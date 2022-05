Préouverture Paris : ouverture indécise en vue pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'ouverture s'annonce assez indécise ce matin pour le CAC40, mais l'indice parisien pourrait s'afficher sur un léger biais haussier, stoppant ainsi la consolidation d'hier (-1,66%).

Les préoccupations liées à la dégradation des perspectives de croissance et à son impact sur les résultats des entreprises sont de plus en plus prégnantes, les avertissements sur résultats étant désormais redoutés par les investisseurs. A l'image de celui de Snap qui s'est conclut par une chute de -40% du titre qui a pesé sur toutes les valeurs "techs" américaines.

Dans ce contexte, la remontée rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, censée juguler l'inflation est toujours en question et les investisseurs suivront donc avec une attention particulière la publication du compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale en fin de journée, alors que le débat sur l'opportunité de hausses de taux de plus d'un demi-point lors d'une ou plusieurs des prochaines réunions n'est toujours pas tranché...

WALL STREET

A l'issue d'une nouvelle séance très volatile, Wall Street a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones dégageant de justesse une petite hausse, tandis que le Nasdaq rechutait de plus de 2% dans le sillage des réseaux sociaux qui ont fondu après le "profit warning" de Snap Inc (-43% !) Côté conjoncture, les indices d'activité PMI ont ralenti en mai aux Etats-Unis, même s'ils restent encore en zone d'expansion. Le pétrole hésite face aux craintes sur la demande et alors que la Hongrie bloque toujours un embargo de l'UE sur le pétrole russe. L'or et les obligations ont fait office de valeurs-refuge pour les investisseurs.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,15% à 31.928 points (après +1,98% lundi), soutenu notamment par McDonald's (+2,7%), tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,81% à 3.941 pts (après +1,86% lundi), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a replongé de 2,35% à 11.264 pts (+1,59% lundi).

ECO ET DEVISES

France :

- Indice de confiance des consommateurs. (08h45)

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines.)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- PIB final allemand du premier trimestre. (08h00)

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0703$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 114,34$. L'once d'or se traite 1.858$.

VALEURS A SUIVRE

Total Energies annonce la signature avec Global Infrastructure Partners (GIP) d'accords pour l'acquisition de 50 % de Clearway Energy Group (CEG), le 5ème acteur américain des énergies renouvelables. Il s'agit de sa plus grand acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis, l'un des trois principaux marchés renouvelables au monde.

Avec cette transaction, TotalEnergies accélère encore sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables en s'associant à GIP, un des principaux fonds d'infrastructure mondiaux.

Sodexo a défini une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de l'activité 'Services Avantages & Récompenses'. L'option consistant à faire entrer un investisseur dans le capital de l'activité Services Avantages & Récompenses n'a pas été retenue, le Conseil d'Administration estimant qu'elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur.

EDF : Les déboires qui affectent le parc nucléaire français ainsi que ses chantiers à l'étranger, pourraient coûter à l'électricien public français un nouvel abaissement de sa notation financière. L'agence de notation S&P Global Ratings a ainsi annoncé mardi qu'elle avait mis sous surveillance la note de solvabilité du groupe, actuellement de "BBB" pour la dette à long terme. Dans le jargon des agences de notation, cela signifie que cette note pourrait être abaissée d'un cran dans le cadre d'une revue qui sera menée sur les six prochains mois, a précisé S&P.

Stellantis et le spécialiste des batteries Samsung SDI (filiale du géant sud-coréen Samsung) ont annoncé mardi qu'ils allaient investir plus de 2,5 milliards de dollars pour construire une usine géante de batteries de voitures à Kokomo, dans l'Etat américain de l'Indiana. La production devrait démarrer en 2025 dans cette première usine de batteries pour Stellantis aux Etats-Unis. Le site disposera d'une capacité initiale de production annuelle de 23 gigawatt-heure, qui pourrait être portée jusqu'à 33 gigawatt-heure au cours des années suivantes.

Cie des Alpes : Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour le 1er semestre 2021/2022 s'établit à 541,2 ME, en hausse de 16,2% par rapport au 1er semestre 2018/2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes), exercice de référence car dernier exercice complet avant la crise sanitaire. L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 230,4 ME au 1er semestre 2021/2022, en hausse de 51,6% par rapport à l'EBO de 152 ME enregistré au 1er semestre de l'exercice 2018/2019 retraité des 2 Alpes.

Bonduelle annonce être entré en négociations exclusives avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en vue de l'acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d'une valeur d'entreprise à 100% de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros), soit un multiple d'EBITDA 2020-2021 de 8,2x. Avec un chiffre d'affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l'année 2020-2021, BALL est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marque de distributeur, en marques de tiers ainsi qu'avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.

Manutan affiche au premier semestre de son exercice 2021-2022 un résultat opérationnel courant de 35,7 ME, soit 8,1% du chiffre d'affaires (contre 7% pour le premier semestre de l'exercice précédent). À fin mars 2022, le groupe enregistre une croissance de +11,8% par rapport à fin mars 2021, avec un chiffre d'affaires de 439,7 ME. Le résultat net semestriel s'établit à 26,7 ME, soit 6,1% du chiffre d'affaires contre 5,1% sur le premier semestre de l'exercice précédent.

Veolia et Séché Environnement annoncent la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle Séché Environnement s'est engagé à acquérir des activités de Veolia dans les services de traitement des eaux industrielles en France, qui constituent le dernier volet des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 40 millions d'euros et sera financé sur la trésorerie disponible de Séché Environnement.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Osmozis, LDC

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse d'achat à 'neutre' sur Getlink en ciblant un cours de 19 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Legrand, mais avec un objectif abaissé de 104 à 92 euros.

JP Morgan repasse à 'souspondérer' sur Philips avec un cours cible de 21,30 euros.

INFOS MARCHÉS

Plastic Omnium : Schuldschein de 400 ME.

Archos : obtention d'un waiver relatif au contrat de financement conclu avec YA II PN.

Fermentalg : dernier mois pour exercer les BSA-DE et acquérir des actions à 1,75 euro.

EN BREF

Valneva : succès de la Phase 3 sur le chikungunya.

Neoen : remporte 80 MWc de projets solaires en Irlande.

Navya : partenariats stratégiques en Asie.

Crossject : premières injections de ZENEO Midazolam pour l'étude clinique de bioéquivalence.

Balyo signe un contrat avec Auchan.

Carmila : acquisition de Rosaleda.

Prodways enregistre une commande de 6 imprimantes 3D supplémentaires.

Saint-Gobain : accord en vue de l'acquisition des sociétés Fibroplac et Falper.