Préouverture Paris : les 7.000 pts pour repère

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 devrait poursuivre son mouvement de consolidation, alors que les craintes sanitaires sont retombées ces derniers jours autour d'Omicron... malgré les restrictions qui se confirment dans certains pays comme le Danemark, la France ou l'Angleterre pour contenir le Delta. Le seuil des 7.000 points servira de nouveau de repère ce jeudi.

WALL STREET

Après quelques hésitations, la Bourse de New York a signé une troisième séance de hausse mercredi, après avoir vécu lundi et mardi deux de ses plus belles séances de l'année. Sans publication d'indicateurs majeurs aux Etats-Unis, les investisseurs ont apprécié les nouvelles plutôt rassurantes des laboratoires Pfizer et BioNTech sur l'efficacité de leur vaccin contre le variant Omicron du coronavirus. Apple (+2,28%) a signé un nouveau record après avoir remporté une manche dans son procès contre Epic Games. Le pétrole est resté bien orienté, le baril de brut WTI terminant à 72,36$.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,10% à 35.754 points (après un gain de plus de 3% sur lundi et mardi), tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,31% à 4.701 pts, après +3,2% en 3 séances. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a encore avancé de 0,64% à 15.786 pts, après un rebond supérieur à 4% lundi et mardi.

ECO ET DEVISES

Le principal indicateur de la semaine aux Etats-Unis sera l'indice des prix à la consommation en novembre, attendu demain vendredi. La hausse des prix pourrait frôler 7% sur un an (les consensus oscillent entre 6,7% et 6,8%), après +6,2% en octobre, ce qui était déjà un plus haut depuis 31 ans ! Tout chiffre supérieur aux attentes accroîtrait les anticipations de resserrement monétaire de la Fed.

En attendant, le pétrole poursuit sa remontée, après la publication d'une légère baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le brent pointe à 76,50$.

Pour la semaine close au 3 décembre, les stocks de brut se sont tassés aux Etats-Unis de 0,2 million de barils en comparaison de la semaine antérieure. En revanche, les stocks d'essence ont augmenté de 3,9 millions de barils, et ceux de produits distillés ont progressé de 2,7 millions de barils.

L'once d'or est stable à 1.785$ sur le Comex. Le bitcoin repasse sous les 50.000$.

La Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté mardi soir un projet de loi autorisant les démocrates à relever le plafond de la dette par un vote à la majorité simple. Le projet de loi de compromis reporte également les coupes prévues dans l'assurance-maladie, ce qui peut être un édulcorant pour certains républicains. La Chambre a aussi adopté à une écrasante majorité le National Defense Authorization Act (NDAA) de 768 milliards de dollars, compromis omettant certains domaines litigieux, ce qui pourrait faciliter le processus vers une adoption finale... L'euro remonte sur les 1,1330/$ entre banques.

BROKERS

JP Morgan ramène son cours cible de 52 à 42 euros sur Atos.

Société Générale repasse à l'achat sur Carmila en ciblant un cours de 14,90 euros.

RBC repasse de 'sousperformance' à 'performance sectorielle' sur Danone en ciblant un cours de 51 euros et à 'sousperformance' sur Diageo avec une mire de 3.100 GBp

VALEURS A SUIVRE

Engie annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2022, de Pierre-François Riolacci en tant que Directeur Général adjoint du Groupe, en charge des Finances, de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) et des Achats.

Rattaché à Catherine MacGregor (Directrice Générale d'Engie), il sera membre du Comité Exécutif. Il succède à Judith Hartmann, qui après 7 ans dans l'entreprise, quittera le Groupe, le 15 janvier 2022, pour donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Interparfums prévoit un CA approchant les 550 ME, en progression de près de 50% en 2021, contre une prévision d'un chiffre d'affaires de 520-530 ME annoncée mi-novembre, ainsi qu'une marge opérationnelle 2021 qui devrait atteindre 16% (contre 15 à 16% auparavant).

La direction d'Interparfums précise conserver ses objectifs pour 2022.

Atos et Dassault Systèmes annoncent la signature d'un partenariat mondial proposant la plateforme SaaS 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes dans un environnement souverain pour les industries critiques et sensibles, notamment la défense et la santé. Cette solution hautement sécurisée permet des expériences cloud collaboratives tout en offrant un contrôle total des données, des processus et de la propriété intellectuelle. La plateforme peut être déployée dans tous les pays et dans le respect des règlementations locales et sectorielles.

Chargeurs Museum Solutions annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Event Communications Ltd, l'un des leaders mondiaux de la planification et du design et la construction de musées. Cette acquisition renforce significativement le périmètre d'activité et l'expertise de Chargeurs Museum Solutions, ainsi que son leadership mondial dans le marché en forte croissance et fragmentée de la muséographie.

Créée en 1986 et basée à Londres (Royaume-Uni) et à Dublin (Irlande), Event emploie une cinquantaine de talents et dispose d'un modèle d'affaires bien développé et efficace qui aura un impact relutif sur la rentabilité opérationnelle du Groupe.

