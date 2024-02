Préouverture Paris : Nvidia va porter le CAC 40! Danone, Axa, Accor, Engie au rapport

LA TENDANCE

(Boursier.com) — De nouveaux records en vue en Bourse de Paris! Le CAC 40 qui a battu son record historique en séance hier à 7.821,93 points et son record de clôture à 7.812,09 points devrait continuer sur sa lancée aujourd'hui et inscrire, vraisemblablement dès l'ouverture un nouveau record. C'est ce qu'annoncent les indicateurs de préséance.

La Bourse de Paris se retrouve favorisée suite à la publication de Nvidia hier soir, laquelle a répondu aux attentes des investisseurs qui la guettaient... Le groupe a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux prévisions pour le trimestre en cours, ce qui a fait grimper son titre après séance. De façon générale, les bénéfices de Nvidia ont apaisé les inquiétudes concernant les valorisations exagérées des "7 magnifiques"...

La séance sera aussi marquée par de nombreuses publications intervenues depuis la clôture d'hier à Paris : Axa, Engie, Danone, Accor, Bureau Véritas, pour n'en citer que quelques unes... Les écarts s'annoncent nombreux dès l'ouverture! En outre, les investisseurs prendront connaissance de deux batteries d'indicateurs PMI : pour l'Europe et pour les Etats-Unis.

WALL STREET

Wall Street est restée sur la défensive mercredi, en attendant les comptes de Nvidia publiés dans la soirée après la clôture du marché. Le S&P 500 reprend 0,13% à 4.981 pts, le Dow Jones monte de 0,13% à 38.612 pts, mais le Nasdaq perd 0,32% à 15.580 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 0,9% à 78$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

- PMI manufacturier préliminaire. (09h15)

- Indice PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. (17h00)

Europe :

- Indice PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice PMI allemand manufacturier préliminaire. (09h30)

- Indice PMI composite préliminaire de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI manufacturier préliminaire de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI préliminaire des services de la zone euro. (10h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Indice PMI CIPS composite préliminaire britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS manufacturier préliminaire britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0838$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,31$. L'once d'or se traite 2.029 $.

VALEURS A SUIVRE

Accor enregistre un chiffre d'affaires de 5 056 millions d'euros en hausse de 18% à périmètre et change constants par rapport à l'exercice 2022. Cette augmentation se décline en une hausse de 17% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 22% pour la division Luxe & Lifestyle. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du Groupe s'établit à 1 003 millions d'euros pour l'exercice 2023, soit un niveau record. Cette performance est liée à la forte reprise de l'activité et à une discipline stricte sur les coûts des Services aux Propriétaires permettant d'afficher, comme anticipé, un EBE marginalement positif pour cette partie de l'activité. Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 633 millions d'euros pour l'exercice 2023 contre 402 millions d'euros en 2022. Sur la base des résultats de 2023, de la politique de distribution de dividendes mise en oeuvre depuis 2019 (établie sur la base d'une distribution de 50% du free cash-flow récurrent), et sur recommandation du Conseil d'administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 31 mai 2024 le paiement d'un dividende ordinaire de 1,18 euro par action.

Covivio a signé un accord en vue de l'acquisition des 8,3% du capital de Covivio Hotels détenus par Generali, en échange d'actions nouvelles Covivio. Cette opération, qui représente l'équivalent de l'acquisition de 500 mEUR d'actifs et un renforcement des fonds propres de près de 300 mEUR, marque le renforcement de Covivio en hôtellerie, marché en croissance. A l'issue de cette opération d'apport, dont la réalisation est attendue d'ici fin avril, Covivio détiendra 52,2% du capital de sa filiale Covivio Hotels et lancera une offre publique d'échange obligatoire sur le solde du capital. L'opération sera réalisée sur la base d'une parité de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels, post détachement des dividendes 2023. Quasi-neutre en ANR (-0,3% et -1,6% en cas de détention de 100% du capital à l'issue de l'Offre), l'opération sera relutive sur le résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) par action de l'ordre de +1% (+5% en cas de détention de 100% du capital à l'issue de l'Offre). La guidance de résultat net récurrent 2024 communiquée mi-février 2023 (de l'ordre de 440 mEUR) ne tient pas compte de cette opération, dont l'impact sera précisé à l'occasion des résultats semestriels 2024. Les indicateurs de dette de Covivio seront également améliorés, Covivio Hotels affichant un ratio LTV de 34% et un ratio Dette Nette/EBITDA de 8,5x.

