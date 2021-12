Préouverture Paris : pas d'envolée pour le CAC40 avant la Fed...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Sous les 6.900 points en clôture, le CAC40 n'est pas attendu sur un gros rebond, trente minutes avant le coup d'envoi de la séance du jour... Le rendez-vous du jour est celui de la Fed... Et les marchés s'attendent à ce qu'elle annonce une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC qui se tient aujourd'hui, un peu plus d'un mois après avoir dévoilé ses plans initiaux. Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait le terme du 'tapering' au mois de mars, contre juin auparavant visé.

En ce qui concerne le 'dot plot', la trajectoire médiane semble indiquer deux hausses de taux de la Fed en 2022 et trois en 2023 et 2024. Cependant, il n'est pas exclu que les attentes pour 2022 passent à trois durcissements monétaires.

Du côté de la Chine, la production industrielle a progressé de 3,8% en novembre par rapport à l'année précédente, soit une accélération par rapport à la hausse de 3,5% enregistrée en octobre. Les investisseurs qui sont dans l'anticipation constatent toutefois la fermeture d'une province entière, celle du Zhejiang, la plus riche de Chine, où plusieurs cas de Covid-19 ont obligé des usines tournées vers l'exportation à fermer leurs portes...

WALL STREET

La Bourse américaine a fini en baisse mardi pour la 2e séance consécutive, reflétant la nervosité des investisseurs avant les décisions de politique monétaire de la Fed attendues mercredi. En outre, les incertitudes sanitaires liées au variant Omicron ont accentué la volatilité. L'annonce d'une envolée des prix à la production de 9,6% sur un an en novembre aux Etats-Unis a accru les craintes de voir la Fed durcir sa politique monétaire plus vite que prévu.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,3% à 35.544 points (après -0,89% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,75% à 4.634 pts, (-0,91% lundi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reflué de 1,14% à 15.237 pts (-1,39% lundi). L'indice VIX de la volatilité, surnommé "l'indice de la peur", a bondi de 7% à 21,7 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1273$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,74$. L'once d'or se traite 1.770$.

VALEURS A SUIVRE

Transgene annonce qu'AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO dans le cadre de la collaboration en cours entre Transgene et AstraZeneca. L'exercice de cette option porte sur un virus oncolytique, intégrant un transgène confidentiel, et déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d'AstraZeneca à Transgene. Transgene pourra également percevoir d'autres paiements à l'atteinte de jalons liés au développement, aux étapes réglementaires et à la commercialisation ; ainsi que des royalties.

Sanofi et GSK annoncent aujourd'hui qu'une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la COVID-19 a permis d'obtenir des réponses immunitaires fortes. Les résultats préliminaires de l'essai clinique VAT0002 qui évalue la sécurité et l'immunogénicité du vaccin en dose de rappel montrent une multiplication de l'ordre de 9 à 43 des anticorps neutralisants, quel que soit le vaccin reçu en primovaccination (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech), dans toutes les tranches d'âge étudiées. Le vaccin de rappel a été bien toléré, avec un profil de sécurité similaire à celui des vaccins COVID-19 actuellement approuvés. Il s'agit à ce jour de l'étude la plus exhaustive sur une technologie vaccinale de rappel différente des technologies utilisées en primovaccination.

Trigano annonce avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo sous condition. Trigano s'engage à céder deux concessions pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés, ces cessions représentent moins de 5% de l'activité des trois groupes de distribution réunis.

Plastivaloire : La marge d'EBITDA s'établit à 10% en ligne avec l'objectif annoncé et à un niveau proche de 2018-2019, soit 10,4%, avant la crise sanitaire. La progression de 2,6 points par rapport à 2019-2020 s'appuie sur une marge brute élevée et sur un bon contrôle des coûts opérationnels. Le résultat opérationnel courant affiche une nette amélioration et s'établissent respectivement à 21,6 ME vs 0,1 ME en 2019-2020. Le résultat net s'élève à 11,6 ME vs -13,7 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Osmozis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Stifel repasse à l'achat sur Eurofins en ciblant un cours de 130 euros.

Goldman Sachs vise plus haut sur Nestlé et ajuste le curseur de 130 à 140 CHF.

INFOS MARCHES

Crédit Agricole : programme de rachat d'actions pour 500 ME.

Icade : transformation de l'obligation de 600 ME 2021 en "green bond".

Hopium : lance un placement privé de 5 ME, à 23 euros l'action.

Visiodent : offre de retrait en vue.

beaconsmind a levé 5,5 ME.

EN BREF

Lexibook élargit sa gamme d'ordinateurs éducatifs.

Vente-unique.com : une nouvelle place de marché pour doubler de taille en 5 ans.

HRS conclut un partenariat avec Hype.

GTT : Samsung Heavy Industries commande des cuves de deux nouveaux méthaniers.