L'Oréal signe un accord pour acquérir Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau basée en Californie. Youth to the People a été fondée à Los Angeles en 2015 par deux cousins, Greg Gonzalez et Joe Cloyes, inspirés par le savoir-faire de leur grand-mère Eva, qui a développé il y a plus de 40 ans une ligne de soins professionnels à base d'extraits de plantes et d'ingrédients actifs innovants. Les investisseurs, Sandbridge Capital, Strand Equity et Carisa Janes ont accompagné la croissance de la marque.

Youth to the People développe et commercialise des produits de soins de la peau haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans.

Un accord d'offre publique et un pacte d'actionnaires concertant ont été signés entre Vinci Concessions et Eiffage. Ils sont relatifs à la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage. Une offre publique d'achat sur les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage sera déposée auprès de l'AMF dans les meilleurs délais, au prix de 27 euros par action.

Vinci Concessions, Eiffage et leurs affiliés respectifs, actionnaires de la société, agissent désormais de concert vis-à-vis de la société. Ils détiennent ensemble 3.864.900 actions de la société représentant autant de droits de vote, soit 66,21% du capital et des droits de vote de la société.

Le Chiffre d'affaires annuel pro forma d'Aramis est ressorti en forte croissance de 25,9% à 1,361 Milliard d'euros, au-dessus des objectifs révisés à la hausse en septembre 2021, avec une excellente dynamique des ventes de voitures reconditionnées, en progression de +37,4% en volume. La Marge d'EBITDA ajusté pro forma ressort à 2,7%, en ligne avec les objectifs, dans un contexte d'investissements marketing soutenus au service de la croissance.

Les capacités financières sont renforcées au service du développement du groupe avec plus de 100 Millions d'euros de trésorerie disponible à la fin de l'exercice et des facilités de crédit importantes, notamment un RCF de 200 Millions d'euros non tiré.

Les objectifs de croissance pour l'exercice 2022 sont revus à la hausse avec une augmentation des ventes de voitures reconditionnées supérieure à +45% (contre plus de 30% initialement) et un chiffre d'affaires supérieur à 1,6 Milliard d'euros (contre plus de 1,5 Milliard d'euros initialement). L'objectif de marge d'EBITDA ajusté est d'environ 1,5%.

TheraVet, société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement commercial de BIOCERA-VET Ostéosarcome en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

L'ostéosarcome est le cancer osseux primitif le plus fréquent et le plus agressif chez le chien, avec plus de 30 000 cas par an en Europe et aux États-Unis. Actuellement, l'ostéosarcome est traité principalement par l'amputation du membre atteint, ou par un traitement chirurgical conservateur associé à une chimiothérapie. Malheureusement, ces approches invasives ne sont pas toujours une option optimale pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires qui recherchent des alternatives plus palliatives et qualitatives, telles que BIOCERA-VET Ostéosarcome utilisé dans une approche chirurgicale mini-invasive consistant à renforcer l'os au niveau du site tumoral avec BIOCERA-VET.

Le chiffre d'affaires de Abeo sur le premier semestre de l'exercice en cours ressort en croissance de 14,1% par rapport au premier semestre 2020/21, à 95,6 ME.

Porté par la reprise d'activité et par les effets pérennes du plan de performance qui a permis d'abaisser le point mort de plus de 20% sur l'exercice précédent, l'EBITDA courant du premier semestre de l'exercice 2021/22 ressort à 12,8 ME, contre 8,2 ME un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 3,6 points à 13,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant progresse de +174,3% à 7,2 ME vs. 2,6 ME un an auparavant. Le taux de marge a plus que doublé et s'établit à 7,6% du chiffre d'affaires contre 3,2% au premier semestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net part du Groupe du premier semestre 2021/22 ressort en forte hausse à 3,1 ME.

L'endettement financier net est en baisse de 1,6 ME s'élève à 89,3 ME. Sur le second semestre 2021/22, Abeo devrait bénéficier d'un carnet de commandes bien orienté par des prises de commandes qui ressortent à 104,4 ME, en progression de +25,7% à fin septembre 2021.

Neoen va céder 95% de ses parts dans les parcs éoliens français Le Berger et Les Beaux Monts. Cette transaction se réalisera sur la base d'une valeur d'entreprise de près de 29 millions d'euros pour 100% des projets, soit 0,7 million d'euros par MW. Le produit net de cession s'élèvera à un niveau d'environ 28 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021. Situés dans les départements de la Meuse (55) et de l'Yonne (89), les parcs éoliens Le Berger et Les Beaux Monts viennent d'entrer en construction, avec une mise en service prévue en 2023. Ils bénéficient tous deux de tarifs fixes de vente d'électricité pour une durée de 20 ans.

Neoen, qui conservera 5% de ces actifs, supervisera leur construction ainsi que leur maintenance et assurera la gestion des relations avec les communautés locales.