Préouverture Paris : les taux et les tensions internationales pèsent encore...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une séance prudente hier, la tendance est encore attendue légèrement négative ce mercredi matin dans le sillage de Wall Street qui a terminé dans le rouge vif hier soir dans un climat international de plus en plus tendu... Après la visite surprise de Joe Biden en Ukraine, Vladimir Poutine a fait monter les enchères hier à Moscou en désignant l'Occident comme son adversaire et en décidant de sortir du traité 'New START' sur les armes stratégiques nucléaires, de quoi marquer une nouvelle escalade, tandis que la Chine se montre toujours globalement solidaire de Moscou... Autre sources de soucis, les indices de conjoncture plus fermes que prévu des deux côtés de l'Atlantique, de quoi possiblement retarder un allègement des conditions de crédit espéré après l'été. Les taux à 10 ans sont montés à 3,94% hier soir à Wall Street. La Fed et sa politique monétaire resteront par ailleurs au centre de toutes les attentions ce mercredi, avec la publication ce soir des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine...

WALL STREET

La cote américaine a accusé le coup mardi : Le S&P 500 perd ainsi 2% à 3.997 pts, le Dow Jones chute de 2,06% à 33.129 pts et le Nasdaq cède 2,5% à 11.492 pts, alors que les opérateurs s'inquiètent du risque géopolitique grandissant, ainsi que d'une perspective plus durable que prévu de l'austérité monétaire de la Fed... Les publications financières mitigées des détaillants phares Walmart et Home Depot pèsent aussi sur le sentiment de marché. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,6% à 76$. L'indice dollar prend 0,3% face à un panier de devises de référence.

Wall Street qui était fermé lundi pour le 'Presidents Day' a donc rouvert ses portes avec une sérieuse gueule de bois... Côté indicateurs, l'économie américaine se redresse, à en croire les données des indicateurs PMI publiés : Ainsi, l'indice PMI composite préliminaire américain du mois de février atteint un niveau de 50,2, supérieur à 50 et donc en territoire d'expansion, alors qu'il était attendu à 47,6 selon FactSet. L'indice manufacturier ressort à 47,8 contre 47,2 de consensus. L'indicateur des services s'établit à 50,5 contre 47 de consensus FactSet.

En attendant, l'hypothèse d'une hausse de taux un peu plus musclée le mois prochain monte en puissance... James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, allant un peu au-delà du narratif jusqu'alors standard, a déclaré qu'il n'exclurait pas une hausse de 50 points de base en mars et qu'il était favorable à l'atteinte prochaine d'un taux directeur entre 5,25 et 5,50%. Il a également affirmé qu'il avait plaidé pour une hausse de 50 points de base lors de la réunion de février. Bullard a précisé que davantage de hausses étaient nécessaires pour maintenir les anticipations d'inflation à un niveau bas.

Loretta Mester de la Fed de Cleveland a aussi indiqué récemment qu'elle avait vu 'un cas convaincant' pour une hausse de 50 points de base lors de la réunion du FOMC de février. Mester a déclaré que les données entrantes n'avaient pas changé son point de vue selon lequel les taux devraient dépasser les 5% et y être maintenus pendant un certain temps pour garantir que l'inflation revienne à 2%. Elle a constaté la tension sur le marché du travail, affirmant que la croissance des salaires était d'environ 1 à 1,5 point de pourcentage au-dessus du niveau compatible avec la stabilité des prix.

Les facteurs tels que des données solides sur le marché du travail et une inflation persistante, ont conduit certains économistes à s'inquiéter plus encore d'une erreur politique... L'outil FedWatch, quant à lui, montre une probabilité de 76% d'une hausse de taux de 25 points de base le 22 mars, à l'occasion de la future réunion monétaire, et une probabilité de 24% environ d'un geste de 50 points de base, qui porterait la fourchette sur les taux des fed funds entre 5 et 5,25%.

Sur le front macroéconomique en Europe, le dynamisme des services a soutenu la croissance de l'activité en zone euro avec un PMI composite de 52,3 en février. Au Royaume-Uni, l'activité du secteur privé a également affiché un sursaut avec un PMI composite flash de 53 en février contre 48,5 en janvier. En Allemagne, le moral des investisseurs a continué de s'améliorer en février selon l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW. Ces bons chiffres européens alimentent les craintes d'un resserrement monétaire prolongé de la BCE... L'euro pointe en attendant sur les 1,0655/$.

Le baril de Brent se négocie sous les 83$. L'once d'or se traite 1.836$ et le bitcoin pointe à 24.058$.

BROKERS

Berenberg conserve BNP Paribas avec un objectif ajusté de 55 à 70 euros.

Credit Suisse repasse de 'neutre' à 'surperformance' sur

Publicis en ciblant un cours de 87 euros.

