Préouverture Paris : les tensions internationales pèsent...

Après une séance pour pas grand chose hier en l'absence de Wall Street, la semaine va vraiment pouvoir commencer ce mardi dans un climat international de plus en plus tendu... Après la visite surprise de Joe Biden en Ukraine hier, les marchés attendent le discours de Poutine à Moscou ce mardi qui pourrait marquer une nouvelle escalade, tandis que la Chine s'inquiète d'une possible propagation mondiale du conflit... En attendant, le CAC40 qui reste proche de ses records battus en séance à 7.387,29 points jeudi dernier est attendu en léger repli en pré-séance ce mardi... La Fed et sa politique monétaire resteront par ailleurs au centre de toutes les attentions avec, demain mercredi, la publication des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine... Les publications d'entreprises restent aussi nombreuses avec ce matin Capgemini, Engie, Worldline ou encore Edenred...

Wall Street était fermé lundi pour la "Journée des Présidents".

A suivre aux Etats-Unis ce mardi :

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Reventes de logements existants. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0670 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83$. L'once d'or se traite 1.840$ et le bitcoin pointe à 24.978$.

-Barclays surpondère Air France-KLM en visant un cours de 2,30 euros, démarre le suivi d'EasyJet à pondération en ligne en ciblant 510 GBp, suit Lufthansa à 'surpondérer' en visant 14,80 euros et démarre le suivi à 'surpondérer' de Ryanair en ciblant 23 euros.

-Jefferies reste à l'achat de Sika avec un objectif qui passe de 292 à 322 CHF et est à l'achat sur Technip Energies avec un objectif cible ajusté de 17 à 22 euros.

-Goldman Sachs est à l'achat sur Puma avec un objectif qui remonte de 96 à 100 euros.

Engie va augmenter son dividende de 65% après avoir vu ses résultats s'envoler l'an passé grâce à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité causée par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'énergéticien a ainsi dégagé sur l'exercice 2022 un résultat net récurrent part du groupe de 5,2 milliards d'euros, contre 2,9 MdsE un an plus tôt, pour des revenus en augmentation de 62,2% (+60,4% en organique) à 93,9 MdsE. Le résultat opérationnel s'élève à 9 MdsE contre 6,1 MdsE en 2021, en hausse organique de 43%.

Le conseil d'administration propose un dividende de 1,40 euro par action au titre de 2022, contre 0,85 euro sur l'exercice précédent, ce qui correspond à un taux de distribution de 65%, en ligne avec la politique de dividende du Groupe visant à distribuer 65 à 75% du résultat net récurrent part du Groupe et incluant un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période de 2023 à 2025..

Le Groupe prévoit à moyen terme une croissance principalement portée par les investissements dans les Renouvelables et par l'amélioration des performances d'Energy Solutions, ainsi qu'une contribution stable des Infrastructures. GEMS permettra de renforcer le modèle intégré en garantissant la sécurité d'approvisionnement en énergie, l'optimisation et la gestion des risques pour ENGIE et ses clients. En raison de l'arrêt progressif des centrales d'ici 2025 en Belgique, la contribution nucléaire a été exclue de l'indication de l'EBIT.

D'un point de vue financier, le management vise un RNRpg entre 3,4 et 4 MdsE en 2023, entre 3,8 et 4,4 MdsE en 2024 et entre 4,1 et 4,7 MdsE en 2025. L'EBIT excluant le Nucléaire est anticipé entre 6,6 et 7 ,6 MdsE cette année et entre 7,2 et 8,2 MdsE l'an prochain. Engie continue de viser une notation de crédit " strong investment grade " et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4.

Capgemini : Le Chiffre d'affaires est de 21.995 millions d'euros, en hausse de 21,1%. La croissance annuelle ressort à 16,6% à taux de change constants et à +15,3% en organique. La croissance au du 4ème trimestre est de +14% à taux de change constants et de +12,8% en organique. Le taux de marge opérationnelle s'inscrit à 13%, en progression de 10 points de base.

En conséquence, le résultat net part du Groupe pour l'exercice 2022 enregistre une hausse de 34% sur un an pour s'établir à 1.547 millions d'euros, tandis que le bénéfice par action (non dilué) progresse de +32% à 9,09 euros. Le résultat normalisé par action atteint 11,09 euros. Avant reconnaissance de la charge transitoire d'impôt, le résultat normalisé par action est de 11,52 euros, en progression de 25% sur un an.

La génération de free cash-flow organique s'élève à 1.852 millions d'euros, soit un montant supérieur à 1.700 millions d'euros conformément à l'objectif visé pour 2022.