Axa a publié un bénéfice annuel freiné par la hausse du coût de la dette et les investissements technologiques. Le numéro deux de l'assurance en Europe, qui doit également dévoiler ce jour son nouveau plan stratégique, a vu son résultat opérationnel sur l'année progresser de 6% à 7,60 Milliards d'euros. Le Résultat opérationnel par action ressort à 3,31 euros, en progression de 8%. Le dividende annuel proposé pour 2023 est de 1,98 euro par action, en hausse de 16% par rapport à 2022. Au total, Axa reversera jusqu'à 6 Milliards d'euros à ses actionnaires en 2024, répartis entre 4,4 Milliards d'euros de dividendes et jusqu'à 1,6 Milliard d'euros de rachat d'actions.

Danone : la Marge opérationnelle courante s'inscrit en progression de +40 pb à 12,6%, combinée à des réinvestissements significatifs. Le Free cash flow s'établit à un niveau record de 2,6 Milliards d'euros, permettant investissements et désendettement. Au 31 décembre 2023, la dette nette était de 10,2 Milliards d'euros, en légère hausse par rapport à l'an dernier (10,1 Milliards d'euros au 31 décembre 2022). Si le groupe a réduit sa dette d'environ 0,7 milliard d'euros en 2023, cette amélioration a été contrebalancée par le remboursement d'environ 0,8 Milliard d'euros d'une obligation hybride financé par une émission obligataire. Cela reflète les progrès continus de Danone pour améliorer son bilan. Le BNPA courant ressort en hausse de 3,4% à 3,54 euros, porté par la performance opérationnelle ; Le dividende proposé est de 2,10 euros, en progression de +5%. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l'action le 3 mai 2024 et sera payable le 7 mai 2024.

Bureau Veritas dévoile un chiffre d'affaires de 5 867,8 millions d'euros en 2023, en hausse de 8,5 % sur une base organique et de 3,8 % en données publiées (incluant un effet périmètre positif de 0,6 % et un effet de change négatif de 5,3 %). Au quatrième trimestre, la croissance organique a atteint 9,4 %. Le résultat opérationnel ajusté est de 930,2 millions d'euros, en hausse de 3,1 % par rapport à 902,1 millions d'euros en 2022 ; la marge opérationnelle ajustée atteint 15,9 %, en baisse d'environ 10 points de base en données publiées, et en hausse de 20 points de base sur une base organique, à 16,2 % (dont environ 50 points de base au deuxième semestre 2023). Le résultat opérationnel atteint 824,4 millions d'euros, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 799,3 millions d'euros en 2022. Enfin, le résultat net part du Groupe ressort à 503,7 millions d'euros, en progression de 7,9 % par rapport à 466,7 millions d'euros en 2022. Le résultat net ajusté est de 574,7 millions d'euros (bénéfice net ajusté de 1,27 euro par action) en hausse de 7,6 % par rapport à 533,9 millions d'euros en 2022, et en augmentation de 17,6 % à taux de change constant. Le dividende proposé est de 0,83 euro par action, en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente, payable en numéraire. Concernant les perspectives 2024, Bureau Veritas prévoit d'atteindre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ; des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.

SEB a réalisé en 2023 des ventes de 8,006 milliards d'euros, en hausse de +5,3% à tcpc (+0,6% en données publiées). Cette bonne croissance organique est contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro (notamment le yuan chinois). Par ailleurs, le chiffre d'affaires intègre un effet périmètre limité et lié à l'intégration des acquisitions de Zummo, La San Marco et Pacojet. Le Groupe a réalisé un ROPA de 726 ME, en hausse de 17% par rapport à fin décembre 2022 (620 ME). La marge opérationnelle s'établit à 9,1% des ventes, (7,8% l'année précédente). A 667 ME, le résultat d'exploitation affiche une progression de 22%, soit +121 ME, par rapport à 2022. Le résultat financier 2023 s'établit à -81 ME, stable par rapport à 2022. Le résultat net part du Groupe s'élève à 386 ME (+22,1% par rapport à 2022).