JP Morgan repasse de 'neutre' à 'surpondérer' sur Air France-KLM en ciblant un cours de 2,25 euros.

Jefferies est à l'achat sur Allianz, mais avec un objectif abaissé de 250 à 245 euros.

Julius Baer est toujours à l'achat sur Nestlé mais avec un objectif qui passe de 130 à 125 CHF.

VALEURS A SUIVRE

Stellantis va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros après avoir dévoilé des résultats 2022 records. Le groupe, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a enregistré l'an passé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26%, pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en croissance de 18%, fruit d'une dynamique de prix nets solide, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positif. Le résultat opérationnel courant ressort à 23,3 MdsE, en hausse de 29%, matérialisant une marge de 13,0%, qui dépasse l'objectif de 12% prévu pour 2030. Des chiffre supérieurs aux attentes des analystes. Tous les segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats, précise le constructeur automobile, dont le free Cash-Flow industriel a bondi de 78% à 10,8 MdsE.

Stellantis a accéléré sa stratégie d'électrification avec une hausse de 41% des ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 288.000 véhicules en 2022.

"Outre nos résultats record et la mise en oeuvre rigoureuse de notre Plan Stratégique Dare Forward 2030, nous avons également démontré l'efficacité de notre stratégie en matière d'électrification en Europe. Nous disposons désormais de la technologie, des produits, des matières premières et de l'écosystème complet de batteries pour mener à bien cette même transformation en Amérique du Nord, avec nos premiers véhicules Ram 100 % électriques en 2023 et Jeep(R) en 2024. Je remercie sincèrement chacun de nos employés et nos partenaires pour leur contribution à un avenir plus durable", affirme Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

Concernant le dividende ordinaire de 4,2 milliards d'euros correspondant à un montant à verser de 1,34 euro par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires, le calendrier prévu pour le NYSE, Euronext Milan et Euronext Paris sera le suivant : date de détachement le 24 avril, date d'enregistrement le 25 avril et date de paiement le 4 mai.

Danone affiche un Chiffre d'affaires net de 27.661 millions d'euros en 2022, en progression de +13,9% en données publiées et de +7,8% en données comparables, intégrant un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -0,8 %. L'effet volume/mix pro forma est de +0,2% hors EDP Russie.

Le Chiffre d'affaires ressort ainsi en hausse de 7% en données comparables au T4, un peu supérieur aux attentes de la place :

*+9,7% en Amérique du Nord, porté par les marques International Delight, Activia, Oikos et Silk);

*+4% en Europe, tiré par l'effet prix, et soutenu par la Nutrition Spécialisée;

*+3,4% en Chine, Asie du Nord & Océanie, porté par la Nutrition Spécialisée et EDP;

*+9,8% dans le Reste du Monde, tiré par l'effet prix, grâce à une contribution de toutes les catégories et toutes les géographies.

La Marge opérationnelle courante est à 12,2%, accompagnée par le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences.

Dans un contexte de transformation, le BNPA courant résilient ressort à 3,43 euros, en hausse de +3,6% par rapport à 2021.

Le Free cash-flow s'établit à 2,1 milliards d'euros, avec un focus particulier sur le cycle de conversion de trésorerie et sur l'allocation de capital. Le dividende proposé est de 2 euros par action.

L'Objectifs 2023 est en ligne avec les objectifs de moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et une amélioration modérée de la marge opérationnelle courant.

Ipsen annonce l'extension de son offre publique d'achat sur les actions d'Albireo Pharma Inc au 1er mars 2023.

Ce délai supplémentaire permettra de satisfaire la condition HSR, comme le prévoit l'accord de fusion.

Les actionnaires d'Albireo sont invités à apporter leurs actions à l'offre dès aujourd'hui.

Saint-Gobain se renforce en Inde. Le groupe français a conclu un accord en vue de l'acquisition de U.P. Twiga Fiberglass (UP Twiga), leader sur le marché de l'isolation en laine de verre en Inde. UP Twiga détient deux usines de production près de Delhi et Mumbai. L'entreprise exploite la technologie Saint-Gobain, sous licence depuis 2005, pour la fabrication de laine de verre en Inde et ses solutions offrent une gamme complète d'applications.

Avec l'acquisition récente de Rockwool India Pvt dans la laine de roche et les positions de Saint-Gobain comme no1 en plaque de plâtre et vitrage, UP Twiga renforce le positionnement de Saint-Gobain dans les solutions d'aménagement intérieur et de façade en Inde, qui devraient bénéficier de normes de construction plus strictes et de la forte demande pour les solutions alliant performance énergétique et confort acoustique et thermique.

Saint-Gobain joue dans ce pays un rôle de leader dans la promotion de bâtiments "verts", en offrant ses solutions de construction durable grâce à son innovation orientée marchés et clients, et à la grande notoriété de sa marque. Au cours des dernières années, le Groupe a significativement investi dans la croissance en Inde et opère maintenant 33 usines à travers le pays.