Le groupe souligne la hausse de 34% du résultat net part du Groupe et de 25% du résultat normalisé par action.

Le free cash-flow organique est de 1.852 millions d'euros

La proposition de dividende est de 3,25 euros par action.

Pour l'exercice 2023, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,0% et 13,2% ;

Une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.

Les variations de périmètre devraient représenter 0,5 point de croissance en bas de la fourchette visée et 1 point en haut de fourchette.

Les résultats d'Edenred atteignent de nouveaux records, portés par une croissance de 25% de ses revenus en 2022. Le Revenu total s'établit à plus de 2 milliards d'euros, en hausse de 24,8% en données publiées et de 21,2% en données comparables par rapport à 2021.

Le Chiffre d'affaires opérationnel ressort en progression de 19,2% en données comparables, dont une croissance de 22,3% au quatrième trimestre.

Les autres revenus sont multipliés par deux à 87 millions d'euros, tirés par la forte croissance du volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt.

Le groupe affiche des performances financières record, en ligne avec la croissance de l'activité :

L'EBITDA est de 836 millions d'euros, en hausse de 24,9% en données publiées et de 23,3% en données comparables

La Marge d'EBITDA ressort à 41,2%, en progression de 0,7 point en données comparables.

Le Résultat net, part du Groupe est de 386 millions d'euros, en croissance de +23,3%.

Le Free Cash-Flow s'établit à 881 millions d'euros, tout en accélérant ses investissements technologiques.

- Ratio d'endettement à un niveau de 0,4x l'EBITDA

- Dividende proposé de 1 euro par action, en hausse de 11%.

Worldline, leader international des services de paiement, a présenté aujourd'hui ses résultats annuels 2022, marqués par une solide exécution des objectifs annuels avec une croissance organique à deux chiffres, soit un Chiffre d'affaires de 4.364 millions d'euros, en hausse de 10,7% en organique.

L'EBO ressort à 1.133 millions d'euros, soit 26% du chiffre d'affaires, en hausse de 110 points de base. Le flux de trésorerie disponible est de 520 millions d'euros, 45,9% de conversion de l'EBO.

Le groupe anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires; Plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022; 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible.

Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Manufacturing Commercial Vehicles (MCV), premier constructeur automobile égyptien spécialisé dans les véhicules commerciaux, a choisi d'équiper son premier véhicule électrique intégral avec les systèmes de batteries FORSEE ZEN PLUS.

Il s'agit de la première commande pour les nouveaux systèmes de batteries à haute énergie ZEN PLUS lancés par Forsee Power en 2022.

Forsee Power propose un large panel de technologies pour répondre à tous les modes de fonctionnement - charge au dépôt ou charge rapide, véhicule électrique à pile à combustible - dans différents formats. Le Groupe est partenaire du plus grand nombre d'équipementiers de bus en Europe et a déjà équipé plus de 1.800 bus, plaçant ainsi Forsee Power en position de leader européen sur ce marché.

Le spécialiste des multicoques à voile Catana Group annonce ouvrir une nouvelle page de son histoire avec la création d'un pôle motonautique au Portugal grâce à la prise de participation majoritaire dans la société portugaise Composite Solutions.

Moyennant un investissement de 2 ME, Catana prend une participation de 50,01% de la société Composite Solutions, valorisée 4 ME. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, au travers sa filiale AP Yacht Conception, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 ME. Les fondateurs de la société conservent par ailleurs 10% du capital.

Disposant aujourd'hui d'un capital de 260 KE, le tour de table s'est d'ores et déjà entendu pour porter le capital de cette société à 5 ME d'ici l'été prochain. Ces apports en capital seront exécutés au prorata de leur participation.

Automobile : Le marché automobile européen débute bien l'année. Selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 11,3% dans l'Union européenne le mois dernier, à 760.041 unités. S'il s'agit d'un sixième mois consécutif d'amélioration, l'ACEA souligne néanmoins que la performance de janvier est à relativiser dans la mesure où le mois bénéficiait d'une base de comparaison inhabituellement modeste alors que le marché avait touché un plus bas historique en janvier 2022.

Au niveau national, la performance positive de la région se reflète dans trois des quatre marchés clés. Les plus fortes hausses ont été observées en Espagne (+51,4%) et en Italie (+19,0%), suivies de la France, avec une croissance plus modeste mais toujours solide (+8,8%). L'exception à cette tendance positive est l'Allemagne, qui a enregistré une baisse de ses immatriculations de 2,6% le mois dernier.