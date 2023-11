Préouverture Paris : manque de carburant au-dessus des 7.200 points?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu, ce matin à 9 heures, proche de son niveau de clôture d'hier, au-dessus des 7.200 points, sauf bouleversement durant les trente minutes précédant le coup d'envoi de la séance du jour.

Hier (+0,33%), le marché parisien a poursuivi dans le sillage de son envolée de mardi (+1,39%) et a clôturé au-dessus des 7.200 points pour la première fois depuis le 21 septembre dernier. Les anticipations de fin de remontée des taux d'intérêt des grandes banques centrales au regard du reflux des pressions inflationnistes continuent de guider le sentiment des investisseurs.

Parmi les principaux indicateurs économiques du jour, sont attendus l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de novembre, la statistique de la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois d'octobre. Autant de données qui pourraient fournir aux investisseurs des signes sur l'évolution de la conjoncture.

Côté politique monétaire, une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, dans le cadre de la conférence annuelle du Conseil européen du risque systémique, est prévue à 12h30, tandis que d'autres responsables de la Fed et de la Banque d'Angleterre doivent également s'exprimer dans la journée.

WALL STREET

Wall Street s'est encore affiché dans le vert mercredi, après un gros rallye la veille dans la foulée des chiffres rassurants de l'inflation US. Le S&P 500 gagne 0,16% à 4.502 pts et le Dow Jones termine en progression de 0,47% à 34.991 pts. Le Nasdaq avance de 0,07% à 14.103 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0835 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,79 $. L'once d'or se traite 1.966 $.

VALEURS A SUIVRE

Renault : Nissan Finance Co, Ltd -contrôlée par Nissan Motor Co- a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 novembre, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% des droits de vote de Renault SA. Elle détient 44.358 343 actions Renault SA représentant 88.716.686 droits de vote, soit 15% du capital et 22,13% des droits de vote du constructeur automobile. Nissan Finance précise que ce franchissement de seuils résulte de l'entrée en vigueur, le 8 novembre, d'un nouvel accord d'alliance conclu entre Renault SA et Nissan Motor Co., Ltd en date du 26 juillet, tel que modifié et reformulé le 7 novembre, le 'New Alliance Agreement'. La participation de Renault SA dans Nissan Motor Co a été réduite à environ 15% du total du capital social émis et des droits de vote de Nissan Motor Co.

GenSight Biologics annonce qu'un laboratoire indépendant confirme le titre viral du second lot de 'Drug Substance' (DS) pour Lumevoq, produit selon les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF, ou Good Manufacturing Practice (GMP)). "Le succès de ces deux lots GMP confirme la robustesse de notre processus de fabrication, et illustre le travail fantastique réalisé par notre équipe, avec notre partenaire de production, au cours des 12 derniers mois", estime Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics. "Ces succès renforcent notre confiance dans notre capacité à conduire avec succès une campagne PPQ en 2024". Suite à cette confirmation, la société est devenue éligible au tirage de la 2e tranche du financement relais signé en août 2023 avec Sofinnova Partners, Invus et UPMC Enterprises. Le tirage de la 2e tranche déclenchera également la conversion automatique des obligations convertibles en actions de la première tranche de 6 millions d'euros, à un prix de conversion de 0,7122 euro. Cette 2e tranche, d'un montant de 4 ME, étendra l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à mi-décembre 2023.

Soitec : la marge d'EBITDA a atteint le niveau de 33% sur le semestre (35,5% un an plus tôt) tandis que le groupe souligne avoir maintenu des investissements significatifs en R&D. Le résultat opérationnel courant recule à 85 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024. Il représente 21,3% du chiffre d'affaires contre 23,4% au 1er semestre 2022-2023. Le groupe a généré un free cash-flow négatif de 85 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024 contre un free cash-flow positif de 7 millions d'euros au 1er semestre 2022-2023. Le bénéfice net semestriel se replie de 16% à 80 ME.. Le groupe révise à la baisse ses perspectives annuelles : le chiffre d'affaires 2023-2024 est attendu en recul d'un pourcentage d'environ "mid-single digit" à périmètre et taux de change constants (stable auparavant) et la marge d'EBITDA autour de 35% (maintenue à environ 36% auparavant).

Vallourec a publié un RBE de 222 millions d'euros au T3, porté par la solide rentabilité du segment Tubes. La dette nette est réduite de moitié par rapport au T3 2022, de 1.493 millions d'euros à 741 millions d'euros. Le groupe souligne une demande et des prix en hausse à l'international pour le segment Tubes. Les volumes de commandes sont en reprise aux Etats-Unis avec des prix de marché qui devraient se stabiliser à court-terme. Une révision à la hausse du RBE annuel est par ailleurs annoncée pour l'exercice 2023 : Vallourec anticipe ainsi un RBE annuel situé entre 1.075 millions d'euros et 1.175 millions d'euros, contre, précédemment, un RBE attendu entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Reworld Media, Groupe EPC, TotalEnergies EP Gabon, Foncière Volta, M2i, Prologue, Avenir Telecom, Parrot

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley reste à 'pondération de marché' sur Voltalia avec un objectif ramené de 16 à 10 euros.

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Legrand avec un objectif de cours ajusté de 97 à 95 euros.

HSBC est à l'achat sur Publicis avec un cours cible qui passe de 87 à 88 euros et reste à l'achat aussi sur ALD, mais avec un objectif ramené de 15 à 11 euros.

Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Alstom, mais ajuste son cours cible de 32 à 25 euros.

Barclays est à 'pondération de marché' sur ArcelorMittal avec un objectif ramené de 27 à 26 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à 'vendre' sur Clariane avec un objectif coupé à 2,28 euros.

INFOS MARCHE

Geci International : regroupement d'actions

DBT : regroupement d'actions

Global Bioenergies renforce sa trésorerie

EN BREF

Vallourec : nouvelles commandes d'Aramco pour plus de 300 millions de dollars

GTT : commande de HD Hyundai Heavy Industries

Haffner Energy : 1ère étape de financement de sa première usine