Ipsen S.A. a annoncé que sa filiale détenue indirectement à 100%, Anemone Acquisition Corp, avait prolongé le délai de validité de son offre publique d'achat annoncée précédemment en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Albireo Pharma, Inc. (NASDAQ : ALBO) au prix net de 42$ par action, payable au détenteur en numéraire, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par Action contractuel non transférable, jusqu'à 23h59, heure de l'Est, le mercredi 1er mars 2023, sauf en cas de nouvelle prolongation.

L'offre publique d'achat devait auparavant expirer une minute après 23h59, heure de l'Est, le mardi 21 février 2023. L'ensemble des autres modalités et conditions de l'offre publique d'achat restent inchangées.

Plastic Omnium a atteint l'ensemble des objectifs financiers qu'il s'était fixés pour l'année 2022 et revoit à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires à horizon 2025. La forte progression du chiffre d'affaires économique (+18,2% à 9.477 millions d'euros), dont +9,7% en

organique, est confirmée, avec une surperformance de +2,2 points par rapport à la production automobile mondiale.

La Marge opérationnelle ressort en nette progression de 20,2% à 364 millions d'euros, soit 4,3% du chiffre d'affaires consolidé en données publiées (5,1% hors acquisitions dont 5,5% sur le deuxième semestre), fruit de l'excellence de la performance industrielle et d'une gestion opérationnelle dynamique et agile.

Le résultat net part du groupe est en très forte croissance (+32,6% à 168 millions d'euros en données publiées). De quoi proposer un dividende de 0,39 euro par action, en progression de +39%.

Le groupe souligne l'intensification de la dynamique commerciale sur le marché très prometteur de l'hydrogène, avec la signature de contrats majeurs (Safra, Stellantis, Hyvia, Ford) et la construction à venir de la plus grande usine de

réservoirs à hydrogène d'Europe.

L'année a de nouveau été marquée par une forte génération de cash-flow libre à 289 millions d'euros hors acquisitions (243 millions d'euros avec acquisitions), très nettement au-dessus des objectifs.

Malgré les 1,3 MdsE qui ont été investis en 2022, le groupe maintient une structure financière très robuste (ratio d'endettement de 1,9x l'EBITDA).

La direction souligne la poursuite de la feuille de route de neutralité carbone, avec une baisse des émissions de CO2 (Scope 1&2) de 9% par rapport à 2021 et 26% par rapport à 2019, année de référence de ses engagements.

Conforté par la bonne dynamique commerciale et opérationnelle, le groupe vise les objectifs suivants :

- Un Chiffre d'affaires en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale).

- Une Marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%.

- Un Cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

Au regard de sa dynamique commerciale portée par ses investissements d'avenir, le groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires qu'il anticipe désormais au dessus de 11,5 milliards d'euros à horizon 2025 contre 11 milliards d'euros initialement communiqué en mai 2022 lors du Capital Markets Day.

-Marge opérationnelle en euros en croissance annuelle moyenne supérieure à +15% entre 2022 et 2025.

-Cash-flow libre compris entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.

Après une année 2021 où les volumes de vente ont atteint des sommets, Thermador Groupe anticipait début 2022 le retour d'une certaine normalité. Malheureusement, l'agression russe en Ukraine a provoqué une onde de choc mondiale dont les conséquences ont été à la fois innombrables et soudaines. Elles perdurent aujourd'hui et vont probablement se faire sentir pendant plusieurs décennies. Certaines d'entre elles concernent directement les activités de Thermador Groupe.

Sur l'exercice 2022, Thermador Groupe réalise un chiffre d'affaires de 553,86 millions d'euros, en croissance de 13,8% (544,79 ME à périmètre constant ; +12%).

Son résultat opérationnel ressort à 79,59 ME en croissance de +8,7%.

Le résultat net part du groupe grimpe de +11,3%, à 58,9 ME.

Thermador Groupe a contracté deux nouveaux prêts bancaires à taux fixes, d'un montant total de 31 ME et sur une durée de 7 ans, pour financer l'acquisition de DPI. La probabilité de réunir les conditions requises pour le versement d'un complément de prix de 5,16 ME étant très élevée, Thermador Groupe l'a totalement provisionné.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie s'élève à 16 ME, pour 46,6 ME de dette bancaire et 299,7 ME de capitaux propres après affectation du résultat. La structure financière reste très solide.

Thermador Groupe maintient ses objectifs décennaux basés sur une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7%. Thermador Groupe aborde l'année 2023 avec la certitude d'avoir à répercuter une hausse de prix moyenne supérieure à 4%.

