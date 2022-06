Préouverture Paris : les investisseurs dans l'expectative !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le retournement de tendance, hier, a refait passer le CAC40 sous les 6.100 points franchis en matinée... Ce matin, la tendance est assez indécise. Initialement attendu à la baisse, avec les 6.000 points en point de mire, l'indice phare de la Bourse de Paris pourrait finalement mieux résister à 9 heures. La clôture négative à Wall Street (-0,20%) mais celle positive de Tokyo ce matin (+0,66%) reflètent la nervosité des investisseurs dans l'attente de nouvelles susceptibles d'orienter durablement la tendance...

La journée qui commence sera animée par les débats sur la politique monétaire avec le discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne en ouverture du Forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer mercredi dans le même cadre.

WALL STREET

A l'issue d'une séance hésitante, la prudence a pris le dessus lundi à la Bourse de New York, après une semaine de vif rebond qui a permis aux marchés de regagner une partie de leurs récentes pertes. Les investisseurs s'interrogent cependant sur le caractère durable de ce sursaut, que Morgan Stanley, notamment, qualifie de "rebond dans un marché baissier". Les taux d'intérêts se tendent à nouveau des deux côtés de l'Atlantique, alors que les banques centrales restent déterminées à resserrer leurs politiques monétaires malgré les risques de récession.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,2% à 31.438 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,3% à 3.900 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rendu 0,72% à 11.524 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales de mai (BEA).)

- Stocks de grossistes. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0573$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 116,36$. L'once d'or se traite 1.825$.

VALEURS A SUIVRE

Spartoo a signé une offre ferme avec la marque SAAJ PARIS pour une prise de participation minoritaire via notamment une augmentation de capital pour accompagner son développement.

Solutions 30 annonce être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition d'EnergyGo, expert de la rénovation énergétique. Avec cette opération, Solutions 30 confirme relancer sa politique de croissance externe et accélère le développement de ses activités dans le domaine de la transition énergétique, sur un marché estimé à près de 20 milliards d'euros par an en France et qui constitue un levier majeur des stratégies de réduction de la consommation énergétique partout en Europe.

Aramis Group acquiert Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules d'occasion reconditionnés. Ancré en Europe centrale, cette acquisition permettra à Aramis Group d'accélérer son expansion sur cette zone stratégique. Fondé en 2005 par Peter Marolin, Onlinecars occupe en Autriche une place de leader de la vente en ligne de voitures d'occasion auprès des particuliers. Avec un business model solide, la société a généré plus de 200 ME de chiffres d'affaires en 2021 et une marge d'Ebitda positive supérieure à 3%. La société est structurée autour d'une plateforme web, d'un centre de reconditionnement et de trois centres client. Son site dénombre en moyenne 150.000 visiteurs par mois et la société emploie plus de 80 collaborateurs.

Nextedia : Avec deux ans d'avance, le groupe a atteint fin 2021 l'objectif de son plan NEXTEDIA 2023 qui prévoyait une multiplication par 2 de son chiffre d'affaires en 2023 à 50 ME. Avec Ambitions 2025, un nouveau challenge de doublement de l'activité est lancé. L'atteinte des 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 se fera par une combinaison harmonieuse de croissance organique et d'acquisitions. Celles-ci feront l'objet d'une forte sélectivité en visant des entreprises apportant des synergies fortes dans la Tech et favorisant des modèles économiques robustes.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GEA, Agripower

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste acheteur sur Unilever ainsi que sur Siemens en visant un cours de 190 euros.

INFOS MARCHÉS

Eurofins : succès des offres publiques sur les obligations hybrides existantes.

ABC arbitrage : rachète du capital auprès d'Aubépar Industries.

EN BREF

Fermentalg : dernier milestone et pré-commercialisation du bleu naturel alimentaire.

Advicenne : commercialisation de Sibnayal au Moyen-Orient.

2CRSI diffère la publication de ses résultats.

Orano signe un gros contrat avec JAEA.

Vinci remporte un contrat ferroviaire en France.

Bureau Veritas s'offre la société américaine Advanced Testing Laboratory.