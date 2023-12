Préouverture Paris : les 7.400 points pour cible

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien est attendu en légère hausse ce mercredi matin, le CAC 40 se dirigeant vers les 7.400 points en confortant son avance de 14% depuis le 1er janvier... Les volumes d'échanges sont relativement peu étoffés, mais les habillages de bilans de fin d'année alimentent un flux d'activité résiduel, à l'image de ce qui se passe à Wall Street qui a encore consolidé ses positions hier soir...

WALL STREET

Wall Street a évolué en ordre dispersé mardi, la nouvelle détente des taux obligataires soutenant au final le compartiment technologique avec un Nasdaq dans le vert en clôture. Les ouvertures de postes aux Etats-Unis sont tombées quant à elles à leur plus bas niveau depuis mars 2021 en octobre, renforçant les anticipations des opérateurs sur une prochaine baisse des taux de la Fed dans le courant du S1 2024. Le S&P 500 termine presque stable à 4.567 pts (-0,06%), le Dow Jones se replie de 0,22% à 36.124 pts, mais le Nasdaq avance de 0,31% à 14.229 pts.

Après un mois de novembre soutenu, la place américaine hésite à aller franchement plus haut... Les (très attendus) chiffres mensuels de l'emploi en fin de semaine (beaucoup plus importants que ceux du jour) devraient donner le "la" et influencer les prochaines décisions de la Fed qui se réunit les 12 et 13 décembre. Les marchés monétaires continuent de tabler avec une probabilité de 64,3% sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine en mars et avec une probabilité qui atteint désormais près de 90% sur une réduction en mai, selon le baromètre 'Fedwatch' de CME Group. Jerome Powell, le patron de la Fed, avait pourtant tenté de tempérer quelque peu les ardeurs des marchés vendredi dernier, en soulignant que "le travail n'était toujours pas terminé" et que la Banque centrale était encore susceptible de relever les taux selon les données nouvelles. Mais le marché ne semble guère y croire...

ECO ET DEVISES

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a donc montré que les ouvertures de postes ont été moins nombreuses que prévu en octobre, en baisse de 617.000 à 8,733 millions, contre un consensus de 9,3 millions et une lecture de 9,35 millions pour le mois de septembre. Il s'agit du plus faible niveau depuis mars 2021, signe que le marché du travail de la première économie mondiale montre de sérieux signes d'essoufflement...

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

Europe :

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Productivité finale du troisième trimestre. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reste sous pression à 72,25$. L'indice dollar grignote 0,1 points face à un panier de devises à 103,7 pts, avec un euro sous les 1,08/$. Le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,616%, contre 4,193% sur le 10 ans et 4,337% sur le 30 ans. L'or campe à 2.019$ l'once et le Bitcoin à 43.544$.

VALEURS A SUIVRE

Airbus a officialisé la livraison de 64 appareils à 40 clients différents en novembre. De quoi porter le total des livraisons d'appareils commerciaux depuis le premier janvier à 623 unités, dont 205 modèles A320neo. L'avionneur a reçu 113 commandes le mois passé (dont 60 A320neo destinés à SMBC Aviation Capital), portant le carnet de commandes brutes sur les onze premiers mois de l'année à 1.512 unités. En tenant compte de 117 annulations, le carnet de commandes nettes ressort à 1.395 avions.

Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 1,2 milliard d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations, MAIF, CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite, assortie d'un droit de priorité accordé aux Actionnaires Existants

ORPEA S.A annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), CNP assurances et MACSF Epargne Retraite, assortie d'un droit de priorité accordé aux Actionnaires Existants de la société, leur permettant de souscrire par préférence aux actions émises, d'un montant (prime d'émission incluse) de 1.160.080.551,59 euros, par émission de 65.173.064.696 actions nouvelles à un prix d'émission de 0,0178 euro par Action Nouvelle.

