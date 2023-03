Préouverture Paris : les autorités américaines à la manoeuvre, le CAC 40 stabilisé

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'heure est-elle déjà au rebond? En tout cas à la stabilisation... Le marché parisien est attendu sur une note stable à 9 heures, après sa baisse de 1,30% vendredi et surtout après un week-end qui aura vu les autorités américaines s'emparer du dossier SVB Financial Group et tenter d'éteindre le début d'incendie, tout du moins de rassurer sur l'impact de l'effondrement de la banque américaine.

La secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, a déclaré travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation bancaire sur le dossier tout en excluant un renflouement de la banque. La Réserve fédérale, pour sa part, s'est engagée à mettre à disposition des fonds, via un nouveau programme de financement bancaire, pour les établissements qui en auraient en besoin. De quoi rassurer les marchés...

Le secteur bancaire devrait cependant rester sous tension puisque les autorités de l'Etat de New York ont annoncé dimanche, à la surprise générale, la fermeture d'une autre banque, Signature Bank, troisième plus grande faillite dans l'histoire bancaire américaine, deux jours après celle de SVB.

Les chiffres de l'emploi américain sont ressortis très solides une fois encore au mois de février. Les créations de postes non-agricoles s'établissent à 311.000, contre 215.000 de consensus FactSet et 504.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Mais le ralentissement des salaires constitue un élément positif du point de vue des marchés, qui surveillent tout signal d'apaisement potentiel de l'inflation.

WALL STREET

Vendredi, Wall Street a poursuivi sa correction après avoir brièvement tenté un sursaut lors de la diffusion des chiffres de l'emploi américain. Cette séance est marquée par l'aversion au risque, dans le sillage de la chute de la banque californienne des startups, Silicon Valley Bank (SVB). Dans ce contexte de doute des marchés, le S&P 500 cède -1,45% à 3.861 pts. Le Dow Jones décroche de -1,07% à 31,909 pts. Le Nasdaq Composite flanche de -1,76% à 11.138 pts.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0718 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,93 $. L'once d'or se traite 1.873 $.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi et Provention Bio Inc, une entreprise biopharmaceutique cotée en bourse basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d'intercepter les maladies à médiation immunitaire, dont le diabète de type 1, ont conclu un accord en vertu duquel Sanofi se portera acquéreur des actions en circulation de Provention Bio, Inc., à raison 25 dollars américains par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,9 milliard de dollars américains.

GenSight Biologics annonce aujourd'hui des résultats d'efficacité et de tolérance à 3 ansa post-injection de LUMEVOQ dans l'essai clinique de phase III REFLECT. Les résultats montrent le maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection intravitréenne bilatérale de la thérapie génique avec une amélioration de l'acuité visuelle statistiquement significative par rapport à la baseline dans les deux yeux traités, montrant un bénéfice additionnel d'une injection bilatérale par rapport à une injection unilatérale.

Orpea annonce qu'au 10 mars, date butoir pour adhérer à l'accord de lock-up relatif à la restructuration financière de la société conclu le 14 février, cinq institutions détenant de la dette non sécurisée de la société, environ 51% des créanciers financiers non sécurisés de la société (représentant un encours de dette non sécurisée d'environ 1,9 milliard d'euros) ont adhéré à l'accord de lock-up. Comme prévu, la société envisage le dépôt, dans les prochains jours, d'une requête auprès du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le but de mettre en oeuvre son plan de restructuration financière.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MG International

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies démarre le suivi de Vilmorin avec un avis à 'conserver' en ciblant un cours de 52 euros.

Barclays ajuste son cours cible de 8 à 6,50 euros sur Casino.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Faurecia en ciblant un cours de 20 euros.

Berenberg est à l'achat sur SES-imagotag avec un objectif ajusté de 170 à 175 euros et reste à l'achat sur Elis avec un objectif réhaussé de 21 à 22 euros.

INFOS MARCHÉS

Gaussin conclut un emprunt obligataire de 5 ME de nominal

EN BREF

Innate Pharma n'a aucune exposition financière à la Silicon Valley Bank

Synergie renforce sa présence en Allemagne

SFPI Group finalise l'acquisition de la société italienne Viro