Préouverture Paris : les titres Arcelor, Arkema, Engie, Crédit Agricole, JC Decaux, Bénéteau, Orpea à suivre !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les indicateurs de préséance annoncent ce matin un schéma identique à celui des dernières séances, à savoir une ouverture en légère baisse pour le CAC 40.

Toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections de mi-mandat américaine, notamment pour le sort du Sénat, les investisseurs sont tournés vers la publication, à la mi-journée, des données sur l'inflation américaine qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur le rythme du resserrement monétaire de la Fed...

A Paris, côté valeurs, à suivre, les titres Arcelor, Arkema, Crédit Agricole, Engie, JC Decaux, Bénéteau, Orpea suite aux dernières publications et annonces...

WALL STREET

Wall Street était orienté en net repli mercredi, le S&P 500 abandonnant 2,08% à 3.748 pts, le Nasdaq -2,48% à 10.353 pts et le Dow Jones -1,95% à 32.513 pts au sortir du scrutin des "midterms" aux Etats-Unis. Les républicains devraient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, mais l'issue reste très incertaine concernant le Sénat... La "vague rouge" espérée par les républicains ne semble quoi qu'il en soit pas s'être matérialisée. Les stratèges politiques rappellent qu'un Congrès ou un 'gouvernement' américain divisés ont été historiquement favorables pour les actions, bien que le résultat de cette année ne soit sans doute pas un facteur si déterminant étant donné les enjeux des thèmes de premier plan qui restent l'inflation, les matières premières, l'Ukraine ou encore la politique chinoise de "zéro-Covid"...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0026$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,54$. L'once d'or se traite 1.708$.

VALEURS A SUIVRE

Arkema : L'EBITDA ressort en légère croissance à 495 ME (474 ME au T3-21) et la marge d'EBITDA à 16,7%. Le résultat net courant s'établit à 260 ME (258 ME au T3-21), soit 3,52 euros par action. Le groupe souligne une forte génération de cash avec un flux de trésorerie courant de 434 ME. La dette nette est bien maîtrisée à hauteur de 2.615 ME (2.789 ME à fin juin 2022),dont 700 ME d'obligations hybrides. La direction confirme l'objectif annuel : Arkema vise en 2022 un EBITDA de 2.100 ME, soit une croissance d'environ 20% de l'EBITDA annuel à périmètre constant par rapport à 2021.

Orpea a pris connaissance, "en même temps que le marché", de la lettre ouverte publiée par Nextstone Capital et Mat Immo Beaune, deux actionnaires se présentant comme agissant de concert et représentant ensemble moins de 3% du capital et des droits de vote. "Compte tenu des nombreuses contre-vérités contenues dans ce courrier, ORPEA entend rétablir la réalité des faits auprès du marché et constate que ce courrier est réalisé au mépris des recommandations de place encadrant l'activisme actionnarial", débute Orpea. La société constate qu'avant même la présentation du plan de transformation d'ORPEA du 15 novembre, ces deux actionnaires minoritaires se livrent "à une critique publique des orientations stratégiques du Groupe exposée sous forme d'allégations, en soutien d'une thèse qui ne vise qu'au démantèlement du Groupe".

Engie relève ses objectifs annuels après avoir enregistré des résultats en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le premier fournisseur de gaz en France table désormais sur un résultat net récurrent part du Groupe 2022 dans une fourchette de 4,9 à 5,5 milliards d'euros (contre au moins 4,4 MdsE précédemment), sur la base d'une fourchette indicative d'EBITDA de 13,2 à 14,2 MdsE et d'EBIT de 8,5 à 9,5 MdsE. Cette guidance est présentée dans un contexte de forte volatilité des marchés de l'énergie, elle tient compte de la meilleure estimation possible de l'impact potentiel des mesures d'urgences proposées par l'Union européenne, principalement en France et en Belgique, ainsi que du renversement attendu des effets timing positifs observés au cours des neuf premiers mois.

Crédit agricole a publié un bénéfice net très supérieur aux attentes de la place au troisième trimestre. La banque indique ainsi avoir dégagé sur la période écoulée un bénéfice net en repli de 3,6% à 1,35 Milliard d'euros, tandis que les analystes attendaient en moyenne 1,17 Milliard d'euros selon le consensus de marché.

JCDecaux : Le chiffre d'affaires ajusté du 3e trimestre 2022 est en hausse de +14,4% à 808,4 millions d'euros (706,5 ME au 3e trimestre 2021). En organique (i.e. en excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change, et l'impact limité lié aux variations de périmètre sur ce trimestre), le chiffre d'affaires ajusté est en augmentation de +9%. La croissance du chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est de +10,2% au 3e trimestre 2022. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ajusté de JCDecaux s'établit à 2,283 milliards d'euros (1,788 MdsE un an plus tôt). Il est en croissance de 27,6% en données publiées. En organique, le chiffre d'affaires ajusté est en augmentation de +22,8%.

Bénéteau a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires de 317,1 millions d'euros, en croissance de +19,9% par rapport à 2021 (+14,3% à taux de change constant), en ligne avec les prévisions annuelles de la dernière communication financière du 28 septembre. A fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est ainsi élevé à 1.032,2 ME, en croissance de +11,8% par rapport à 2021 (+8,6% à taux de change constant). La division Bateau a été en croissance de 7,5% sur les 9 premiers mois (+3,8% à parités constantes) en raison des tensions sur les approvisionnements qui ont affecté les livraisons du 1er semestre, tandis que la Division Habitat a poursuivi sa très forte croissance (+35,6%).

Valneva fait état d'un chiffre d'affaires sur neuf mois de 249,9 millions d'euros, multiplié par près de 3,5 fois par rapport à 2021. Le groupe a enregistré 74,4 ME de ventes de produits (contre 45,5 ME sur les neuf premiers mois de 2021) grâce à la reprise des ventes des vaccins du voyage et aux ventes du vaccin contre la Covid-19 en Europe. Les ventes de produits hors COVID-19 ont-elles enregistré une croissance à deux chiffres (11,2%) par rapport à la même période de l'année précédente. Valneva a également enregistré 175,5 ME d'Autres Revenus (contre 24 ME sur les neuf premiers mois de 2021), principalement liés à la reconnaissance des revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la Covid-19. La marge brute totale sur les ventes de produits ressort à 55,4% contre 37,8% sur les neuf premiers mois de 2021 tandis que la perte opérationnelle atteint 57,1 ME contre 237,6 ME un an plus tôt. Enfin, la perte nette diminue a 99,1 ME contre 245,9 ME sur les neuf premiers mois de 2021. La trésorerie et équivalents de trésorerie atteignent 261,0 ME à fin septembre.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Nanobiotix, MRM, Euro Ressources, Jacquet Metals, Equasens, Bilendi, Ateme, Innelec, Neunrones, Celyad Oncology

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHÉS

Safe jette les bases de son futur regroupement d'actions.

Auplata Mining Group : émission obligataire de 1 ME.

EN BREF

Stellantis investit 300 ME dans son usine de Kénitra au Maroc.

Visiomed Group : discussions avec Abrar pour une implantation sur le marché saoudien.

Berkem : un nouvel actif extrait de la feuille de kiwi.

Icade : objectif atteint pour le plan de cession 2022.