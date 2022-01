Préouverture Paris : nouveau record à venir pour le CAC40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les nouveaux records établis hier par le CAC40, à la fois en clôture à 7.217,22 points, pour la première fois au-dessus des 7.200 points et en séance à 7.245,66 points, ont signé un début d'année en fanfare à la Bourse de Paris. Et l'indice parisien a l'intention de poursuivre le mouvement! Il est en effet attendu de nouveau en hausse ce matin, potentiellement capable d'inscrire un nouveau record en séance dès les premières minutes!

Les signaux positifs s'accumulent sur les marchés, à l'image d'Apple hier qui est devenu lundi le premier groupe au monde à franchir les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Lundi en séance, l'action de la firme à la pomme a ainsi atteint 182,88$ (+2,6%), ce qui lui a conféré le "poids" boursier total d'un peu plus de 3.000 Mds$.

Sur les marchés obligataires, l'année 2022 a commencé lundi par une tension sur les marchés des taux d'intérêts, les investisseurs anticipant un resserrement monétaire de la part de la banque centrale américaine, qui pourrait intervenir dès sa réunion des 15 et 16 mars prochain. Les études montrant que le variant Omicron provoque moins de formes graves du Covid que les précédents variants a renforcé l'idée que la pandémie ne pèsera pas durablement sur la reprise économique mondiale en 2022.

WALL STREET

La Bourse de New York a démarré l'année 2022 d'un très bon pied, lundi, le DJIA et le S&P 500 signant même de nouveaux records historiques. Les investisseurs parient sur le fait que le variant Omicron du coronavirus ne pèsera pas lourdement ni durablement sur la reprise économique mondiale. Les prix du pétrole ont progressée, et les taux d'intérêts se sont tendus dans l'anticipation d'un resserrement de politique monétaire de la Fed, peut-être avant la mi-2022.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,68% à 36.585 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,64% à 4.796 pts, de nouveaux sommets en clôture pour les deux indices. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 1,2% à 15.832 pts, soutenu notamment par Tesla, qui a flambé de 13,5% ! Le Nasaq est désormais revenu à 1,4% de son dernier record, qui remonte au 19 novembre dernier à 16.057 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1292$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,99$. L'once d'or se traite 1.801$.

VALEURS A SUIVRE

Argan a enregistré au 4ème trimestre 2021 des revenus locatifs de 39,8 ME, en croissance de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cela s'explique par l'effet année pleine des livraisons de l'année 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements et acquisitions réalisés tout au long de l'année 2021. Sur l'exercice 2021, les revenus locatifs s'établissent à 156,8 ME, en augmentation de 10% par rapport à l'exercice 2020 et dépassant ainsi l'objectif initial de 154 ME.

Advicenne a conclu un partenariat de distribution exclusive avec FrostPharma AB, laboratoire pharmaceutique suédois, pour la commercialisation de Sibnayal dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède).

M6 prend le contrôle de Stéphane Plaza Immobilier avec l'acquisition de 2% du capital du réseau d'agences immobilières franchisées dont il détenait déjà 49%. M6 précise que cette opération valorise Stéphane Plaza Immobilier à 125 ME pour 100% du capital. Le réseau compte déjà 660 contrats de franchise, seulement 7 ans après sa création et sera désormais consolidé à 100% dans les comptes du groupe M6, au sein du segment " Diversifications ". En 2021, Stéphane Plaza Immobilier devrait réaliser un EBITA estimé à 12,5 ME, en croissance de 47%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bluelinea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est à l'achat sur Daimler avec un objectif de cours fixé à 90 Euros.

Oddo BHF conserve sa conviction à 'surperformance' sur Michelin, avec un objectif de cours relevé de 160 à 175 euros.

JP Morgan considère Vinci comme une opportunité d'achat visant 109 Euros.

INFOS MARCHES

Exel Industries : dividende de 1,6 euro.

La Française de l'Énergie : sur le SRD long only.

EN BREF

AB Science : initiera une étude du masitinib chez les patients atteints de sclérose en plaques.

Worldline a bouclé le rachat de 80% d'Axepta Italie.

Abionyx Pharma reçoit un AAC par l'ANSM pour CER-001 dans la COVID-19.

Forsee Power : certification DNV pour sa batterie Pulse 2.5 "marine".

CGG cède son activité de services et de stockage d'actifs physiques.