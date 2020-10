Préouverture Paris : ouverture indécise en vue...

(Boursier.com) — L 'ouverture s'annonce assez indécise ce matin, les indicateurs de préséance soufflant le chaud et le froid. Dans la nuit, le 2ème débat Trump - Biden, de meilleure tenue que le 1er, n'a pas trop agité les investisseurs, les lignes n'ont pas bougé. Et les marchés misent sur un succès de Joe Biden.

Les investisseurs sont dans l'immédiat plus préoccupés par l'état des avancées dans les difficiles négociations entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de soutien

budgétaire à l'économie américaine. La leader Démocrate Nancy Pelosi a estimé jeudi qu'un accord était "presque" conclu avec la Maison Blanche, même si un vote du texte avant l'élection du 3 novembre semble désormais difficile.

A suivre ce matin, la publication dans la matinée des indices PMI "flash" sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois d'octobre.

WALL STREET

Après une nouvelle séance volatile, les actions américaines ont fini dans le vert jeudi soir, dans l'espoir d'un accord à Washington sur un nouveau plan de soutien de l'économie américaine. Du côté des entreprises, les résultats du jour ont été plutôt bien accueillis, notamment ceux de Tesla (+0,75%), d'AT&T (+5,8%) et de Coca-Cola (+1,38%). Le pétrole et le dollar sont repartis de l'avant après la publication de données macro-économiques supérieures aux attentes aux Etats-Unis, notamment sur le front de l'emploi.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,54% à 28.363 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,52% à 3.453 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est monté de 0,19% à 11.506 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (09h00)

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.921$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1850$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,58$.

VALEURS A SUIVRE

Air Liquide : Le chiffre d'affaires s'est établi à 4.980 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Le modèle d'affaires a démontré sa résilience ces derniers mois dans un contexte sanitaire difficile... L'activité reprend sur l'ensemble des géographies avec des ventes à -0,9% sur base comparable au 3ème trimestre 2020, proche du niveau de 2019. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant.

Compagnie des Alpes : Le chiffre d'affaires annuel consolidé pour l'exercice 2019-2020 s'élève à 615,6 millions d'euros (854 ME pour l'exercice précédent), soit une baisse de -27,9%. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en recul de -28,2% une performance meilleure qu'anticipé lors de la précédente publication du Groupe, le 23 juillet. L'exercice reste pourtant lourdement marqué par les conséquences du Covid-19.

Faurecia Les ventes du groupe s'inscrivent à 3,874 MdsE au T3 en repli de 7% à périmètre et taux de change constants.

Il en ressort ainsi une forte amélioration séquentielle à périmètre et taux de change constants : -7% au T3, après -19,7% au T1 et -50% au T2. Le groupe souligne la forte croissance des ventes en Chine. Faurecia revoit à la hausse ses objectifs financiers pour le second semestre de l'année :

Ventes d'au moins 8 milliards d'euros (contre "environ 7,6 milliards d'euros" annoncés le 27 juillet). Une marge opérationnelle d'au moins 5,5% (contre "environ 4,5%" annoncés le 27 juillet). Un Cash-flow net d'au moins 700 millions d'euros (contre "environ 600 millions d'euros" annoncés le 27 juillet).

ADP : Le Chiffre d'affaires consolidé ressort ainsi en baisse de 52,7% à 1.669 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019 du fait de l'impact de la crise liée à l'épidémie de CoVid-19 sur le trafic.

Renault : Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 10.374 millions d'euros sur le trimestre écoulé (T3), soit un repli de 8,2%. A taux de change et périmètre constants, la baisse aurait été de 3,2%. Les ventes mondiales du groupe ont reculé de 6,1% à 806 320 véhicules au troisième trimestre.

Le mois de septembre a cependant montré une dynamique positive, particulièrement marquée en Europe, avec des ventes en progression de 8% sur un marché en hausse de 3%.

