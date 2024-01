Préouverture Paris : nouvelle promesse de début de séance en hausse...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le scénario est le même depuis plusieurs séances : un début nettement dans le vert avant que les vendeurs ne finissent par prendre le dessus, limitant les gains et hier le CAC 40 a même fini par clôturer dans le rouge. Ce matin, l'indice parisien est à nouveau annoncé dans le vert.

La publication des indices PMI en matinée puis cet après-midi aux Etats-Unis devra confirmer la tendance. Alors que l'économie a ralenti en zone euro au cours des deux derniers trimestres, l'indicateur permettra de jauger d'un éventuel rebond de l'activité. Des données cruciales avant le discours de Christine Lagarde demain après-midi.

WALL STREET

Wall Street est resté proche de ses sommets mardi, à la suite d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Le S&P 500 a progressé de 0,29% à 4.864 pts, contre un repli de 0,5% à 37.905 pts pour le Dow Jones. Le Nasdaq s'est affiché en hausse de 0,43% à 15.425 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français préliminaire des services. (09h15)

- Indice PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

Europe :

- Indice PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice PMI manufacturier européen préliminaire. (10h00)

- Indice PMI européen préliminaire des services. (10h00)

- Indice PMI européen composite préliminaire. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique composite. (10h30)

- Indice PMI CIPS manufacturier préliminaire britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0868$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,61$. L'once d'or se traite 2.028 $.

VALEURS A SUIVRE

Interparfums : avec un chiffre d'affaires proche de 800 ME (798,5 ME), en ligne avec les attentes, contre un peu plus de 700 ME l'année précédente, la société a réalisé une nouvelle année record en 2023, dans un marché dynamique, notamment sur la première partie de l'exercice. Si la hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année a contribué à la hausse du chiffre d'affaires, cette performance est avant tout organique avec une progression des volumes de l'ordre de 11,5%.

Alstom a publié une hausse de 2,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé, citant les bonnes performances de ses activités Services et Systèmes. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit ainsi à 4,33 Milliards d'euros sur la période octobre-décembre, contre 4,22 Milliards d'euros un an plus tôt. Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également fait état de 5,45 Milliards d'euros de commandes au troisième trimestre, en hausse de 5,8% en variation publiée.

Pierre et Vacances Center Parcs enregistre un chiffre d'affaires des activités touristiques à 363,7 millions d'euros, en hausse de +5,9% par rapport au 1er trimestre 2022-2023, dans la lignée de la croissance enregistrée sur la saison estivale. Le dynamisme de l'activité concerne l'ensemble des marques du Groupe. Au total le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 394,1 ME.

Compagnie des Alpes : a annoncé un chiffre d'affaires de 200,3 ME pour le premier trimestre de son exercice 2023-2024 (période du 1er octobre au 31 décembre 2023). Il ressort à un niveau presque équivalent à celui du 1er trimestre de l'exercice précèdent (-1%) alors même que les vacances scolaires de Noël françaises n'ont débuté cette année que le 23 décembre, contre le 17 décembre l'an dernier. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024 inclut donc 6 jours de vacances scolaires françaises de moins que celui du 1er trimestre de l'exercice précédent.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Memscap, Prismaflex, Altheora, Advicenne, Witbe, SMAIO, Sidetrade

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays surpondère Airbus en réhaussant son objectif de 152 à 154 euros, tandis que Jefferies est à l'achat avec une cible relevée ici aussi de 150 à 170 euros. Morgan Stanley 'surpondère' le dossier avec un objectif de cours relevé de 166 à 174 euros.

Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Thales avec un objectif de 150 euros.

HSBC repasse de acheter à conserver sur Stellantis avec un objectif ramené de 24 à 22 euros.

INFOS MARCHE

Euro Ressources : offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire

Lisi : Peugeot Invest revient à 8,04% des droits de vote

EN BREF

CGG : accord à Trinité-et-Tobago

Deezer et TIM renouvellent leur partenariat au Brésil