relever ses taux directeurs d'un demi-point lors de ses deux prochaines réunions de juin et juillet, écartant des gestes encore plus énergiques de 0,75 pt, redoutés par les marchés. Il avait aussi reconnu qu'il ne pouvait pas garantir un atterrissage en douceur de l'économie, en raison de nombreux paramètres que la Fed ne peut pas contrôler.

Pour les marchés financiers, le risque d'un ralentissement économique marqué dans un contexte de pressions accrues sur les prix et d'augmentation des coûts d'emprunt reste la principale préoccupation. Le président de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a d'ailleurs exhorté les entreprises et les consommateurs à se préparer à une récession aux Etats-Unis, affirmant qu'il s'agit d'un "risque très, très élevé". Les économistes de la banque ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance aux Etats-Unis. Ils s'attendent désormais à ce que l'économie progresse de 2,4% cette année et de 1,6% en 2023, contre respectivement 2,6% et 2,2% auparavant.

Sur le Vieux continent, c'est la Commission européenne qui a encore abaissé ses estimations de croissance pour la zone euro, à 2,7% pour 2022 contre 4% prévus en février, peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour 2023, elle a ramené sa prévision à +2,3% contre +2,7% auparavant. L'inflation devrait atteindre 6,1% cette année d'après la Commission, un chiffre bien supérieur à l'objectif de 2,0% de la Banque centrale européenne et bien plus élevé que sa précédente estimation, à 3,5%.

Sur le marché des devises, l'euro reste faible à 1,0440/$ et le pétrole ferme à près de 114$ le baril de brent.

Les cours du brut restent tiraillés entre deux forces opposées, d'une part un ralentissement de la demande en raison d'une économie moins dynamique, et d'autre part, la crainte d'une baisse de l'offre liée à un embargo européen sur le pétrole russe, toujours en discussion au sein de l'UE.

VALEURS A SUIVRE

Engie publie son information financière au 31 mars 2022, évoquant une performance opérationnelle robuste dans des conditions de marché exceptionnelles, et faisant état d'une révision à la hausse de ses perspectives 2022. Le chiffre d'affaires s'est établi à 25,6 milliards d'euros, en hausse de 85% en brut et 84,4% en organique. L'Ebitda a été de 4,6 milliards d'euros, en hausse brute de 49% et de 50,7% en organique. L'Ebit, qui s'est élevé à 3,5 milliards d'euros, a enregistré une hausse brute de 74% et de 76,4% en organique. Le cash flow des opérations est légèrement négatif de 0,1 MdE. La dette financière nette se monte à 27,3 MdsE, en hausse de 2 MdsE par rapport au 31 décembre. La dette nette économique se situe à 40 MdsE, augmentée de 1,7 MdE en comparaison de fin décembre 2021.

Compte tenu de la très forte performance du premier trimestre 2022 et d'une réévaluation des hypothèses, portant notamment sur l'évolution du prix des commodités, pour le reste de l'année, Engie prévoit désormais que le résultat net récurrent, part du Groupe (RNRpg) pour l'année 2022, se situera dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'Ebitda allant de 11,7 à 12,7 milliards d'euros et d'EBIT de 7 à 8 milliards d'euros. Compte-tenu du contexte actuel de forte volatilité, la fourchette de guidance a été élargie. Les prévisions d'Engie pour 2022 reposent sur la force de son modèle intégré. Depuis le début de la crise, Engie a pris de nombreuses mesures pour augmenter et diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que pour optimiser ses positions de couverture du gaz. En présentant la révision à la hausse de sa guidance, Engie a envisagé divers scénarii, dont celui d'une rupture d'approvisionnement en gaz. Dans la grande majorité de ces scénarii, et compte-tenu des mesures de gestion des risques mises en place, la performance attendue pour 2022 reste résiliente grâce à son modèle économique intégré, qui repose sur un portefeuille de capacités renouvelables en croissance, d'importantes Infrastructures régulées et des centrales thermiques flexibles.