Michelin a fait état d'un redressement de la demande en pneumatiques plus marqué que prévu et a relevé ses objectifs 2020 ! Le fabricant de pneus, dont le chiffre d'affaires a reculé de 15% sur 9 mois à 15 milliards d'euros, mais de seulement 5% au troisième trimestre, a révisé en hausse ses prévisions de marché pour l'année, attendus désormais en repli moins fort qu'il le craignait il y a trois mois. Grâce à ses réductions de coûts engagées pour faire face à la crise, Michelin a également revu en hausse sa prévision de résultat opérationnel, attendu à plus de 1,6 milliard d'euros hors effets de changes, et son objectif de cash-flow libre structurel, vu à plus de 1,2 milliards d'euros. Le groupe anticipait jusqu'ici un résultat opérationnel supérieur à 1,2 milliard d'euros, très loin des 3 milliards de 2019, et un cash flow libre structurel supérieur à 500 millions d'euros, contre un objectif initial de 1,5 milliard abandonné face au choc de la pandémie...

L'Oréal annonce un chiffre d'affaires de 20,11 milliards d'euros à neuf mois, en retrait de 7,4% à données comparables, de 6,9% à taux de change constants et de 8,6% à données publiées. Le groupe renoue tout de même avec la croissance au troisième trimestre, réalisant une progression de 1,6% à données comparables à 7,04 milliards d'euros (-2% en données publiées). A neuf mois, L'Oréal souligne la croissance exceptionnelle de Cosmétique Active (+15,2% à données comparables), ainsi que la puissance et la progression du e-commerce (23,7% du chiffre d'affaires, +61,6%) et la croissance forte en Chine continentale (+20,8% à données comparables).

ID Logistics : La croissance du chiffre d'affaires est de +7,3% à 412,1 ME au 3ème trimestre 2020 dont +5,9% à données comparables par rapport à 2019. On constate une accélération de l'activité à l'international à 228,3 ME, +11,8% dont +9,5% à données comparables. La société bénéficie aussi d'une reprise de la croissance en France à 183,8 ME, +2,1%. Le chiffre d'affaires 9 mois 2020 est de 1.188,7 ME, en croissance de +5,3%.

Accor : Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 atteint 329 ME, en baisse de 68,7% en données publiées et de 63,7% en données comparables sous l'effet de la crise sanitaire. Le RevPAR est en baisse de 62,8% sur le troisième trimestre 2020, soit une amélioration séquentielle significative après un deuxième trimestre difficile, RevPAR en baisse de 88,2%.

Elis a enregistré 754,6 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020, en décroissance organique de -10,6%, soit une amélioration notable par rapport à la baisse de -26,7% enregistrée au 2ème trimestre. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros est en décroissance organique de 13,3%.

Kering : a fait état jeudi d'un redressement net de son activité trimestrielle portée par une très forte croissance de ses ventes en Chine continentale et le rebond de la demande en Amérique du Nord, battant ainsi les estimations en dépit de la performance ralentie de Gucci, sa marque vedette.

Bureau Veritas affiche un chiffre d'affaires de 1.148 ME au troisième trimestre 2020, en baisse de 4,4% sur une base organique et de 9,6% par rapport à l'exercice précédent. Sur une base organique, 3 des 6 activités du Groupe ont atteint une croissance de 1,9% en moyenne, Certification +7%, Marine & Offshore +1,9% et Bâtiment & Infrastructures +0,6%. Les 3 autres activités ont enregistré une baisse avec Agroalimentaire & Matières Premières -7,5%, Industrie -8,2% et Biens de consommation -11%...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Econocom, SES Imagotag, CNIM, Groupe Aures, Ucar, Ipsos, Stef, Sword Group, Cogelec, UV GERMI, Horizontal Software, Verimatrix, Guerbet, Boiron, Altur Investissement, Groupe Guillin, Focus Home Interactive, Abionyx Pharma, Genkyotex, Freelance.com, i2S, Orapi, Kerlink, Pixium Vision

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse reste 'neutre' sur Nestlé, avec un objectif de cours ajusté de 100 à 102 CHF, mais RBC est toujours vendeur malgré un cours cible qui passe de 95 à 98 CHF.

INFOS MARCHES

Envea : attribution d'actions gratuites à certains membres du personnel.

EN BREF

Neoen : 14 MW de plus.

Iliad et Cellnex étendent leur partenariat industriel à la Pologne.

Innate Pharma : paiement de 50 M$ d'AstraZeneca.

Ubisoft : un partenariat original avec Reebok.

Nacon porte à 53% sa participation dans Lunar Great Walls.