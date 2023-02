Préouverture Paris : les 7.100 points avant le rendez-vous de la Fed ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse, encore ! Le CAC 40 est attendu en hausse à 9 heures et pourrait tutoyer les 7.100 points. Les investisseurs semblent peu inquiets des annonces de la Fed attendues en fin de journées. La quasi totalité parient sur un ralentissement des tours de vis sur les hausses de taux avec un relèvement d'un quart de points. D'ici là, les marchés prendront connaissance des données du jour sur l'inflation en zone euro, et les indices PMI de l'activité manufacturière.

Le ralentissement de la hausse des salaires aux Etats-Unis, au regard des données publiées mardi sur les coûts de la main d'oeuvre, alimente pour le moment l'espoir que la Fed pourrait légitimement annoncer que la fin du cycle du relèvement du coût du crédit est désormais proche.

WALL STREET

Wall Street est repassée dans le vert mardi, après sa correction de la veille emmenée par les valeurs technologiques. Les opérateurs demeurent malgré tout sur leurs gardes avant les rendez-vous monétaires de mercredi et jeudi (Fed, BCE et Banque d'Angleterre) et les résultats de plusieurs grands noms de la 'tech', en l'occurrence Meta, Apple, Amazon ou encore Alphabet. Le S&P 500 regagne 1,46% à 4.076 pts, le Dow Jones reprend 1,09% à 34.086 pts et le Nasdaq s'adjuge 1,67% à 11.584 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0871 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,60 $. L'once d'or se traite 1.927$.

VALEURS A SUIVRE

Orpea confirme ce matin un accord de principe sur un plan de restructuration financière entre la société et, d'une part, un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs la MAIF, accompagnée par MACSF, et d'autre part, les cinq principales institutions coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés d'Orpea détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la société dont le montant s'élève à près de 3,8 milliards d'euros. La mise en oeuvre de la restructuration financière envisagée entrainera une dilution massive pour les actionnaires existants. Ainsi, à l'issue des opérations envisagées dans l'accord de principe, les actionnaires existants, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, ne détiendraient qu'environ 0,4% du capital de la société, tandis que le Groupement détiendrait environ 50,2% du capital et les Créanciers Financiers Non Sécurisés environ 49,4% du capital de la société.

Derichebourg : le chiffre d'affaires du groupe progresse de +12,4% par rapport à l'an passé. Il s'établit à 1,078 milliard d'euros. Il intègre la contribution des centres de recyclage du groupe Ecore. L'Ebitda courant à fin décembre 2022 s'établit à 85,9 ME, chiffre légèrement inférieur à celui de l'an passé (90,1 ME). Comme déjà annoncé lors de la publication des résultats annuels, les premiers mois de l'exercice sont marqués dans l'activité Services à l'Environnement par des volumes de ventes freinés par les prix de l'énergie élevés et par les anticipations économiques prudentes. Les prix de vente moyens des ferrailles et des métaux non-ferreux sont inférieurs à ceux de l'an passé : -12% et -14% respectivement mais les marges unitaires se sont maintenues à des niveaux satisfaisants.

Bassac : En 2022, le chiffre d'affaires à périmètre constant de (hors contribution de Maisons Baijot) décroît de -12%, et s'élève à 1,279 MdE. Le chiffre d'affaires consolidé 2022 s'élève à 1,297 MdE. L'écart entre ces deux agrégats tient à l'intégration sur 3 mois du chiffre d'affaires de Maisons Baijot dans les comptes consolidés, depuis la date de l'acquisition de 55% de son capital, le 30 septembre 2022. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'élève à 2,074 MdsE, en hausse de +6% par rapport au 31 décembre 2021 à périmètre comparable. Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, le carnet de commandes représente environ 19 mois d'activité, indicateur en hausse par rapport à son niveau de fin 2021.

Antin annonce des encours sous gestion de 30,6 MdsE à la fin 2022, en hausse de 34,9% sur les douze derniers mois et en progression de 5,6% par rapport au T3 2022. Les levées de fonds se sont élevées à 8,2 milliards d'euros en 2022, soit le montant le plus élevé levé en une seule année par l'entreprise. 2,1 milliards d'euros d'engagements supplémentaires ont été sécurisés pour Flagship Fund V au 4e trimestre, avec des engagements totaux atteignant 7,4 milliards d'euros fin 2022

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adomos, ALTUR Investissement, Qwamplify, Media 6, Emova Group, Netgem, Cafom, Groupe Berkem, Predilife, Munic, Ecoslops, Graines Voltz, Alchimie, Ober

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est toujours à l'achat sur Elis avec une cible relevée de 20 à 21 euros et reste aussi acheteur sur Soitec avec un objectif ramené de 260 à 205 euros. Berenberg conserve STM avec un objectif ajusté de 37 à 45 euros.

Oddo BHF repasse de 'neutre' à 'surperformance' sur Eramet en ciblant un cours de 141 euros.

INFOS MARCHÉS

AB Science : tirage de la 2e tranche de 6 ME dans le cadre du contrat de financement avec la BEI

Alpha MOS lève 3 ME pour accélérer son développement

Targetspot devient Llama Group

Actia Group : transfert des actions sur Euronext Growth, le 2 février

EN BREF

CGG : collaboration avec 2CRSI

GTT : nouvelle commande de Hyundai Samho Heavy Industries

Ubisoft : The Crew Motorfest sortira en 2023

ALD : lance une joint-venture en Thaïlande avec Mitsubishi HC Capital