En revanche, Thermador Groupe n'est pas en mesure d'évaluer l'ampleur de l'impact de l'inflation sur les volumes et sur l'investissement. Sur le marché du bâtiment, Thermador Groupe compte sur la rénovation pour compenser la baisse annoncée du nombre de mises en chantier des logements neufs.

Parallèlement à l'intégration progressive de DPI, Thermador Groupe se concentre sur les synergies possibles auprès des acteurs des travaux publics. Dans l'industrie et à l'international où son potentiel de développement est important, Thermador Groupe cherche à faire croître ses parts de marché.

Enfin, le groupe anticipe une année difficile pour notre activité grand public, conséquence directe de la baisse du pouvoir d'achat des Français.

Attaché à la régularité de sa redistribution auprès de ses actionnaires, Thermador Groupe propose une augmentation de 4% du dividende à 2,08 euros, soit 32,5% du bénéfice net par action.

A l'issue d'une année annoncée pleine de défis à relever, ACTIA a consolidé sa croissance avec un chiffre d'affaires de 499,8 ME, en progression de +12,1%, après +5,5% en 2021, en tenant compte des retraitements IFRS pour la cession de la Division Power réalisée le 1er août 2022.

L'investissement permanent du Groupe dans ses métiers et savoir-faire, sans interruption malgré les crises traversées, a permis à tous les segments de marché d'ACTIA de progresser et d'absorber l'arrêt du contrat significatif avec Volvo Car (43,1 ME).

À l'exception du recul des Véhicules Légers, en lien avec la fin annoncée de ce contrat, la croissance s'établit entre +3,5% (Énergie) et +46,3% (Aéro, Défense & Space). Cela a pu être accompli alors même que les approvisionnements en composants sont restés sous tension, continuant à engendrer des retards de production (plus de 10 ME en fin d'année) et le stockage de références qui ont moins de difficulté à être réceptionnées.

Le portefeuille de clients et le carnet de commandes d'ACTIA Group sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 ME de chiffre d'affaires et ce, malgré les cessions opérées courant 2022. Pour 2023, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15%.

Korian : Grâce au plan de transformation engagé depuis 2019 et à la priorité donnée à la qualité et à la performance sociale, Korian a délivré en 2022 des résultats solides avec une croissance organique de 6,2%, et une marge d'Ebitda de 13,4%.

Le taux d'encadrement moyen par résident pour les maisons de retraite s'établit à 0,78.

Le groupe souligne le développement de l'activité dans les trois segments, avec une croissance organique de 6,2% (croissance publiée de 5,6%), soutenu par le plan de transformation engagé en 2019 :

-Soins de longue durée et maisons de retraite : remontée du taux d'occupation de 2,3 points et progression de 3% du nombre de personnes prises en charge ; près de 40 % du réseau historique a fait l'objet de travaux de restructuration et de modernisation depuis 2016 ;

-Santé : livraison de 13 projets supplémentaires pour soutenir la spécialisation et le développement de l'activité ambulatoire ; acquisition de l'opérateur espagnol Grupo 5 pour renforcer l'activité en santé mentale ; progression de 20% du nombre de patients ;

-Domiciles : poursuite du développement du réseau Ages&Vie en France avec 1.875 lits en exploitation ; forte progression de l'activité des réseaux de soin à domicile (doublement du nombre de personnes accompagnées) ; le réseau Petits-fils en France s'est enrichi de 40 nouvelles agences, portant leur total à 253.

Le groupe Korian fait part d'une performance opérationnelle résiliente permettant une progression de l'EBITDAR en valeur et une solide génération de trésorerie : L'EBITDAR est ainsi de 1.091 millions d'euros (taux de marge de 24,1%) et l'EBITDA de 607 millions d'euros (taux de marge de 13,4%) dans un environnement marqué par l'accélération de l'inflation.

Euronext a annoncé aujourd'hui que le Conseil de Surveillance d'Euronext N.V. proposera la nomination de Benoît van den Hove en tant que CEO et Chairman d'Euronext Brussels et membre du Directoire d'Euronext N.V., lors de l'Assemblée Générale d'Euronext du 17 mai 2023.

Comme il atteindra l'âge de la retraite en décembre 2023, Vincent Van Dessel quittera ses fonctions de CEO d'Euronext Brussels le 1er juillet 2023 et de président d'Euronext Brussels le 1er décembre 2023.

Benoît van den Hove, qui est actuellement Head of Listing pour la Belgique et le Luxembourg chez Euronext, deviendra CEO d'Euronext Brussels à compter du 1er juillet 2023, sous réserve des approbations réglementaires pertinentes, et travaillera en étroite collaboration avec Vincent Van Dessel pour assurer une transition en douceur, jusqu'à ce qu'il le remplace en tant que Président du Conseil d'administration d'Euronext Brussels à compter du 1er décembre 2023.