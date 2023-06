Préouverture Paris : les investisseurs toujours confiants avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs demeurent optimistes avant le rendez-vous de ce soir de la Fed avec la décision sur les taux pour le mois de juin : le CAC 40 est annoncé en petite hausse. Peut-être suffisante pour franchir les 7.300 points. Cela avait été le cas hier en séance avec un plus haut de 7.308 points, mais l'indice parisien n'avait finalement pas pu tenir au-dessus de ce niveau symbolique jusqu'à la clôture.

Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les traders tablent avec une probabilité de 91% sur un maintien de l'objectif des "fed funds" à 5,00%-5,25% ce mercredi. Cette pause pourrait toutefois être de courte durée puisque la probabilité d'une nouvelle hausse du coût du crédit en juillet est de plus de 60%, l'inflation de base aux Etats-Unis en mai restant toujours élevée (+5,3% sur un an) malgré le ralentissement à 4,0% sur un an des prix à la consommation (CPI).

En zone euro, le marché prendra connaissance vendredi des chiffres définitifs de l'inflation en mai alors que son ralentissement a été confirmé mardi en Allemagne et en Espagne avant les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévues jeudi.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau progressé mardi, à la suite de la publication des chiffres de l'inflation américaine et en attendant le verdict monétaire de la Fed mercredi... Le S&P 500 avance de 0,69% à 4.369 pts, le Dow Jones prend 0,43% à 34.212 pts et le Nasdaq monte de 0,83% à 13.573 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0781 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,62 $. L'once d'or se traite 1947 $.

VALEURS A SUIVRE

Maurel & Prom annonce au marché être en discussions avancées avec l'actionnaire d'Assala Energy Holdings Ltd concernant l'acquisition de l'intégralité des actions d'Assala. Assala est une entreprise pétrolière onshore active au Gabon dans la production, le transport et le stockage de brut, avec une production en quote-part d'environ 45 000 b/j en 2022. Rien ne permet de garantir que les parties s'accorderont sur les termes définitifs de l'acquisition proposée, ni que cette acquisition proposée sera réalisée.

Elis annonce ce jour l'acquisition de 100% de Gruppo Indaco SRL ("Gruppo Indaco") en Italie. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juin 2023, et le chiffre d'affaires 2023 est attendu à environ 5 millions d'euros en base annuelle.

Groupe Partouche enregistre une croissance solide au 2e trimestre. Elle est de +14,1%, portée par toutes les formes de jeux. Il s'établit 169,1 ME (148,2 ME un an plus tôt). Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +11,9% à 79,3 ME (70,8 ME en N-1). L'activité hors-jeux génère un chiffre d'affaires de 20,9 ME (+12,1%). Au global, le chiffre d'affaires du 2e trimestre 2023 s'établit à 99,2 ME (89,1 ME en 2022), en hausse de +11,4%. A fin avril, le chiffre d'affaires cumulé de Partouche sur 6 mois s'établit à 215,6 ME (187,2 ME en 2022), soit une croissance de +15,2%. Le casinotier rappelle qu'au cours du 1er semestre de l'exercice précédent (février à avril 2022), la fréquentation des casinos du Groupe pâtissait encore des effets du "passe vaccinal" et ce jusqu'à sa levée le 14 mars 2022 en France et le 17 février 2022 en Suisse. Sur le semestre, le Produit Net des Jeux ressort à 176 ME (+14,8%), confirmant le dynamisme retrouvé de l'activité depuis la fin de la crise Covid.

Atos annonce que la société internationale indépendante de conseil en vote Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") recommande aux actionnaires de voter POUR toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration d'Atos (Résolutions 1 à 24).

De plus, ISS recommande aux actionnaires de voter CONTRE les quatre projets de résolutions supplémentaires (Résolutions "A", "B", "C", "D") proposés par trois actionnaires activistes détenant chacun moins de 1% des actions de la société.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MyHotelMatch, Moulinvest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC est à l'achat sur BNP Paribas avec un objectif ajusté à 76 euros et à l'achat sur Société Générale avec un cours cible ramené de 33 à 31 euros. HSBC conserve Crédit Agricole avec un objectif réhaussé de 11 à 12 euros.

AlphaValue accumule Capgemini avec un objectif réhaussé à 209 euros.

Berenberg conserve L'Oréal avec un objectif ramené de 412 à 402 euros.

INFOS MARCHE

Technicolor Creative Studios : Bain Capital Credit pointe à près de 8%

Alstom : les actionnaires choisiront entre un dividende en espèces ou en actions

EN BREF

Inventiva : résultats positifs de l'étude évaluant lanifibranor chez des patients atteints de DT2 et NAFLD

Europlasma : commande historique pour Les forges de Tarbes