Engie continue de viser une notation de crédit 'strong investment grade' et un ratio de dette nette économique sur Ebitda inférieur ou égal à 4,0x sur le long-terme. Le groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65 à 75% du RNRpg et le dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période allant de 2021 à 2023.

Plastivaloire annonce avoir retrouvé au deuxième trimestre de son exercice 2021-2022 un niveau d'activité très proche de celui réalisé lors du deuxième trimestre 2020-2021, mais également du 2ème trimestre 2019-2020 avant crise. Le chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 178,5 ME, en recul de -2%, mais progresse de +11% en séquentiel par rapport au 1er trimestre, conforme au scénario d'amélioration de la tendance trimestre après trimestre. Le groupe a notamment bénéficié d'un net redressement de l'activité sur la zone Amérique (chiffre d'affaires de 26,3 MEUR en hausse de +32%), sous l'effet du démarrage de nouveaux programmes, aussi bien en Automobile qu'en Industries. Cette performance compense le recul de l'activité en Europe (152,2 ME soit -6%), toujours largement impactée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques : les pénuries continuent de provoquer des périodes de " stop & go " chez les constructeurs.

Eiffage a annoncé avoir remporté deux contrats majeurs dans l'éolien offshore au large de l'Allemagne auprès du groupe danois Ørsted. Les contrats portent sur la fabrication des structures secondaires en acier des fondations des parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne. Ces équipements seront majoritairement fabriqués par l'usine polonaise de Smulders et leur production débutera en mai 2022, a précisé le groupe.

Les deux parcs éoliens produiront chaque année l'équivalent de la consommation d'environ 1,2 million de foyers en Allemagne.

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +13,1 millions de passagers en avril 2022 par rapport à avril 2021, avec 20,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 74,4% du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de +100,8% par rapport à 2021, à 67,6 millions de passagers, soit 65,8% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Inventiva n'a pas généré de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022, contrairement au 1er trimestre 2021 au cours duquel la société avait généré un chiffre d'affaires de 0,1 million d'euros.

Au 31 mars 2022, la position de trésorerie d'Inventiva s'élevait à 80,5 ME (95,4 ME au 31 décembre 2021).

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 15 ME au 1er trimestre 2022 (7,8 ME sur la même période en 2021). Les dépenses de recherche et développement pour le 1er trimestre de 2022 ont affiché une hausse de +74 % par rapport au 1er trimestre 2021, principalement en raison du développement de lanifibranor dans la NASH. Cette augmentation significative des dépenses de R&D est liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH. De plus, Inventiva a recu en janvier un paiement d'étape de 4 ME de la part d'AbbVie suite à l'inclusion du premier patient dans l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant chez des patients adultes atteints de psoriasis modéré à sévère.

Le chiffre d'affaires 2021/22 d'Abeo est ressorti en progression de 18% à 205,3 ME avec une excellente dynamique commerciale. La nette amélioration se retrouve également au niveau des prises de commandes cumulées au 31 mars 2022 qui s'élèvent à 222,5 ME en forte hausse de 30,1% et en accélération sur le second semestre 2021/22.

Ainsi, au regard du bon niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2021/22 associé aux effets pérennes du plan de performance mis en place durant la crise, le groupe anticipe une solide rentabilité opérationnelle pour l'exercice clos le 31 mars 2022. ABEO reste néanmoins vigilant sur l'évolution de la pandémie et prudent au vu de la crise mondiale inédite et persistante en matière d'approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.

Thales est l'un des deux fournisseurs auxquels l'armée américaine a attribué un contrat de type IDIQ (livraisons et quantités indéterminées) plafonné à 6 milliards de dollars. Ce contrat porte sur la fourniture de radios tactiques avancées dans le cadre de la modernisation de son parc de radios tactiques.

Ce contrat de 10 ans prévoit une période de base de 5 ans, suivie d'une seconde période de 5 ans, facultative.