Sopra Steria : le résultat net part du Groupe s'établit à 183,7 ME (247,8 ME en 2022). Il intègre une dépréciation non récurrente de 89 ME relative à l'actif Sopra Banking Software sans impact cash et sans impact sur le dividende proposé au titre de l'exercice 2023. Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 4,65 euros par action contre 4,30 euros au titre de l'exercice 2022.

Eramet a réalisé une excellente performance intrinsèque au second semestre (+230 ME, pour un total de +153 ME sur l'année) conduisant à un EBITDA ajusté à 772 ME en 2023, dans un environnement de prix dégradé sur l'ensemble de l'année (- 1.373 ME) : nouveau record de volumes de minerai de nickel en Indonésie (+72% à 36,3 Mth); Rebond de la production de minerai de manganèse au Gabon au 2nd semestre (+22% vs. S2 2022) permettant d'atteindre une production stable sur l'année (à 7,4 Mt). Le résultat net part du Groupe est positif à hauteur de 109 ME, incluant la dépréciation des actifs de la SLN, avec une solide performance du Free cash-flow retraité, à 78 ME dans un contexte d'investissements de croissance, conduisant à une dette nette de 614 ME, et un levier ajusté de 0,8x.

Imerys a présenté un chiffre d'affaires 2023 de 3.794 millions d'euros, en baisse de 11,4%, impacté par la faiblesse de la demande dans la plupart des marchés, en particulier la construction résidentielle. L'EBITDA courant est en ligne avec les dernières prévisions, à 633 millions d'euros contre 720 ME en 2022 (-12%). La marge d'EBITDA courant se maintient à 16,7% grâce aux baisses de coûts (126 millions d'euros) et la marge opérationnelle courante se tasse à 9,6% après 10,2% en 2022. Le résultat opérationnel recule plus fortement de 66% à 108 ME en incluant la perte de valeur des actifs destinés au marché du papier d'un montant de 175 millions d'euros. Le résultat net part du groupe tombe ainsi à 51 ME.

Engie rehausse ses objectifs 2024 après avoir publié des résultats 2023 en progression, tirés par ses activités dans la gestion de l'énergie et les renouvelables. Malgré la baisse des prix de marché au cours des derniers trimestres et compte tenu de la croissance embarquée de GEMS dans la contribution de nos activités, Engie anticipe désormais un résultat net récurrent part du Groupe 2024 à un niveau compris entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros contre une fourchette de 3,8 à 4,4 MdsE annoncée précédemment. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 7,5 à 8,5 MdsE (contre 7,2 à 8,2 MdsE auparavant). Des objectifs toutefois inférieurs aux résultats 2023. Engie continue de viser une notation de crédit " strong investment grade " et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4,0x à long terme. En 2023, la société a réalisé un EBITDA hors nucléaire de 13,7 milliards d'euros, en hausse brute de 12,5% et de 12,7% en organique, pour un chiffre d'affaires de 82,6 milliards d'euros, en baisse de 12,0% en brut et 11,4% en organique. L'EBIT hors nucléaire, qui s'est élevé à 9,5 milliards d'euros, a enregistré une hausse brute de 18,2% et de 18,3% en organique. Enfin, le résultat net récurrent part du Groupe s'est élevé à 5,4 milliards d'euros contre 5,2 MdsE en 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Axway, Clasquin, Ipsos, STIF

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays surpondère Forvia, mais ramène sa cible de 24 à 22 euros.

Barclays est à 'pondération de marché' sur Sartorius Stedim avec un objectif qui passe de 210 à 220 euros.

Jefferies est à l'achat sur Mercialys avec un objectif de 12 euros.

INFOS MARCHE

Archos : réduction de capital et transfert du siège social

Carmat espère conclure un accord définitif sur le rééchelonnement de ses dettes financières

EN BREF

Seb va acquérir Groupe Sofilac et ses marques emblématiques

Geci International : arbitrage de la Cour d'Appel sur le litige de la reprise d'Eolen en 2015

Sopra Steria Group : projet de cession à Axway de la plupart des activités de Sopra Banking

2CRSi signe un protocole d'accord de 12 M$ avec l'Agence de sécurité des TIC d'Afrique de l'Est