Casino : Les distributeurs Intermarché et Auchan sont entrés en discussion en vue d'une alliance, dans le cadre de leur offre commune pour racheter l'intégralité des supermarchés et hypermarchés de Casino : "Intermarché et Auchan se sont rapprochés pour discuter les bases d'une alliance de long terme à l'achat dont l'objectif est de capitaliser sur les forces et complémentarités des deux groupes. Ces discussions s'inscrivent en complément de l'alliance actuelle Auxo (alliance entre Intermarché et Casino)", indique un communiqué.

L'alliance comprend la négociation à l'achat de produits non alimentaires et de produits alimentaires de grande consommation des grandes marques nationales, ont annoncé les deux groupes.

Cette nouvelle alliance représenterait autour de 30% du marché avec les parts de marché d'Auchan (9%) à celles d'Intermarché-Casino.

Le fabricant de catamarans Catana a dégagé sur son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel de 25,6 ME contre 23,8 ME en 2022. Le résultat net part du Groupe poursuit sa progression à 19,3 ME contre 15,9 ME en 2022.

Les comptes intègrent cette année, la société portugaise COMPOSITE SOLUTIONS, dont le groupe a pris le contrôle en février 2023 afin d'y lancer prochainement son nouveau département motonautique. Après les premiers coûts industriels nés du développement de la gamme motonautique YOT et quelques ajustements bilantiels issus du changement de périmètre d'activité de la société COMPOSITE SOLUTIONS, cette dernière affiche un résultat négatif à 0,7 ME.

Le lancement commercial réussi du premier modèle hors-bord YOT est jugé de très bon augure et un second modèle sera présenté sur l'exercice en cours.

Tikehau : ProvenRun annonce avoir réalisé avec succès une levée de fonds en Série A de 15 millions d'euros visant à accélérer son expansion dans le domaine de la sécurité par conception pour l'Internet des objets (IoT). Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, a mené cet investissement via Brienne son nouveau millésime dédié à la cybersécurité, en collaboration avec le fonds Definvest du Ministère français de la Défense, géré par Bpifrance.

Energisme annonce le succès d'une augmentation de capital par placement privé pour un montant de plus de 10 millions d'euros. Cette importante recapitalisation permet à Energisme (ISIN : FR0013399359) "d'avoir des bases financières solides pour accélérer son activité et investir dans son développement commercial".

Le management et les dirigeants d'Energisme confirment leur confiance en la société et ont participé massivement à l'augmentation, renforçant ainsi leur position au capital à hauteur de 23% après l'opération.

Le succès de cette opération de recapitalisation permet de refinancer la société. Sa situation financière étant assainie, la société a mis fin au contrat de financement initié avec Atlas.

Le financement sous forme d'Equity line a généré une très importante dilution des actionnaires historiques ainsi qu'une très forte chute du cours de bourse (le cours a été divisé par 471 quand le nombre d'actions a été multiplié par 42 depuis le 20/01/2022, soit la date à laquelle le premier contrat d'equity line a été signé). La recapitalisation initiée ce jour permet de stopper définitivement le recours à ce type d'instruments qui a pénalisé fortement les actionnaires.

Réalités : Suite au remboursement à échéance d'une première émission obligataire de 29,9 ME, le groupe immobilier annonce avoir finalisé avec succès une nouvelle levée de fonds de type EURO PP pour un montant total de 17 ME, afin de poursuivre le développement de ses activités durant les prochaines années.

Ce nouveau placement a été émis pour une durée de 18 à 36 mois, au taux de 9%. Ces obligations de type EURO PP sont admises sur le Marché Euronext Access (code ISIN : R001400LUN7).

Abeo : Pour l'ensemble du 1er semestre 2023/24, le chiffre d'affaires d'Abeo s'élève à 123,5 ME, en croissance organique de 5,3%.

L'EBITDA courant du 1er semestre 2023/24 ressort stable à 13,7 ME, soit un taux de marge à 11,1% en léger retrait de 0,6 point par rapport au 1er semestre 2022/23. Le bénéfice net part du Groupe ressort en nette baisse à 2,5 ME au 1er semestre 2023/24 vs. 5,4 ME...

Au 30 septembre 2023, ABEO bénéficie d'une trésorerie de 13 ME. L'endettement financier net ressort à 111,1 ME pour des capitaux propres de 111,9 ME.