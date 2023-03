Préouverture Paris : pas de tendance avant Powell cet après-midi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Pas de mouvement marqué à l'ouverture : les 'futures' sur le CAC 40 sont assez stables 30 minutes avant le début de la séance. L'attention des investisseurs est accaparée par l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Congrès à Washington.

Les marchés pourraient être confrontés à un discours plus musclé de Powell. Après avoir mené une remontée des taux d'intérêt à un rythme soutenu l'année dernière, la Fed a opté lors de ses deux dernières réunions pour un relèvement de 25 points de base. Mais la résilience de l'économie et la ténacité de l'inflation observées depuis ont alimenté les craintes que la banque centrale se fasse à nouveau plus agressive...

WALL STREET

Wall Street a débuté la semaine sur une note hésitante lundi. Le S&P 500 prend modestement 0,07% à 4.048 pts, le Nasdaq recule de 0,11% à 11.675 pts, tandis que le Dow Jones avance timidement de 0,12% à 33.431 pts. Apple soutient malgré tout la tendance du Nasdaq, en hausse de 1,8%, après une note de broker favorable.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0680 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,20 $. L'once d'or se traite 1.847 $.

VALEURS A SUIVRE

GenSight subit un retard supplémentaire et prévoit désormais de recevoir l'avis du Comité Européen des Médicaments à Usage Humain (CHMP) d'ici le T1 2024 (précédemment fin septembre 2023), rapidement suivi par le lancement commercial de LUMEVOQ en Europe. En parallèle, GenSight reprendra ses interactions avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin de sécuriser un parcours réglementaire aux États-Unis.

Sanofi : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA, supplemental Biologics License Application) relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes et adolescents à partir de 12 ans souffrant d'urticaire chronique spontanée (UCS) inadéquatement contrôlée par des médicaments conventionnels, à savoir des antihistaminiques anti-H1.

Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 226,9 ME, en progression de 8,9% par rapport à 2021. L'activité Propreté ressort en croissance de 7,5% à 174,8 ME, portée à la fois par un excellent taux de renouvellement de contrats et la conquête de nouveaux territoires. L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires en forte progression de 13,9% à 52 ME, tirée, entre autres, par la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire enregistre un chiffre d'affaires 2022 de 30,5 ME, en progression de 31,5%.

Séché Environnement : Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à 91,3 ME, soit 10,2% du chiffre d'affaires contributif marquant une forte hausse de +27,7% en données publiées par rapport à 2021 (71,5 ME, soit 9,7 % du chiffre d'affaires contributif). Le Résultat net part du Groupe s'établit à 44,6 ME, soit 5% du chiffre d'affaires contributif (28,4 ME et 3,9% du chiffre d'affaires contributif un an plus tôt). Le dividende est porté de 1 euro par action à 1,10 euro par action, il sera détaché le 7 juillet et sera mis en paiement à compter du 11 juillet 2023. Séché Environnement anticipe cette année un chiffre d'affaires contributif à un niveau proche de 1 milliard d'euros avec un taux de marge d'EBE proche de 22%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Foncière 7 Investissement, Logic Instrument, Umalis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Scor avec un objectif ajusté de 17,50 à 23,50 euros.

JP Morgan est 'neutre' sur le cimentier Holcim avec un cours cible relevé de 53 à 56 CHF.

INFOS MARCHÉS

GeNeuro : crédit de 25 ME de la BEI

Vallourec : S&P Global relève la note de crédit à long terme à 'BB-', perspective 'positive'

Global Bioenergies : lance une augmentation de capital de 7,5 ME

EN BREF

Poxel : Publication dans la revue 'Journal of Hepatology' des résultats positifs dans la NASH

Safran : sa filiale chinoise obtient une licence de maintenance auprès de la CAAC

TotalEnergies lance les études d'ingénierie intégrées du projet Papua LNG