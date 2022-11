Préouverture Paris : manque de catalyseurs pour aller encore plus haut en Bourse de Paris

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises d'initiatives devraient s'avérer limitées aujourd'hui sur les marchés boursiers, en raison de l'imminence du scrutin de mi-mandat aux Etats-Unis. Les Républicains sont favoris, mais les marchés attendent de voir quelle situation ressortira du scrutin.

Le nombre de cas de COVID-19 est en forte hausse à Guangzhou, grand pôle industriel du sud du pays, comme dans d'autres grandes villes selon les derniers chiffres officiels et cela devrait aussi contribuer à limiter l'enthousiasme des investisseurs dans les échanges du jour, eux qui depuis vendredi ont de nouveau braqué les projecteurs sur la politique "0 Covid" de la 2ème économie mondiale...

WALL STREET

Wall Street a finalement terminé en hausse lundi, avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui mettent les Républicains et les Démocrates au coude à coude dans les sondages. Le S&P 500 prend 0,96% à 3.806 pts, tandis que le Dow Jones avance de 1,31% à 32.827 pts. Le Nasdaq remonte de 0,85% à 10.564 pts avec Apple... Rappelons que la cote américaine était parvenue à un sursaut vendredi, après de solides chiffres de l'emploi américain et malgré la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed. Sur le Nymex, le baril de brut WTI revient à 91,35$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises, tandis que l'euro retrouve la parité face au billet vert.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Europe :

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9992$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 97,74$. L'once d'or se traite 1.668$.

VALEURS A SUIVRE

Eurazeo annonce une poursuite de la croissance de la gestion d'actifs au troisième trimestre 2022. Les commissions de gestion ressortent à 280 ME sur 9 mois, en hausse de 22% par rapport au 9 mois et en progression de 25% sur les commissions en provenance de tiers. Les actifs sous Gestion (AUM) sont de 32 MdsE (+20% sur 12 mois) et la collecte auprès de tiers de 2,1 MdsE sur 9 mois. Pour 2022, le groupe anticipe une collecte d'environ 3 MdsE.

Carrefour engage aujourd'hui son nouveau plan stratégique, 'Carrefour 2026', pour accélérer sa transformation dans un contexte macroéconomique, géopolitique et climatique inédit. "Après avoir réussi son redressement, Carrefour est en position de force pour affronter les crises et accroître son leadership en s'appuyant sur sa raison d'être, la transition alimentaire pour tous, et son modèle omnicanal, fondé sur le digital, présenté en 2021" commente la direction. A l'appui de cette nouvelle ambition, Carrefour augmente son rythme d'investissements annuels à 2 MdsE (vs. 1,7 MdE) et fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 MdE à horizon 2026.

Renault annonce viser une accélération de sa marge opérationnelle au cours des prochaines années grâce à une stratégie dissociant l'électrique et le thermique et passant par de multiples partenariats pour compenser des capitaux limités. Le groupe automobile, qui a renoué l'an dernier avec un bénéfice après deux années de pertes, cible une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025, et de plus de 10% en 2030, contre 3,6% en 2021 et au moins 5% attendu cette année... Par ailleurs un accord-cadre est annoncé entre Geely et Renault Group dans la nouvelle entité dédiée aux moteurs thermiques. Chacun détiendra 50% des parts de la nouvelle société. La nouvelle société sera un fournisseur mondial autonome, produisant des groupes motopropulseurs hybrides de nouvelle génération et développant des technologies décarbonées et à faibles émissions depuis cinq centres de 'R&D' mondiaux. Lors de son lancement, la nouvelle société devrait fournir plusieurs clients industriels, dont Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, ainsi que Nissan et Mitsubishi Motors Company. Le partenariat pourrait par la suite fournir des groupes motopropulseurs à d'autres constructeurs.

Vicat : le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 2,697 milliards d'euros, en progression de +14,6% en base publiée et de +15,7% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2021. Sur le 3e trimestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vicat atteint 942 millions d'euros, en progression de +18,7% en base publiée et de +18% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2021.

Air France-KLM a publié le 27 octobre ses résultats financiers du troisième trimestre qui confirment la forte amélioration de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de son cash-flow libre opérationnel ajusté, permettant au groupe de trésorerie à près de 9,8 milliards d'euros. Dans ce contexte favorable, Air France-KLM a conclu un accord avec l'Etat français et le syndicat des 9 banques participant au PGE pour procéder au remboursement anticipé de 1 milliard d'euros sur les 3,5 milliards d'euros d'encours.

Ce montant comprend 800 millions d'euros pour le règlement de la tranche venant à échéance le 6 mai 2023 et 200 millions d'euros pour la tranche venant à échéance le 6 mai 2024. En décembre 2021, Air France-KLM avait procédé à un remboursement anticipé de 500 millions d'euros sur l'encours initial de 4 milliards d'euros. Avec ce remboursement anticipé supplémentaire de 1 milliard d'euros, l'encours total du PGE est ramené à 2,5 milliards d'euros

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Broadpeak, Altarea, Ashler & Manson, Delta Plus Group, Cabasse Group, Poujoulat, Oeneo, Aurea, Lacroix

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse entame le suivi de la valeur Hermès avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 1.230 euros, abaisse sur Kering son objectif de cours de 825 à 670 euros et ajuste son objectif sur LVMH à 785 euros, contre 800 euros auparavant.

HSBC abaisse sa recommandation sur Sodexo à "conserver", contre "acheter", mais relève son objectif de cours de 85 à 100 euros.

Berenberg ajuste son objectif de cours à 89,7 euros, contre 110 euros sur BioMerieux.

INFOS MARCHÉS

Ubisoft : émission obligataire de 450 ME.

Ipsos : lancement d'un programme de rachat d'actions.

Hexaôm : transfert sur Euronext Growth Paris au début janvier.

Vente-unique.com : projet de dividende de 0,28 euro par action.

EN BREF

Poxel présente les résultats de phase II (DESTINY-1) du PXL065 pour le traitement de la NASH.

MedinCell annonce le lancement de la phase 3 de F14 (mdc-CWM).

Riber : Christine Monier démissionne de son mandat au Conseil de Surveillance.

Hybrigenics présentera le 30 novembre prochain son plan stratégique.

Deinove : redressement judiciaire, reprise de cotation.