Préouverture Paris : pas de chamboulement attendu à l'ouverture...

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bête est-elle parmi nous? Le niveau des 6.666 points en clôture hier, provoque la peur chez certains opérateurs de marché qui redoutent qu'il s'agisse d'un signe annonciateur d'une chute... Pas à l'ouverture aujourd'hui en tout cas ! Puisque le CAC40 est attendu sur un niveau proche de ces 6.666 points à 9 heures.

Le climat de marché demeure heureusement positif, alors que, mercredi soir, la banque centrale américaine a reconnu que l'inflation serait plus élevée que prévu cette année, tout en jugeant une nouvelle fois que le phénomène serait temporaire. Si le changement de ton de la Fed a surpris, il a surtout confirmé aux investisseurs que les décisions sur des mesures restrictives pourraient être prise lors du traditionnel rendez-vous de fin août à Jackson Hole. Pour une mise en application en fin d'année.

Ce vendredi est une séance à "quatre sorcières", avec l'échéance simultanée d'options et de contrats à terme sur indices et sur actions.

WALL STREET

La Bourse américaine a fini en ordre dispersé jeudi, au lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui ont surpris les marchés par leur ton un peu moins accommodant que prévu. Les valeurs cycliques ont subi une correction, tandis que les valeurs de croissance, à commencer par les technologiques, ont progressé ce jeudi, soutenant le Nasdaq. Le dollar a poursuivi son ascension pour la 2e séance, mais les rendements obligataires ont rendu leurs gains de mercredi. L'or a plongé de 4,7%, le cuivre a perdu 4,7% et le pétrole WTI a reculé de 1,5%.

A la clôture, l'indice Dow Jones a fléchi de 0,62% à 33.823 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini quasi-stable à 4.221 pts (-0,04%). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,87% à 14.161 pts, terminant tout près de son record de lundi (14.174 pts en clôture).

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Balance britannique des comptes courants. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1901 ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,61$. L'once d'or se traite 1.783$.

VALEURS A SUIVRE

Safran annonce le remboursement anticipé de ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance du 21 juin 2023 et émises en juin 2018.

Showroomprivé (SRP Groupe) a remboursé la totalité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE), d'un montant de 35 millions d'euros.

Danone annonce la signature d'un accord pour vendre Vega, sa marque de produits nutritionnels d'origine végétale au Canada et aux Etats-Unis, aux fonds gérés par WM Partners, une société d'investissement privé américaine spécialisée dans l'industrie de la santé et du bien-être.

Alstom vient de remporter le plus gros contrat ferroviaire de toute l'histoire du Danemark ! Il s'agit ainsi du plus gros marché ferroviaire jamais attribué par le pays. En vertu de ce contrat-cadre passé avec Danish State Railways (DSB) d'une valeur globale de 2,6 milliards d'euros, la première commande ferme portant sur 100 trains régionaux Coradia Stream et incluant l'entretien complet, s'élève à 1,4 milliard d'euros. Le contrat-cadre prévoit 15 années d'entretien supplémentaires, ainsi que la possibilité de commander d'autres rames.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LDLC

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup repasse à l'achat sur Alstom en ciblant un cours de 55 euros.

La Deutsche Bank repasse à l'achat sur Elis.

Berenberg ajuste son avis d'acheter à 'conserver' sur McPhy avec un cours cible de 30 euros.

INFOS MARCHES

Mint : EODEN détient plus de 62%.

EN BREF

TF1 et Free prolongent leur partenariat.

Gecina investit dans un grand projet résidentiel à Bordeaux.