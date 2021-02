Préouverture Paris : les plus hauts annuels débordés par le CAC40 ?

Préouverture Paris : les plus hauts annuels débordés par le CAC40 ?









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La clôture du CAC40 au-dessus des 5.700 points vendredi, la première fois depuis le 8 janvier dernier, semble donner des ailes aux investisseurs qui s'orientent vers une poursuite des achats ce matin : l'indice parisien est attendu en hausse à l'ouverture. Les plus hauts annuels à 5.721,89 points pourraient même être dépassés.

La tendance de fond demeure favorable : les signes d'amélioration sur le front sanitaire, la poursuite des vaccinations, les résultats d'entreprises supérieurs aux attentes et la perspective d'un plan de relance aux Etats-Unis alimentent toujours les espoirs de reprise.

Wall Street sera fermé aujourd'hui, le CAC40 n'aura donc pas de boussole pour sa deuxième moitié d'après-midi. Peu de statistiques aujourd'hui, si ce n'est la production industrielle européenne en fin de matinée.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi, ce qui a suffi pour signer de nouveaux records, à la veille d'un week-end de trois jours, lundi étant férié pour la Journée des présidents. Les indices américains ont discrètement poursuivi leur ascension cette semaine, tout en évoluant dans des fourchettes étroites. Les marchés restent focalisés sur la progression du plan de soutien de 1.900 milliards de dollars de Joe Biden qui est étudié par la chambre des représentants. Les cours du pétrole ont encore grimpé de 5% sur la semaine et ont pris plus de 20% depuis le début de l'année. La situation sanitaire continue de s'améliorer outre-Atlantique, malgré la crainte suscitée par les variants du Covid-19, et la campagne de vaccination va bon train.

A la clôture, le Dow Jones a grappillé 0,09% à 31.458 points, dépassant son record de mercredi, alors que l'indice large S&P 500 a pris 0,47% à 3.934 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,5% à 14.095 pts. Le Nasdaq et le S&P 500 avaient déjà terminé jeudi sur des records. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont progressé respectivement de 1%, 1,2% et 1,7%.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2136 ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,40$. L'once d'or se traite 1.818$.

VALEURS A SUIVRE

Danone : Le fonds d'investissement Artisan Partners, l'un des actionnaires qui réclament une évolution de la gouvernance du groupe et une amélioration de sa rentabilité, rencontrera plusieurs membres du conseil d'administration du groupe agroalimentaire dans les prochains jours, rapporte l'agence Reuters. Selon le 'JDD', Artisan Partners rencontrera mardi après-midi Gilles Schnepp, l'un des nouveaux administrateurs indépendants désignés en décembre, Michel Landel, administrateur référent, et sans doute d'autres membres du conseil du groupe... Danone, doit publier ses résultats annuels en fin de semaine, vendredi.

Vivendi : Le Président du Directoire avait fixé un objectif de valeur d'entreprise minimum pour UMG de 30 milliards d'euros. L'opération de cession, qui s'est finalisée il y a quelques jours sur cette base pour 10% du capital d'UMG, porte à 20% la part acquise par le consortium mené par Tencent. En outre, la demande de nouveaux investisseurs est également à des prix potentiellement supérieurs. Aussi ces positionnements permettent au Directoire de Vivendi d'envisager une distribution aux actionnaires de 60% du capital d'UMG.

XPO Logistics Europe a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 de 6,072 milliards d'euros, soit une baisse de 5,3% par rapport à 2019 (-4,5% à taux de change constant). Le repli du chiffre d'affaires est principalement due à l'impact de la pandémie de COVID-19.

Covivio Hôtels : L'ANR EPRA Net Tangible Asset (EPRA NTA) s'élève à 3,195 MdsE, en baisse de -12% sur un an, sous l'effet de la variation négative des valeurs d'expertises. Par action, la réduction s'élève à -19,6% sur un an, pour s'établir à 24,1 euros/action (30 euros/action fin 2019), suite au paiement du dividende en actions. L'ANR de liquidation (EPRA NDV - Net Disposal Value) s'élève à 2,819 MdsE et 21,3 euros/action, et l'ANR de reconstitution (EPRA NRV - Net Reinstatement Value) atteint 3,582 MdsE et 27 euros/action. L'EPRA Earnings de 38,8 ME (209,2 ME au 31 décembre 2019) affiche une baisse de -81,5% sous l'effet de la réduction des revenus liée à la fermeture des hôtels. Par action, l'EPRA Earnings atteint 0,30 euro sur 2020 (1,74 euro en 2019). Covivio Hotels proposera au vote de l'Assemblée générale du 8 avril prochain la distribution en numéraire, d'un dividende de 0,26 euro par action.

CCG confirme ne pas être à l'origine de la publication le 1er février 2021 au Bulletin des annonces légales obligatoires de deux avis de convocation à des assemblées générales de porteurs des Oceanes 2019 et 2020. Cette publication a en effet été réalisée par l'ancien représentant de chacune des masses d'Oceanes, M. Jean Gatty. Ces assemblées générales auraient pour objet de l'autoriser à former tierce opposition à l'encontre du jugement de clôture du plan de sauvegarde du groupe CGG rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2020. CGG conteste la validité de la tenue de ces assemblées et de toute décision qui pourrait être prise dans ce cadre. En effet, les Oceanes 2019 et 2020 ont été remboursées par conversion en actions CGG le 21 février 2018 en application du plan de sauvegarde, qui est dorénavant définitif. Ces Oceanes 2019 et 2020, comme les masses de leurs porteurs, n'existent donc plus.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Filae, Electricité de Strasbourg, Bogart

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse à la vente sur L'Oréal en ciblant un cours de 274 euros.

HSBC passe à 'alléger' sur Unibail-Rodamco-Westfield en ciblant un cours de 40 euros.

INFOS MARCHES

Voluntis : transfert sur Euronext Growth.

Tikehau Capital s'associe à Financière Agache, J-P Mustier et Diego De Giorgi.

Coface : Arch Capital pointe à 29,5% du capital.

BigBen Interactive succès du placement de 87,3 ME d'obligations senior.

EN BREF

Nicox : Eyevance élargit la promotion de ZERVIATE aux Etats-Unis.

Umalis Group confirme l'acquisition de Cape Service.