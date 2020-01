Préouverture Paris : pas de Wall Street, pas de hausse?

Préouverture Paris : pas de Wall Street, pas de hausse?









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Pas certain que le CAC40 se maintienne au-dessus des 6.100 points à l'ouverture! Il est attendu sur une note indécise, susceptible de le faire repasser en-dessous de ce niveau. Vendredi, l'indice parisien a clôturé au-dessus des 6.100 points pour la première fois depuis le 16 juillet 2007! Le défi sera aujourd'hui de s'y maintenir alors qu'il ne trouvera pas le soutien de Wall Street et de ses records aujourd'hui, pour cause de Martin Luther King Day.

La toile de fonds demeure positive pour les investisseurs qui ont pris connaissance vendredi d'un PIB chinois en progression en 2019 de 6,1%. Certes son rythme le plus lent depuis 29 ans, mais qui semble s'être stabilisé au 4e trimestre. Aux Etats-Unis, les investisseurs ont apprécié l'annonce de mises en chantiers en décembre au plus haut depuis 2006. Enfin, la saison des résultats du 4e trimestre a débuté cette semaine par des résultats bancaires globalement supérieurs aux attentes des analystes.

WALL STREET

Les trois principaux indices boursiers américains ont signé de nouveaux records vendredi, à la veille d'un week-end de trois jours, lundi étant férié à Wall Street pour Martin Luther King Day.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,17% à 29.348 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,39% à 3.329 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, grimpe de 0,34% à 9.388 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont progressé respectivement de 1,8%, 2% et 2,3%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Journée de Martin Luther King, Jr.Jour férié aux USA, Wall Street fermé.)

Europe :

- Indice des prix à la production en Allemagne. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.557$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1105$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,65$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi : annonce la fin de la période d'attente prévue par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) de 1976, telle que modifiée (ci-après la "loi HSR"), applicable au projet d'acquisition de Synthorx. Le 23 décembre, Sanofi a lancé une offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. La période d'attente prévue par la loi HSR ayant expiré, cette condition de l'offre est désormais remplie.

Vinci : Vinci Airports se félicite de consolider sa position de deuxième opérateur mondial en nombre de passagers avec une présence dans 12 pays. En dépit d'évènements conjoncturels ayant défavorablement impacté l'activité de plusieurs plateformes en fin d'année, le trafic passagers du réseau de Vinci Airports a globalement progressé de 2,1 % au 4ème trimestre (à périmètre constant), attestant de sa bonne résilience.

Marie Brizard Wine & Spirits annonce la conclusion d'un accord tripartite portant sur la cession, par les prêteurs bancaires de MBWS, de la dette bancaire de la société (à savoir le contrat de crédits d'un montant en principal de 45 ME conclu le 26 juillet 2017 et les garanties attachées - en ce compris un nantissement de premier rang sur la marque William Peel - ainsi que la quasi-totalité des découverts tirés à date) à Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), actionnaire majoritaire de la société, qui détient à ce jour 50,97% du capital de MBWS.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Saint Jean Groupe, Pizzorno

ANALYSTES

Jefferies relève son objectif de cours à 700 euros contre 560 euros et reste à l'achat de Kering.

EN BREF

Total : le Qatar va construire une centrale solaire.