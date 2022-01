Préouverture Paris : OVH et Rexel réussissent leur examen de passage

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu, le CAC40 a débuté la séance du jour au-dessus des 7.200 points, sur un hausse de 0,60% environ, à 7.225 points. Une tendance qu'il faudra confirmer cet après-midi lors de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui s'annoncent cruciaux aux yeux des investisseurs. Le consensus Reuters attend en hausse de 7% sur un an, ce qui serait un plus haut de près de 40 ans.

En attendant, les marchés financiers ont été quelque peu rassurés mardi par l'audition de Jerome Powell devant le Sénat américain, dans le cadre de sa nomination par Joe Biden à un second mandat de 4 ans à la tête de la banque centrale américaine. Lael Brainard, nommée vice-présidente, sera pour sa part auditionnée jeudi. Le président de la Fed s'est montré assez convaincant en assurant que l'institution monétaire était en capacité de juguler l'inflation, en relevant ses taux directeurs et en commençant à réduire son bilan cette année.

Face aux sénateurs, Jerome Powell a confirmé sans grande surprise que la Fed s'apprêtait à entamer la normalisation de sa politique monétaire. L'économie américaine, désormais en phase de reprise solide, n'a "plus besoin et ne veut plus" des politiques ultra-accommodantes justifiées par la crise sanitaire du coronavirus, a-t-il fait remarquer. Il a souligné que l'économie se développe à son rythme le plus rapide depuis de nombreuses années et que le marché du travail demeure solide malgré la vague du variant Omicron.

La saison des résultats du quatrième trimestre démarre dans quelques jours seulement à Wall Street avec les banques. Selon FactSet, les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 21,7% en glissement annuel au quatrième trimestre. Cela marquerait le quatrième trimestre consécutif de croissance des bénéfices supérieure à 20%, bien que cela représente un ralentissement par rapport à la croissance de près de 40% observée au troisième trimestre, 91% au deuxième trimestre et 52% au premier trimestre.

Côté valeurs, les deux publications du jour, OVH et Rexel, ont réussi leur examen de passage et leurs titres grimpent de plus de 4% dans les premiers échanges du jour.

WALL STREET

Après des hésitations en début de séance, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse mardi soir, profitant d'un rebond technique des valeurs technologiques, après la brève chute du Nasdaq en zone de correction lundi. Les investisseurs ont été soulagés par l'audition de Jerome Powell au Sénat, le président de la Fed ayant assuré que l'institution était en capacité de juguler l'inflation, en relevant ses taux directeurs et en réduisant son bilan cette année.

A la clôture, le Dow Jones a regagné 0,51% à 36.252 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 0,92% à 4.713 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 1,41% à 15.153 pts. Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini en hausse, à commencer par ceux de l'énergie (+3,4%) grâce à un rebond des cours du pétrole, et des technologiques (+1,2%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1365$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,65$. L'once d'or se traite 1.821$.

VALEURS EN HAUSSE

Rexel (+4% à 19,66 Euros) communique aujourd'hui une mise à jour de ses objectifs pour l'année 2021 : "Une activité commerciale meilleure qu'attendue au T4-21, combinée à la focalisation de Rexel sur la marge brute et la discipline des coûts, nous ont permis d'atteindre : une croissance des ventes à jours constants de 15,3% (prévision précédente entre 12% et 15%), tirée par une reprise dynamique, notamment aux États-Unis, également soutenue par la hausse de l'inflation. Nous démarrons l'année 2022 avec des carnets de commandes importants tant chez Rexel que chez nos clients, portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement". Marge d'EBITA ajusté de 6,2% pour l'année 2021 (précédente prévision de 5,7%) : "Nous estimons que la progression de la marge d'EBITA ajusté de 200 points de base de 2020 à 2021 inclut 40 points de base d'effets non récurrents (notamment une inflation positive ponctuelle des prix des produits hors câble partiellement compensée par un impact négatif des bonus, à un niveau historiquement élevé)" commente la direction. "Pour 2022, nous anticipons que nos plans d'actions nous permettront d'améliorer encore la marge normalisée d'EBITA ajusté 2021 de 5,8% (retraitée des effets non-récurrents) et d'être supérieure aux 6% de notre ambition à moyen terme, en avance sur notre feuille de route 2023".

OVHcloud (+4,10% à 25,47 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 187 millions d'euros sur le premier trimestre 2022, en hausse de 13,9% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021 en données publiées et de 13,5% en données comparables. L'accélération du chiffre d'affaires lors du premier trimestre reflète une bonne performance commerciale, avec une croissance tirée par la progression continue de l'ARPAC.

VALEURS EN BAISSE

Renault (-0,30% à 33,49 Euros) ainsi que ses filiales Nissan et Dacia devraient être confrontés prochainement à une action collective en justice de la part d'automobilistes victimes de pannes de moteurs essence 1.2 TCe équipant leurs véhicules. Selon le 'Journal du Dimanche', une action collective devait être déposée dès mardi à l'initiative de l'avocat Me Christophe Lèguevaques, qui réclame un rappel général des véhicules concernés.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Miliboo, Vente-unique.com.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg conserve Ubisoft mais avec un cours cible ajusté de 48 à 44 euros et est à l'achat sur Publicis avec une cible qui passe de 65 à 68 euros.

CFRA repasse d'acheter à 'conserver' sur STM avec un objectif de cours de 46 euros.

AlphaValue vend toujours Neoen avec un objectif revu en hausse à 28,60 euros.

DZ Bank est à l'achat sur Holcim avec un cours cible ajusté de 58 à 60 CHF.

JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 à 36 euros sur Atos.

HSBC abaisse son objectif sur Edenred à 48,50 euros, contre 55,25 euros mais relève son objectif de 76 à 84 euros sur Eurofins. Enfin, HSBC relève aussi son objectif à 35 euros, contre 32 euros, sur Bureau Veritas.

INFOS MARCHES

Fauvet-Girel : Advanced Biological Laboratories détient 97,08%.

Bénéteau : abandon de créance de 3,5 ME au profit GBI Holding en Italie.

EN BREF

Eurazeo investit 75 M$ dans Jaanuu.

Gecina : acquéreur de 7 projets de logements neufs en 2021.

Carrefour ouvre des magasins franchisés en Grèce avec Retail & More.

Parot : confirme la cession de ses concessions d'Ile-de-France.

Virbac transforme son site de Carros pour produire davantage de vaccins.

Eurobio Scientific lance un autotest salivaire de dépistage du VIH en France.