Dans la roue de l'Assemblée générale des actionnaires, tenue le 13 mai, la Compagnie Générale des Etablissements Michelin a décidé la division par 4 de la valeur nominale de l'action Michelin.

Cette décision fait suite à la forte hausse de l'action, dont le cours de Bourse est passé de 86,70 euros au 31 décembre 2018 à 144,15 euros au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 66%.

La division du nominal sera effective le 16 juin 2022, à l'ouverture de la Bourse.

Le Chiffre d'affaires d'Aramis ressort à 872,6 millions d'euros, en forte hausse de 47% en données pro forma par rapport au 1er semestre 2021 et de +78% en données publiées.

Les ventes de voitures reconditionnées s'inscrivent en très forte hausse de 91% en données pro forma, à 575 millions d'euros, portées par une forte hausse des volumes de +56% attestant du succès de la proposition de valeur d'Aramis Group et de sa stratégie d'accélération sur ce segment. Les ventes de voitures pré-immatriculées sont en revanche en net recul, faute d'approvisionnements suffisants dans un contexte de pénurie de véhicules neufs.

La Marge brute par véhicule vendu (GPU) ressort à 2 311 euros, quasiment stable sur des niveaux élevés, significativement supérieurs à ceux des autres acteurs européens, preuve de l'efficacité du modèle d'affaires unique, digital et verticalement intégré du Groupe.

L'EBITDA ajusté est de 2,9 millions d'euros, positif en dépit du contexte de marché sans précédent auquel le segment des véhicules pré-immatriculés est confronté.

Sur le 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com ressort en progression de +83,7% par rapport au 1er trimestre 2021, soit 181,5 millions d'euros (98,8 MEUR un an auparavant). Ce volume d'affaires bénéficie de la pleine contribution d'Helvetic Payroll, consolidée depuis le 1er novembre 2021.

A périmètre constant, la croissance du Groupe ressort à 24% sur le 1er trimestre 2022.

En France, Freelance.com a totalisé 108,7 ME de chiffre d'affaires sur le trimestre, en croissance organique de 27,7% par rapport à la même période 2021 (85,1 MEUR) représentant 60% du total consolidé du Groupe.

A l'international, le chiffre d'affaires a été multiplié par 5,3, passant de 13,7 ME au 1er trimestre 2021 à 72,8 ME au 1er trimestre 2022. Le groupe bénéficie de l'intégration d'Helvetic Payroll. Le total de l'activité réalisé à l'international représente 40% du chiffre d'affaires du Groupe sur ce trimestre (19% sur l'ensemble de l'exercice 2021), en croissance de 18%.

La qualité de la croissance réalisée sur le début d'année, le développement des synergies internes, l'orientation favorable des sous-jacents d'activité et la même vision du 'Future of Work' au sein de l'ensemble des entités du Groupe confortent Freelance.com dans son ambition d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice en cours, et son intention d'atteindre 1 d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

Flink SE, leader européen du quick commerce, annonce l'acquisition de Cajoo, pionnier du quick commerce en France, afin d'accélérer son expansion sur le marché français et consolider sa position de leader en Europe.

Carrefour, investisseur de la première heure et partenaire commercial exclusif de Cajoo, deviendra le partenaire exclusif de Flink sur le marché français et un actionnaire direct de la société.

Le site britannique GlobalCapital, citant une source proche de l'opération, indique que l'offre de titres du français Lhyfe, en lice pour une IPO sur Euronext Paris , est d'ores et déjà quasiment couverte, le montant de 100 ME étant souscrit. Une indiscrétion confirmant l'attrait des investisseurs pour le secteur de l'hydrogène. Et ce malgré quelques turbulences sur les marchés qui n'incitaient pas forcément à l'optimisme... Ouverte lundi dernier, la souscription doit normalement se clore vendredi. Ce jeudi pour les investisseurs particuliers. La société vise une levée de fonds de 110 ME, pouvant être portée à un maximum d'environ 145,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.